"2010-2011 şampiyonu Trabzonspor" tişörtü olay oldu! TRT yayını kesti

Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı, eski Fenerbahçe 2. başkanı Nihat Özdemir TRT Spor'a Trabzon'un UEFA macerası için açıklamalarda bulunmuştu. Ancak o açıklamalarda yanında fotoğraf çektrien Trabzonspor sevdalısı İbrahim Ertürk'ün giydiği tişört büyük olay oldu. Tişörtünün üzerinde "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor" cümlesinin yer aldığı Ertürk'ün görüntülendiği an, TRT tarafından yayın kesilerek durduruldu.

Twitter gündemine ise bomba gibi düşen bu olayda, kimi spor severler TRT'nin tavrını rezillik olarak değerlendirirken bazı fenerliler ise bunun utanç verici bir durum olduğunu ve fener camiasının harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi. İşte o anlar...

CAS'tan Trabzonspor'a ret!

"2010-2011 şampiyonu Trabzonspor"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında oynadığı Sparta Prag karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Nihat Özdemir, Trabzonspor'un turu atlayacağına inandığını kaydetti.

"İNŞALLAH TURU ATLAYACAĞIZ"

Bordo - mavililerin son dakikalarda daha iyi olduğunu belirten Özdemir, "80. dakikaya kadar canımız çok sıkkındı ama maşallah çocuklar son dakikalarda açıldılar. İnşallah turu atlayacağız. Başkanımız geldiğinden beri Trabzonspor'a yaptıkları belli. İnşallah önemli yerlere varacağız." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve play-off turuna yükselen ekip belli

İBRAHİM ERTÜRK KİMDİR



İbrahim Ertürk… Bir Trabzonspor sevdalısı. Bordo-mavili renkleri için Avrupa ile Trabzon’u kendisini için kısa yol yapmış. En büyük hayali ise 2010-2011 futbol sezonundaki kupanın hak edene, yani Trabzonspor’a verildiğini görmesi. Bunun için gecesini gündüzüne katıyor. Bu yolda neler yapılması gerekiyorsa, her şeyi yapmaya çalışıyor. İbrahim Ertürk’ü Trabzonsporlu olup da desteklemeyen yok desem mübalağa etmiş sayılmayız. Ertürk son olarak Trabzonspor’un CAS duruşmasında yaptığı etkinlikle yine sevenlerinin gönlünü kazanmayı bildi.

BAŞKANIN SÖZLERİ BENİ ŞOK ETTİ

Ancak duruşma sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu ile yaptığı konuşma canının sıkmış olmalı ki sosyal medya hesabından bu sitemleri sıkça gündeme getirdi. İbrahim Ertürk’e o gün neler yaşandığını sorduk. Başladı anlatmaya: Bizler bu işe başımız koyduk. O kupa gelene dek, yaşadığımız sürece bu mücadeleyi vereceğiz. Aynı heyecanı başkanın da düşündüğüme inandığım için duruşma sonrası, ‘Başkanım nasıl geçti duruşma? İnşallah hak ettiğimizi alacağız. Zaten siz de kongrede söylediğimiz gibi bu dava Trabzonspor’un namus davası..”

ERTUĞRUL DOĞAN: ŞİKE DAVASI NAMUS DAVAMIZ

Şaşkınlığım şu ki, başkandan beklediğim karşılık gelmedi. İstediğim, daha doğrusu camia ve taraftarın beklediği yanıt o değildi. Dedi ki: Bu dava namus davamız falan değil… Yıkıldım. Oysa başkan seçildiği kongrede söyledikleri hepimizin kulaklarında çınlıyor. Üzüldük. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Başkaları için olmayabilir ancak bizim için gerçekten bu dava namus davası. Zaten başkan yardımcımız Ertuğrul Doğan da yine bana yaptığı açıklamada, ‘Şike davası namus davamız’ ifadesini kullandı.