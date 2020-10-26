20 yaşındaki gencin korkunç düşüşü! Kırılmadık yeri kalmadı
Gaziantep’te 20 yaşındaki M.C.K. isimli bir genç, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü oturduğu apartmanın 5. katından park halindeki aracın üstüne düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine yarı çıplak olan genç gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Şeyma Subaşı'dan Şevval Şahin'e tam destek: ''Arkandayım her zaman arkadaşım''
Sadakatsiz dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya'nın korkunç planı!
Muhabirin canlı yayında soyulma anı! İzleyenler hayrete düştü
Aleyna Tilki Taksim'de sokak müzisyenliği yaptı! Görenler gözlerine inanamadı
26 Ekim 2020 Pazartesi 11:37
Benzer Videolar