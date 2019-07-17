200 lira alacağı olan gencin babasını vurup, annesini rehin aldı (2)
Konya'da 200 lira alacaklı olduğu gencin annesini rehin alıp, babası Mustafa Özsoy'u (45) karnından tüfekle vurarak, ağır yaralayan motosiklet tamircisi Ramazan Demir (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Konya'da 200 lira alacaklı olduğu gencin annesini rehin alıp, babası Mustafa Özsoy'u (45) karnından tüfekle vurarak, ağır yaralayan motosiklet tamircisi Ramazan Demir (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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DHA
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