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  3. 200 kiloluk kalasın altında kalan işçi ölümden döndü

200 kiloluk kalasın altında kalan işçi ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sunta fabrikasında bir işçinin üzerine 200 kiloluk kalas devrildi.

200 kiloluk kalasın altında kalan işçi ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sunta fabrikasında bir işçinin üzerine 200 kiloluk kalas devrildi. Yaralan işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, İnegöl OSB 1. Cadde'de bir sunta fabrikasında meydana geldi. 46 yaşındaki Abdurrahim K.'nin üzerine çalıştığı sırada yaklaşık 200 kiloluk kalas devrildi. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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