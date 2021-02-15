20 yaş altı otobüse binme yasağı kalktı mı? 20 yaş altı otobüse binebilir mi 2021?

İstanbul'da 15 Ocak’ta başlayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma yasağında değişiklikler yapıldı. Yeni karara göre 20 yaş altına toplu ulaşım yasağı esnetildi. İşte detaylar...

20 YAŞ ALTI OTOBÜSE BİNME YASAĞI KALKTI M?

İstanbul Valiliği 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımını yasaklamıştı. Yeni kararla birlikte, 20 yaş altı yasak 12 yaş sınırına çekildi.

20 YAŞ ALTI OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ 2021?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belbim AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, konuya ilişkin, '' “Şu an ki uygulamada sadece 12 yaşın altındakilerin toplu taşımayı kullanması engelleniyor” dedi. Yani karar 8.ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler için esnetildi.