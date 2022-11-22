2013 KPSS'ye ilişkin 2'si aktif çalışan 15 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

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2013 KPSS'ye ilişkin 2'si aktif çalışan 15 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2013 KPSS'ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan 2'si aktif çalışan 15 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındı.

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2013 KPSS'ye ilişkin 2'si aktif çalışan 15 şüpheli göz altına alındı

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler devam ediyor.

KAYNAK: AA

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