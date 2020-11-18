20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

Koronavirüs salgınında artan hasta, ağır hasta ve can kaybı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıdan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kısıtlama kararları çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak ve belirli saatlerde dışarı çıkabilecekler. Bu kapsamda 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri...

20 YAŞ VE ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre 20 yaş ve altı vatandaşları da ilgilendiren sokağa çıkma yasağı 20 Kasım Cuma günü tarihinden başlayacak. Genelgede bu duruma ilişkin olarak," Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak şekilde" ifadelerin yer verildi.

20 YAŞ VE ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre 20 yaş ve altı vatandaşlar 20 Kasım Cuma gününden itibaren saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler. Bakanlığın genelgesine göre (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) kısıtlamaya tabii olacak. Öte yandan (iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklar.

Bakanlığın genelgesinde şu ifadelere yer verildi:

"Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak."