İçişleri Bakanlığı: "Karayollarında alınan trafik önlemleri sayesinde 2018'in son iki ayında ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 26.7 azaldı. Trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 30, yaralı sayısı ise yüzde 11.6 düştü. 2018 Kasım Aralık ayında 100 bin araca düşen ölümlü kaza sayısı yüzde 28 azaldı."