2013 yılından beri aranan 15 milyon liralık dolandırıcı yakalandıZeynep Demirel'den bikinili kas şov!Netflix, 'Minnoşlar' Filmini Türkiye'de kütüphanesinden kaldırdıErzurum Valisinden görevindsen uzaklaştırılan kaymakamlar için açıklama: 'Pes doğrusu'Bartın'da içme sularında ishal tehlikesiAdana'da cezaevinde uyuşturucu satışı: 20 yıla kadar hapis istendiDenizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 8 kişi göz altına alındıAnkara Eczacı Odası Başkanı koronavirüse yakalandıMotosiklet yarışında ölen Furkan'ın hayali Fenerbahçe'de oynamakmışNASA, Mars'a yolculuğa çıkacak astronotların yanlarında neler götüreceklerini açıkladı
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. 200 BM personeli Covid-19’a yakalandı

200 BM personeli Covid-19’a yakalandı

Suriye İnsani Koordinatörü İmran Rıza, Suriye'de 200'den fazla Birleşmiş Milletler personelinin korona virüse yakalandığını açıkladı. Personellerin bazılarının hastaneye kaldırıldığını belirtilirken 3 kişinin de tahliye edildiğini belirtti.

200 BM personeli Covid-19’a yakalandı

Suriye'de 200'den fazla Birleşmiş Milletler personeline yeni tip korona virüs (Covid-19) bulaştı.

Birleşmiş Miletler Mukim Koordinatörü ve Suriye İnsani Koordinatörü İmran Rıza, Suriye'de 200'den fazla Birleşmiş Milletler personelinin korona virüse yakalandığını açıkladı. Rıza yaptığı açıklamada "Suriye'de 200'den fazla BM personeli korona virüse yakalandı. Bazı kişiler hastaneye kaldırıldı. Suriye'den 3 kişi tahliye edildi" dedi.

İmran Rıza, Suriye'deki korona virüs vaka sayısında önemli bir artış görüldüğünü vurgularken "Ülke genelindeki epidemiyolojik durum önemli ölçüde değişti" ifadelerini kullandı.

İmran Rıza, ülkedeki sağlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre 23 Mart'taki ilk vakanın bildirilmesinden bu yana toplam 3 bin 171 vaka ve 134 ölümün olduğunu belirtti.

Suriye'deki insani yardım çalışanları, sağlık görevlileri ve yardım örgütlerindeki vaka sayının daha yüksek olabileceği uyarısı yapılırken, BM ile çalışan sivil toplum örgütlerindeki çalışanların da enfekte olabileceklerini söyledi.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT