2020-2021 Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 3. hafta maçında Adanaspor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 3. hafta maçında Adanaspor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 3. hafta maçında Adanaspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 25.09.2020 19:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Adanaspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
5 Ocak Fatih Terim
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.09.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Koray Gençerler(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Murat Tuğberk Curbay(2. Yardımcı Hakem), Şevket Teker(dördüncü Hakem)
Adanaspor İlk 11
18. Goran Karacıc, 27. Furkan Şeker, 12. Isaac Donkor, 23. Evren Korkmaz, 52. Canberk Dilaver, 22. Celil Yüksel, 35. Uğurcan Yazğılı, 5. Umut Sözen, 7. Ömer Çiçek, 11. Eren Keleş, 9. Ognjen Ozegovıc
Yedekler
48. Yaşar Memişoğullarından, 95. Melih Kaya İşdil, 39. Cenk Alptekin, 6. Mustafa Samican Keskin, 94. İbrahim Aksu, 8. Ahmet Bahçıvan, 80. Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, 99. Ismaeel Rayan, 53. Ozan Papaker, 19. Adolphe Belem
Teknik Sorumlu
Semih Özü
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 28. Soner Gönül, 19. Abdulkadir Korkut, 5. Süleyman Olgun, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 77. Cem Ekinci, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 45. Famoussa Kone
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 53. Barış Alper Yılmaz, 98. Osman Keçelioğlu, 61. Toheeb Adewale Alabı, 27. Erdal Öztürk, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 11. Joseph Dodoo, 21. Emre Uğur Uruç
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|2
|Adanaspor
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|5
|1
|3
|Samsunspor
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|4
|3
|4
|Adana Demirspor
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|2
|5
|Tuzlaspor
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|6
|Balıkesirspor
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|3
|1
|7
|Bursaspor
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|3
|0
|8
|Altınordu
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|9
|Bandırmaspor
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|10
|İstanbulspor
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|11
|Ankaraspor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|12
|Ümraniyespor
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|3
|-2
|13
|Altay
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|14
|Boluspor
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|15
|Akhisarspor
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|-1
|16
|Eskişehirspor
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|-1
|17
|Giresunspor
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|1
|-2
|18
|Menemenspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-2
TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür
|25.09.2020
|Adanaspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|26.09.2020
|Akhisarspor
|Balıkesirspor
|26.09.2020
|Bursaspor
|Giresunspor
|26.09.2020
|Ümraniyespor
|İstanbulspor
|27.09.2020
|Osmanlıspor FK
|Adana Demirspor
|27.09.2020
|Altay
|Eskişehirspor
|27.09.2020
|Bandırmaspor
|Samsunspor
|27.09.2020
|Ankaraspor
|Adana Demirspor
|28.09.2020
|Menemenspor
|Tuzlaspor
|28.09.2020
|Boluspor
|Altınordu