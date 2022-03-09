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  3. 2008'den sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı!

2008'den sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı. Daha sonra iki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi.

2008'den sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı!

2008 yılında bu yana Türkiye'ye ilk kez gelen İsrailli siyasi isim olan Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın karşıladığı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, daha sonra beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Herzog, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Herzog, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

2008'den sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı!

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Herzog, deftere şunları yazdı:

"Büyük vizyoner Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedileştiren bu tarihi mekanı ziyaret etmek farklı bir ayrıcalık.

Bu büyük liderin ilerleme ve barış mirasının bilgeliğini takip ederek ve cesurca iş birliği yolunu seçerek milletlerimiz, inançlarımız, bölgemiz ve dünya için daha güvenli ve daha istikrarlı bir dünya vaadinden elde edilecek birçok gerçeği içtenlikle karşılayalım."

Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından külliye kapısında karşılandı. 

2008'den sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı!

ASKERLERİ TÜRKÇE SELAMLADI

Erdoğan ve Herzog'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Herzog, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker." diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

2008'den sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı!

İKİ ÜLKE BAYRAKLARI ÖNÜNDE GAZETECİLERE POZ VERDİLER

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Herzog, merdivenlerde Türkiye ve İsrail bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Herzog, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

2008'den sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı!

2008'den sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı!

2008'den sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı! 2008'den sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı!

2008'den sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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