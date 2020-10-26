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  3. 20 yaşındaki gencin korkunç düşüşü! Kırılmadık yeri kalmadı

20 yaşındaki gencin korkunç düşüşü! Kırılmadık yeri kalmadı

Gaziantep’te 20 yaşındaki M.C.K. isimli bir genç, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü oturduğu apartmanın 5. katından park halindeki aracın üstüne düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine yarı çıplak olan genç gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

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26 Ekim 2020 Pazartesi 11:37
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