Gelinim Mutfakta Esra kimdir, kaç yaşında nereli? Gelinim Mutfakta kaynana Fatma kim?16 Şubat 2021 BİM kataloğu | Bim labne, akıllı saat, kıyma | 16 Şubat salı Bim aktüelGelinim Mutfakta Şıhıl Mahşi tarifi | Şıhıl Mahşi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Toygun Ateş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye seslendi: PKK'nın bal gibi de yanındasınız!Irak'ta mutasyona uğramış Kovid-19 tespit edildi, virüs çocuklara bulaştıBekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranıBorsa günün ilk yarısında yükseliş gösterdi, dolar 6,9588 seviyesine geriledi!Beşiktaş - Gençlerbirliği maç öncesi kar alarmı! Maç saatinde etkisini artıracakMasterchef'in Barbaros'undan skandal itiraf! "Benim aşkım rengarenk"
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 20 yaş altı otobüse binme yasağı kalktı mı? 20 yaş altı otobüse binebilir mi 2021?

20 yaş altı otobüse binme yasağı kalktı mı? 20 yaş altı otobüse binebilir mi 2021?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu megakentte 20 yaş altı toplu taşıma yasağı esnetildi. Peki 20 yaş altı otobüse binme yasağı kalktı mı? 20 yaş altı otobüse binebilir mi 2021? İşte son gelişmeler...

20 yaş altı otobüse binme yasağı kalktı mı? 20 yaş altı otobüse binebilir mi 2021?

İstanbul'da 15 Ocak’ta başlayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma yasağında değişiklikler yapıldı. Yeni karara göre 20 yaş altına toplu ulaşım yasağı esnetildi. İşte detaylar...

20 YAŞ ALTI OTOBÜSE BİNME YASAĞI KALKTI M?

İstanbul Valiliği 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımını yasaklamıştı. Yeni kararla birlikte,  20 yaş altı yasak 12 yaş sınırına çekildi.

20 yaş altı otobüse binme yasağı kalktı mı? 20 yaş altı otobüse binebilir mi 2021?

20 YAŞ ALTI OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ 2021?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belbim AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, konuya ilişkin, '' “Şu an ki uygulamada sadece 12 yaşın altındakilerin toplu taşımayı kullanması engelleniyor” dedi. Yani karar 8.ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler için esnetildi.

20 yaş altı otobüse binme yasağı kalktı mı? 20 yaş altı otobüse binebilir mi 2021?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT