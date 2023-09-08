20 yıl önce vefat eden Vali Yazıcıoğlu, gençlere örnek olmaya devam ediyor

Türkiye'nin "Süper Vali" olarak tanıdığı merhum Vali Recep Yazıcıoğlu, vefatının 20'nci yılında Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan kabri başında anıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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20 yıl önce vefat eden Vali Yazıcıoğlu, gençlere örnek olmaya devam ediyor

Türkiye'nin "Süper Vali" olarak tanıdığı merhum Vali Recep Yazıcıoğlu, vefatının 20'nci yılında Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan kabri başında anıldı. Yazıcıoğlu'nun kardeşi Leyla İleri, her ziyaretinde kabri başında çeşitli not ve mektuplar bulduğunu söyledi.

Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de Valilik yapan Recep Yazıcıoğlu, 2003 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Devlet adamlığı, halk ile olan ilişkileri, otoriter yapısının yanında insani özellikleriyle dizi filmlere de konu olan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu, hala gelecek nesillere örnek olmaya devam ediyor. Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun kardeşi emekli eğitimci Leyla İleri, her ziyaretinde kabri başında çeşitli not ve mektuplar bulduğunu söyledi. İleri, geçtiğimiz hafta Vali Yazıcıoğlu'nun kabri başında bırakılan son notun ise Yazıcıoğlu vefat ettiğinde yeni doğan bir hukuk öğrencisine ait olduğunu belirtti.

Hukuk fakültesinde okuyan bir öğrencinin mezara not bıraktığını dile getiren Leyla İleri, "Adıyaman'dan gelmiş Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan bir kardeşimiz not bırakmış, numarasını bırakmış. Kendisini aradım. O kadar idealist bir kişi ki, onun kadar olamam ama onun gibi olma yolunda çaba gösteririm diyor. O kadar çok duygulandık ki. 20 yaşındaki bir gencin bu kadar araştırıp öğrenmesi çok mutluluk verici bir şey. Demek ki gençlerimizde iş var. Bu olaylar bizi çok etkiliyor. Her geldiğimiz de mezarda not buluyorum. Karanfil buluyorum. Demek ki insanlar gerçekten unutmamışlar, unutmayacaklar bundan da eminim. 20 yıl çok kısa sürede geçti ama acısı hala geçmedi. Çok zor bir durum" ifadelerini kullandı.

Vali Recep Yazıcıoğlu'nun kardeşi Selma Özcan ise merhum Vali Yazıcıoğlu'nu kaybetmenin acısının aradan geçen 20 yıla rağmen her zaman çok taze olduğunu söyledi.

Vali Recep Yazıcıoğlu için Söke Asri Mezarlığı'nda anma töreni düzenlenirken, törene aile üyeleri ve yakınları katıldı. Süper Vali merhum Recep Yazıcıoğlu'nun kabri başında İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru ve ilçe vaizi Keramettin Temiz tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

20 yıl önce vefat eden Vali Yazıcıoğlu, gençlere örnek olmaya devam ediyor

20 yıl önce vefat eden Vali Yazıcıoğlu, gençlere örnek olmaya devam ediyor

20 yıl önce vefat eden Vali Yazıcıoğlu, gençlere örnek olmaya devam ediyor

20 yıl önce vefat eden Vali Yazıcıoğlu, gençlere örnek olmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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