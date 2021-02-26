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200'den fazla kadını taciz eden ABD'li jimnastik koçu mahkeme günü intihar etti

ABD'de meydana gelen olayda, Milli takım antrenörü olan ve tacizle suçlanan 63 yaşındaki John Geddert, mahkemeye çıkarılacağı gün intihar etti.

200'den fazla kadını taciz eden ABD'li jimnastik koçu mahkeme günü intihar etti

ABD'li jimnastik koçu John Geddert'in hakkında, sporcu kızlara cinsel taciz suçuyla 24 suç duyurusunda bulunulmuştu. 63 yaşındaki Geddert, mahkemeye çıkarılacağı gün intihar etti.

'KIZLARA KARŞI GÜÇ VE BASKI KULLANDI'

Sözcü'den Tayfun Hopalı'nın haberine göre, Michigan Başsavcısı Dana Nessel, “John Geddert, cimnastik eğitimi için kendisine gelen genç sporcu kızlara karşı güç ve baskı kullandı. Fiziksel ve cinsel tacizde bulundu. Kurbanlar, bunalıma girdiler. İntihar girişimleri yaşandı” sözlerini açıklayarak soruşturma hakkında bilgiler verdi. 63 yaşındaki milli takım hocası olan Geddert'in mahkeme önüne çıkması bekleniyordu.

200'den fazla kadını taciz eden ABD'li jimnastik koçu mahkeme günü intihar etti

250'DEN FAZLA KADINI TACİZ ETMİŞ

2012 yılında Londra Olimpiyatları’nda Amerikan milli takımına antrenörlük yapmış olan John Geddert uzun süredir taciz iddiasıyla hakkında yapılan şikayetler sebebiyle soruşturma altındaydı.

 Gaddert'in ekibinde olan milli takım doktoru Larry Nassar, Gaddert'in 250'den fazla genç kadını taciz ettiği gerçeğini ortaya çıkarmıştı. Bu olayın ardından 63 yaşındaki Gaddert 300 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmıştı

 

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