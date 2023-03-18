2004’ten bu yana Kazakistan'ı ziyaret eden ilk İngiltere Dışişleri Bakanı oldu

İngiltere dışişleri bakanı James Cleverly, Cleverly, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ile de bir araya geleler, 2004’ten bu yana Kazakistan'ı ziyaret eden ilk İngiltere Dışişleri Bakanı oldu.

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2004’ten bu yana Kazakistan'ı ziyaret eden ilk İngiltere Dışişleri Bakanı oldu

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, petrol ve gaz ihracatında yeni yollar bulması için Kazakistan’a yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’a gelen Cleverly, 2004’ten bu yana ülkeye ziyaret gerçekleştiren ilk İngiltere Dışişleri Bakanı oldu.

Cleverly, Astana ziyareti sırasında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi. Görüşmede siyasi, ticari, ekonomik, yatırım ve insani alanlarda ikili işbirliğini ileri seviyeye taşıma olasılıkları ele alındı.

Cleverly, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ile de bir araya geldi. Görüşme sonrası iki ülke hükümetleri arasında yenilenebilir hidrojen ve nadir toprak elementleri alanında stratejik ortaklık mutabakat zaptı imzalandı.

"KAZAK-İNGİLİZ İŞBİRLİĞİNİN DAHA DA GELİŞTİRİLMESİNE ÖZEL ÖNEM VERİLDİ"

Cleverly, daha sonra Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Roman Vasilenko ile görüştü ve ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Vasilenko, görüşmede ülkesinin çok yönlü dış politikasında İngiltere ile işbirliğine öncelik verdiklerini ve ikili ilişkilerin stratejik ortaklık ruhuna sahip olduğunu vurguladı.

Söz konusu ziyaretle iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını dile getiren Vasilenko, “Önde gelen İngiliz üniversitelerinin ülkemizde şubelerinin açılması dahil ulaştırma, lojistik, eğitim konularında Kazak-İngiliz işbirliğinin daha da geliştirilmesine özel önem verildi.” ifadesini kullandı.

Bugün iki ülke arasında yenilenebilir hidrojen ve nadir toprak elementleri alanında stratejik ortaklık mutabakat zaptının yanı sıra ekonomik kalkınmanın etkin yönetimine ilişkin de bir mutabakat zaptının imzalandığını kaydeden Vasilenko, ayrıca stratejik ortaklık ve işbirliği alanında yeni bir anlaşmaya ilişkin ikili müzakerelerin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Cleverly de Kazakistan’ın egemenliği ve bağımsızlığına saygı duyduklarını belirterek, “İngiltere, Kazakistan ekonomisini çeşitlendirmek ve hidrokarbonlarını dünya pazarına taşımak için işbirliği yapmaya hazır.” dedi.

Özellikle mevkidaşıyla Kazak petrol ve gazının ihracatındaki kesintileri de konuşma fırsatlarının olduğunu anlatan Cleverly, “Bu bağlamda İngiltere’nin ‘Orta Koridor’ Projesi'ni (Uluslararası Trans Hazar Güzergahı) desteklemek ve Kazak petrol ve gazının ihracatı için alternatif yollar bulmak amacıyla neler yapabileceğimizi ele aldık.” diye konuştu.

Kazakistan temasları kapsamında Cleverly, başkent Astana’da eski İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in heykelinin açılış törenine katılacak.

KAYNAK: AA

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