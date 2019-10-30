2018 yılında yaşanan Ankara'daki hızlı tren kazasına 15 yıl hapis

Ankara'da 13 Aralık 2018'de 9 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren kazasına ilişkin 10 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

13 Aralık 2018 tarihinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ile raylarda kontrol için bulunun kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü makinist 9 kişi yaşamını yitirmişti. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede tren teşkil memuru Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz, trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey, YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz, Trafik Servis Müdür Yardımcısı Vekili Ergün Tuna, YHT Trafik Servis Müdürü Ünal Sayıner, YHT Ankara Müdürü Duran Yaman, Şube Müdürü Recep Kutlay, TCDD Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı Mükerrem Aydoğdu, TCDD Emniyet ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Erol Tuna Aşkın'ın, ''birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma'' suçundan 15 yıla kadar hapisleri istendi.