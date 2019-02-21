2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri ödenmeye başlanacak
IHAAW173809-EKO/21-02-2019 - 2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri, yetiştiricilere T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacak.
IHAAW173809-EKO/21-02-2019 - 2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri, yetiştiricilere T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacak. 21.02.2019 17:38:09 TSI NNNN
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