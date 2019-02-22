2018 Yılı Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Samsun İlkadım Belediyesince, 2018 yılında 142 madalya kazanan sporcu ve antrenörlere madalyaların takdim edildiği "2018 Yılı Spor Ödülleri" töreni düzenlendi.

İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesislerinde düzenlenen törenin açılışı konuşmasını yapan İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Erdoğan Tok, İlkadım'da sporla ilgili çok önemli işler yaptıklarını söyledi. Kendilerinin İlkadım'da 5 yıl içerisinde 255 milyon liralık yatırım yaparak güzel projelere imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Tok, "Sporcu sayımızla Karadeniz Bölgesi'nin en büyük spor kulübüyüz. "Gelecek için minik adım spor için İlkadım', "İlkadım sizden fırsatlar bizden" projelerimizle anaokulu çağından lise çağına toplam 25 bin çocuğumuzu, gencimizi sporla buluşturduk. Bu çocuklarımızı okullardan alıyoruz. Araçlarımızla beraber spor salonuna götürüyoruz. Gün boyu sporla buluşturmak suretiyle gerçekten önemli bir projeye imza atıyoruz. 31 Mart seçimlerinde de inşallah sizlerden güçlü bir destek almak suretiyle de kat kat daha önemli projelerimizi 1 hafta içerisinde sizlerle paylaşacağız. Çok daha spora yönelik çok önemli yatırımlarımızın olduğunu da buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

Köktaş. "Bizim liderlerimiz bize hangi talimatı verdiyse biz bu talimatla hareket edeceğiz"

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise, Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaparak, "Bunun özü bunun ruhu ülkenin bekası olduğu gibi bütün dünyayla mücadele etmek ve yeniden kurtuluş dönemidir. Bunun dışında söylenen hiçbir sözü asla kabul etmiyoruz. Yapılan hiçbir davranışı tasvip etmiyoruz. Bizim liderlerimiz bize hangi talimatı verdiyse biz bu talimatla hareket edeceğiz" diye konuştu.

Kaymak: "Çok ciddi hazırlıklar yapıyoruz"

Samsun Valisi Osman Kaymak da 2019'un Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı olduğuna vurgu yaparak, "Bu çerçevede çok ciddi hazırlıklar yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya ilişkin kararnamesi yayınlandı. Artık bu faaliyetler bütün Türkiye'de özellikle Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da Cumhurbaşkanımızın himayelerinde kutlanmasına yönelik Resmi Gazete'de kararname yayınlandı. Bu bizler için çok önemli. Buradan Cumhurbaşkanımıza Samsun olarak teşekkür ediyoruz. Bu kararnamenin özeti şudur: Bütün kurumlar yardımcı olmak durumunda. Ödenekler ayrılacak ve inşallah önümüzdeki günlerde hazırlanan programlar sırasıyla yürürlüğe girecek. Uygulama yapacağız. Çok ciddi hazırlıklarımız var" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çeşitli spor dallarında Türkiye'de ve uluslararası arenada başarıya imza atmış sporculara ve antrenörlerine protokol üyelerince ödül ve madalya takdim edildi. Törene ayrıca, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Mustafa Karapıçak, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK temsilcileri, spor kulüplerinin temsilcileri, belediye sporcuları ve aileleri katıldı.

Kaynak: İHA