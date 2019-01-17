2018'de 8 kat büyüyen TROY, Türkiye'nin her yerinde

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY, 2018'de 8 kat büyüyerek 7 milyonu aşkın kart adedine ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla BKM çatısı altında hayata geçirilen TROY, 2,5 yılı geride bırakırken dikkati çeken bir başarıya imza attı.

Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan, alışveriş yapmayı ve ATM’den para çekmeyi sağlayan teknolojik altyapı ve marka olan TROY, 2018 sonu itibarıyla 8 kat büyüyerek 7 milyonu aşkın kart adedine ulaştı.

2018 yılında TROY logolu kartlarla yapılan işlem adedi 100 milyona, işlem hacmi ise 23 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yıl TROY logolu kartlarla 13 milyon adet işlem gerçekleştiği dikkate alındığında, TROY kartların kullanımı 2018 yılında yaklaşık 8 katına çıktı.







- "2019 yılı için hedefimiz 17 milyon kartta yer almak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, BKM verilerine göre Türkiye’de kartlı ödemelerin, mevcut kart kullanıcılarının daha çok harcama yapmasıyla değil, sisteme yeni giren kullanıcı adedindeki artışla büyüdüğünü belirterek, "Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY olarak amacımız, finansal kapsayıcılığı artırarak henüz kartlı ödemeleri kullanmayan 20 milyonu aşkın kişiye temas etmek. Bugün Türkiye’nin istisnasız tüm illerindeki kişilerde toplam 7 milyon adet TROY logolu kart bulunuyor. TROY’un ulaştığı 7 milyonun büyük çoğunluğu ise daha önce hiç kart kullanmamış kişilerden oluşuyor. 2019 yılı için hedefimiz ise 17 milyon kartın sağ alt köşesine yerleşmek." ifadelerini kullandı.

Canko, TROY logolu kart sahiplerinin demografik bilgilerine bakıldığında, yüzde 70’inin 35 yaşın altında olduğunu, bu kişilerin öğrenci, çalışan ve ev hanımlarından oluştuğunu bildirdi.

2018 yılında kart kullanıcılarına verilen her 100 karttan 28’inin TROY logolu olduğunu aktaran Canko, "TROY kartların kullanıcılarla buluşmaya başladığı 2017 başından itibaren TROY logolu kart adedi istikrarlı bir şekilde arttı ve 2018 yılında cüzdanlarda yer alan her 4 karttan biri TROY oldu." değerlendirmesinde bulundu.

TROY kart sahipleriyle ilgili büyük resme bakıldığında, iki kritik çıktıya ulaşıldığını vurgulayan Canko, şunları kaydetti:

"Öncelikle daha önce kartı olan değil, hiç kart kullanmamış kişilerin TROY sahibi olduğunu görüyoruz. Bu kişiler banka kartı alarak, hesaplarındaki kadar harcama yapıyor ve kartlarını ödeme aracı olarak kullanıyor. Tüm bunlar da finansal kapsayıcılık anlamında ulaşmak istediğimiz hedefle uyumlu olduğumuzun net bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde de altını çizdiğim bu iki nokta temel prensiplerimiz olacak şekilde daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de sadece üyelerimizle değil, pek çok sektörde karar verici isimler ve resmi kurumlarla birlikte toplumun kart kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi ve kart kullanımının yaygınlaştırılması için omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz."

Canko, kartların kullanımına ilişkin, "Bu hızlı artış, sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi 3 büyük ilden değil, Antalya, Adana, Bursa, Kayseri ve Konya gibi Anadolu illerinden kaynaklı. Diğer yandan, işlem tutarlarını incelediğimizde, işlemlerin yüzde 70’ini, 'mikro ödemeler' olarak adlandırdığımız 50 TL altı işlemlerin oluşturduğunu görüyoruz. Bu durum da daha önce belirttiğim gibi TROY logolu kartların harcama aracı olmaktan ziyade ödeme aracı olarak kullanıldığının diğer bir göstergesi." ifadelerini kullandı.





- “Yenilikçi ödeme yöntemlerinin sunulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"





Soner Canko, TROY’un, sunduğu ürün ve hizmet yelpazesini 2019’da daha da genişleteceğini belirterek, şunları kaydetti:

"TROY İnovasyon Merkezi’nin ilk çalışmaları olan Android ve IOS telefonlarda geçerli mobil temassız ödeme, QR ödeme ve giyilebilir nesneler ile ödeme şu an kullanımda. 2019 yılında hem bunların yaygınlaşması hem de başka yenilikçi ödeme yöntemlerinin sunulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm bunları yapmaktaki esas amacımız ise kartlı ödeme sistemleriyle ilk kez buluşan kart kullanıcılarına en yeni teknolojileri ulaştırmak, işletmelerimizin de daha fazla kişiye erişerek daha fazla ürün ve hizmet satabilmelerini sağlamak. Bunun için de bulunduğumuz ekosistemdeki perakende şirketleri, düzenleyici kuruluşlar, cihaz ve kart üreticileri, yazılım şirketleri gibi pek çok farklı kurum ve kuruluşla ortaklaşa çalışmalar yürütüyoruz."

TROY olarak tüm bu çalışmaları hayata geçirirken, güçlerini yerel olmalarından aldıklarını vurgulayan Canko, "Kültürel farklılıklar, pazara göre değişen kullanıcı davranış ve beklentileri özel stratejiler oluşturmayı gerektiriyor. Bu noktada da yerel markaların bazı avantajları var. Yerel markalar, içinde bulundukları kültürü tam olarak özümsemiş oldukları için bu stratejileri daha rahat belirleyebiliyorlar. Bu durum da marka performansını etkiliyor, markalara organik yollardan güven ve avantaj sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Canko, TROY’un Türkiye'ye özgü değerler içeren, ihtiyaçlara yanıt veren bir marka olduğuna işaret ederek, "Ancak en büyük gurur kaynağımız olan yerellik tek başına yeterli değil. Kusursuz müşteri deneyimi, kaliteden ödün vermeme ve yenilikçilik TROY’un diğer yapı taşlarını oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde de bu yapı taşlarından aldığımız güçle Türkiye ödemeler dünyası ekosistemine değer katmayı, yepyeni çözüm ve hizmetlerimizle kullanıcılarımız için fark yaratmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA