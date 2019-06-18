2002’den bu yana sebze üretimi 5 milyon ton arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı, sebze üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Dünya ile beraber ülkemizde de sebze tüketimi her geçen yıl artıyor. Üretim alanlarında da 2002'den bu yana alınan ürün miktarı yaklaşık 5 milyon ton artış gösterdi. Ülkemiz tarımsal faaliyetleri içerisinde sebze üretimi önemli bir yere sahip. Türkiye'de üretim miktarı 2019 yılında yaklaşık olarak, geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5.4, sebzelerde yüzde 2.7, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5.8 oranında artış gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

Toplam sebze üretiminin arttığı belirtilen açıklamada, "Uygulanan politikalar ve verimlilikle birlikte toplam sebze üretimi arttı. TÜİK verilerine göre, 2002'de 25 milyon 823 bin 567 ton olan toplam sebze üretimi 2018'de 30 milyon 32 bin 827 tona ulaştı. Her geçen yıl artan sebze üretim miktarında, bir önceki yıla göre 2019 yılı beklentisi ise 30 milyon 834 bin 882 ton olarak belirtildi. Üretim miktarlarının 2019 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67.9 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 23.6 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi" denildi.

Kaynak: İHA