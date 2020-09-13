2019-2020 Adanaspor, İstanbulspor maç özeti, maç sonucu
2019-2020 TFF 1. Lig 1. hafta maçında Adanaspor, İstanbulspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 1. hafta maçında Adanaspor, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Adanaspor ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta maçında Adanaspor sahasında İstanbulspor ile 13.09.2020 19:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Adanaspor - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Adanaspor İstanbulspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
5 Ocak Fatih Terim
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
13.09.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Kadir Sağlam(hakem), Ömer Tevfik Özkoç(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Gültek(dördüncü Hakem)
Adanaspor İlk 11
18. Goran Karacıc, 12. Isaac Donkor, 23. Evren Korkmaz, 27. Furkan Şeker, 52. Canberk Dilaver, 35. Uğurcan Yazğılı, 20. Tevfik Altındağ, 26. Moussa Bagayoko, 80. Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, 11. Eren Keleş, 9. Ognjen Ozegovıc
Yedekler
48. Yaşar Memişoğullarından, 4. İhsan Uğur Göktaş, 39. Cenk Alptekin, 6. Mustafa Samican Keskin, 5. Umut Sözen, 94. İbrahim Aksu, 7. Ömer Çiçek, 19. Adolphe Belem, 53. Ozan Papaker
Teknik Sorumlu
Recep Yazıcı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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İstanbulspor İlk 11
25. Halil Yiğit Yitmez, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 5. Eslem Öztürk, 7. Ali Dere, 10. Onur Ergün, 11. Aldın Cajıc, 17. Patrıck Etoga Atchom, 20. Kamal Issah, 52. Tuncer Duhan Aksu, 53. Papa Alıoune Dıouf, 77. Kağan Miray Bağış
Yedekler
1. Muhammed Alperen Uysal, 9. İbrahim Yılmaz, 15. Uygar Mert Zeybek, 23. Muhammed Enes Durmuş, 33. Levent Ayçiçek, 35. Egehan Gök, 44. Yusuf Ali Özer, 57. Melih Kabasakal, 66. Ali Yaşar, 14. Emrecan Uzunhan
Teknik Sorumlu
Orhan Çıkırıkçı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adana Demirspor
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|2
|2
|Altınordu
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|3
|Ümraniyespor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|4
|Adanaspor
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|5
|Ankara Keçiörengücü
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|6
|Ankaraspor
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|7
|Altay
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|8
|Samsunspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|9
|Akhisarspor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Balıkesirspor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Giresunspor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Tuzlaspor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Bandırmaspor
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|14
|Boluspor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|15
|Eskişehirspor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|16
|İstanbulspor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|17
|Bursaspor
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|-2
|18
|Menemenspor
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|-2
TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür
|11.09.2020
|Menemenspor
|0-2
|Altınordu
|12.09.2020
|Boluspor
|0-1
|Ankara Keçiörengücü
|12.09.2020
|Ümraniyespor
|2-1
|Bandırmaspor
|12.09.2020
|Osmanlıspor FK
|Eskişehirspor
|12.09.2020
|Ankaraspor
|1-0
|Eskişehirspor
|13.09.2020
|Altay
|0-0
|Samsunspor
|13.09.2020
|Bursaspor
|1-3
|Adana Demirspor
|13.09.2020
|Adanaspor
|1-0
|İstanbulspor
|14.09.2020
|Balıkesirspor
|Giresunspor
|14.09.2020
|Akhisarspor
|Tuzlaspor