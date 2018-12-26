2018 yılında Sakarya’da 12 bin 800 sanatsever tiyatro oyunlarında buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, 2018 yılında 24 tiyatro oyunun sanatseverlerle buluştuğunu ve yıl içerisinde izleyici sayısının 12 bin 800 olduğunu açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, 2018 yılında gerçekleştirilen tiyatro gösterimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tiyatroda birbirinden seçkin oyunları sahneye taşıdıklarını ifade eden Aktürk, toplamda 24 oyunun sanatseverlerle buluştuğunu belirtti. Aktürk, 2018 yılında izleyici sayısının ise 12 bin 800 olduğunu dile getirdi. 2018 yılında izleyiciyle buluşan tiyatro gösterimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İbrahim Aktürk, "19'u yetişkin, 5'i çocuk oyunu olmak üzere 24 oyunu 32 gösterimle sanatseverlerle buluşturduk. 12 bin 800 izleyiciye ulaştık. İnşallah kültür sanat ajandamızda müstesna bir yere sahip olan tiyatro gösterimlerimizi yeni yılda da sürdüreceğiz" dedi.

İbrahim Aktürk, "2018 yılı içerisinde birbirinden seçkin oyunları sahneye taşıdık. 19'u yetişkin, 5'i çocuk oyunu olmak üzere 24 oyunu 32 gösterimle sanatseverlerle buluşturduk. Çok şükür hemşehrilerimiz tarafından yoğun bir ilgi söz konusuydu. Bu yıl toplamda 12 bin 800 izleyiciye ulaştık. İnşallah kültür sanat ajandamızda müstesna bir yere sahip olan tiyatro gösterimlerimizi yeni yılda da sürdüreceğiz" dedi.

Aktürk açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı; "İnşallah 2019 yılında da devam edecek olan kültür sanat etkinliklerimiz içerisinde tiyatro gösterimlerine yer vereceğiz. Hemşehrilerimizin tiyatroya gösterdikleri ilgiye daha fazla karşılık üretecek, seçkin oyunları şehrimizle buluşturacağız. Yeni kültür sanat mekanlarıyla da daha fazla izleyiciye ulaşacak, Sakarya'yı tiyatronun merkezi haline taşıyacağız."

Kaynak: İHA