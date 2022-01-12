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  3. 2018 yılında başlayan dava sonuçlandı! Sıla'yı darp eden Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti! "Geç de olsa adalet tecelli etti"

2018 yılında başlayan dava sonuçlandı! Sıla'yı darp eden Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti! "Geç de olsa adalet tecelli etti"

Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle 2018 yılında Ahmet Kural adına açılan davada nihai karar çıktı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi’nde görülen davada Ahmet Kural'a verilen 16 ay 20 gün hapis cezası kesinleşti.

2018 yılında başlayan dava sonuçlandı! Sıla'yı darp eden Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti! "Geç de olsa adalet tecelli etti"

Günlerce konuşulan Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu davasında sona gelindi. Ahmet Kural'a verilen hapis cezası kesinleşti. 29 Ekim 2018'de Ahmet Kural'ın Sıla Gençoğlunu Zekeriyaköy'deki evinde darp ve tehdit ettiği iddiasıyla açılan davada ilk karar 2019'da çıktı.

Kural’a basit yaralama ve tehdit suçundan toplamda 1 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine mahkeme tarafından hükmedilirken Kural'ın avukatları kararı istinaf mahkemesine götürdü.

2018 yılında başlayan dava sonuçlandı! Sıla'yı darp eden Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti! Geç de olsa adalet tecelli etti

HUKUK MÜCADELESİ SONA ERDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi’nde yeniden görülen dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti, Ahmet Kural’a "Basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlamaları olmak üzere toplamda 1 yıl dört ay 20 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

Kararı sosyal medyadan duyuran Gençoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir "Hukuk mücadelemiz bugün itibariyle sona erdi, adalet geç de olsa tecelli etmiştir" sözleriyle duyurdu.

Kararın ardından Kural cephesinden ise herhangi bir açıklama gelmedi.

2018 yılında başlayan dava sonuçlandı! Sıla'yı darp eden Ahmet Kural'ın hapis cezası kesinleşti! Geç de olsa adalet tecelli etti

Emine Özfalcı
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