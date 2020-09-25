2020-2021 Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 3. hafta maçında Adanaspor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 3. hafta maçında Adanaspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 25.09.2020 19:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Adanaspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ 5 Ocak Fatih Terim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Koray Gençerler(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Şevket Teker(dördüncü Hakem)

Adanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 27. Furkan Şeker, 12. Isaac Donkor, 23. Evren Korkmaz, 52. Canberk Dilaver, 22. Celil Yüksel, 35. Uğurcan Yazğılı, 5. Umut Sözen, 7. Ömer Çiçek, 11. Eren Keleş, 9. Ognjen Ozegovıc

Yedekler

48. Yaşar Memişoğullarından, 95. Melih Kaya İşdil, 39. Cenk Alptekin, 6. Mustafa Samican Keskin, 94. İbrahim Aksu, 8. Ahmet Bahçıvan, 80. Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, 99. Ismaeel Rayan, 53. Ozan Papaker, 19. Adolphe Belem

Teknik Sorumlu

Semih Özü

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Ankara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 28. Soner Gönül, 19. Abdulkadir Korkut, 5. Süleyman Olgun, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 77. Cem Ekinci, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 45. Famoussa Kone

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 53. Barış Alper Yılmaz, 98. Osman Keçelioğlu, 61. Toheeb Adewale Alabı, 27. Erdal Öztürk, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 11. Joseph Dodoo, 21. Emre Uğur Uruç

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 3 2 1 0 3 0 7 3 2 Adanaspor 3 1 2 0 1 0 5 1 3 Samsunspor 2 1 1 0 3 0 4 3 4 Adana Demirspor 2 1 1 0 4 2 4 2 5 Tuzlaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 6 Balıkesirspor 2 1 0 1 3 2 3 1 7 Bursaspor 2 1 0 1 3 3 3 0 8 Altınordu 2 1 0 1 2 2 3 0 9 Bandırmaspor 2 1 0 1 2 2 3 0 10 İstanbulspor 2 1 0 1 2 2 3 0 11 Ankaraspor 2 1 0 1 1 2 3 -1 12 Ümraniyespor 2 1 0 1 2 4 3 -2 13 Altay 2 0 1 1 1 2 1 -1 14 Boluspor 2 0 1 1 1 2 1 -1 15 Akhisarspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 16 Eskişehirspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 17 Giresunspor 2 0 1 1 2 4 1 -2 18 Menemenspor 2 0 1 1 1 3 1 -2

TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür