2009'da temeli atılmıştı! Tarihi gün yarın

İsmail Demir‘in iştirakiyle, seri üretime geçen Türkiye’nin ilk milli havacılık motoru TEI-PD170 yarın (15 Ocak) Eskişehir TUSAŞ Motor Sanayii’nde yapılacak törenle teslim edilecek.

TEI-PD170 HAKKINDA

Türkiye'nin ilk milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, TEI tarafından üretildi.

turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, 27 Aralık 2018 tarihinde, ANKA platformu ile ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti

TEI GENEL MÜDÜRÜ MAHMUT FARUK AKŞİT PD170'E 2 ÜLKEDEN TALEP OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tarafından tasarlanıp üretilen, Türkiye'nin ilk milli insansız hava aracı (İHA) motoru PD170 için geçen yıl yurt dışından talep gelmişti. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, konuya ilişkin "Milli motorlarımızın dışarıya doğru da ihracatı gündeme geliyor. Şu anda yurt dışından, 2 değişik ülkeden aldığımız talep var" açıklamasında bulunmuştu.

TEI'nin insansız hava aracı ANKA için geliştirdiği PD-170 motoru hakkında bilgi veren Genel Müdür Mahmut Faruk Akşit, ürettikleri milli motorların artık ihracatının gündeme geldiğini belirtmişti. Akşit, "ANKA için geliştirdiğimiz en yeni nesil, PD170 motorumuz artık seri imalat aşamasında ve geçen yıl 27 Aralık'ta ilk uçuşunu yaptı. Bunu yaklaşık 1 yıl önce teslim etmiştik. Biraz daha prototip aşamasındaydı. Artık diğer testleri de tamamlanarak ilk seri imalatına bu yıl içinde geçmiş oluyoruz. Motorumuz tamamen TEI mühendisleri tarafından geliştirilmiş ve tedariki de bazı raf ürünleri hariç tamamen Türkiye'den sağlanmış, tamamen milli bir motorumuz. Motorumuzu geliştirmek 3- 4 yılımızı aldı. Tabii raf ürünleri derken, buji, enjektör ve bazı sensörler gibi şeyleri raf ürünü olarak tedarik ediyoruz. Ama bunun dışında hemen hemen tüm aksamını Türkiye'de yapmakta ve yaptırmaktayız. Özellikle yan sanayimiz, KOBİ'lerin gelişimine de ciddi dikkat sarf ediyoruz. Bu motorumuzun imalatında yüzde 95'ten fazla yan sanayi tedarikçilerimizde metal işlemelerimizi KOBİ'lerde yaptırmaya gayret gösteriyoruz" açıklamasında bulunmuştu.