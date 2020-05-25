Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli zamanlarda sokağa çıkma kısıtşaması uygulanırken risk grubunda olan ve virüsü taşıma riski yüksek olan yaştaki vatandaşlarda kendilerine izin verilen dönemlerde dışarı çıkabiliyor. Peki 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? Tüm merak edilenler haberimizde

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLİR?

0-14 yaş grubu hafta içinde, 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkartıldı. 15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü aynı saat aralığında dışarı çıktı.

Yeni hafta için 20 yaş olanların sokağa çıkma izni hakkında henüz bilgi verilmedi. Ancak uygulamanın aynı şekilde devam ettirilmesi bekleniyor.

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLİR?

5 yaş üstü yaşlı vatandaşlar da 24 Mayıs pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabildiler. Gençler ve çocuklarda olduğu gibi, yaşlı vatandaşlarımız için de yeni hafta sokağa çıkma izninin ne zaman olacağı henüz belli değil.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYANA NE KADAR CEZA VERİLİYOR?

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Mayıs ayı boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz" dedi. Ancak sokağa çıkma yasağının ne zaman tamamen sona ereceğiyle ilgili bir ifade kullanmadı.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 81 İLE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı süresince 4 gün boyunca 81 ilde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır. 24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek."