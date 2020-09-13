2019-2020 Adanaspor, İstanbulspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 1. hafta maçında Adanaspor, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Adanaspor ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta maçında Adanaspor sahasında İstanbulspor ile 13.09.2020 19:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Adanaspor - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Adanaspor İstanbulspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ 5 Ocak Fatih Terim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Kadir Sağlam(hakem), Ömer Tevfik Özkoç(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Gültek(dördüncü Hakem)

Adanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 12. Isaac Donkor, 23. Evren Korkmaz, 27. Furkan Şeker, 52. Canberk Dilaver, 35. Uğurcan Yazğılı, 20. Tevfik Altındağ, 26. Moussa Bagayoko, 80. Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, 11. Eren Keleş, 9. Ognjen Ozegovıc

Yedekler

48. Yaşar Memişoğullarından, 4. İhsan Uğur Göktaş, 39. Cenk Alptekin, 6. Mustafa Samican Keskin, 5. Umut Sözen, 94. İbrahim Aksu, 7. Ömer Çiçek, 19. Adolphe Belem, 53. Ozan Papaker

Teknik Sorumlu

Recep Yazıcı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

25. Halil Yiğit Yitmez, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 5. Eslem Öztürk, 7. Ali Dere, 10. Onur Ergün, 11. Aldın Cajıc, 17. Patrıck Etoga Atchom, 20. Kamal Issah, 52. Tuncer Duhan Aksu, 53. Papa Alıoune Dıouf, 77. Kağan Miray Bağış

Yedekler

1. Muhammed Alperen Uysal, 9. İbrahim Yılmaz, 15. Uygar Mert Zeybek, 23. Muhammed Enes Durmuş, 33. Levent Ayçiçek, 35. Egehan Gök, 44. Yusuf Ali Özer, 57. Melih Kabasakal, 66. Ali Yaşar, 14. Emrecan Uzunhan

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adana Demirspor 1 1 0 0 3 1 3 2 2 Altınordu 1 1 0 0 2 0 3 2 3 Ümraniyespor 1 1 0 0 2 1 3 1 4 Adanaspor 1 1 0 0 1 0 3 1 5 Ankara Keçiörengücü 1 1 0 0 1 0 3 1 6 Ankaraspor 1 1 0 0 1 0 3 1 7 Altay 1 0 1 0 0 0 1 0 8 Samsunspor 1 0 1 0 0 0 1 0 9 Akhisarspor 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Balıkesirspor 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Giresunspor 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Tuzlaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Bandırmaspor 1 0 0 1 1 2 0 -1 14 Boluspor 1 0 0 1 0 1 0 -1 15 Eskişehirspor 1 0 0 1 0 1 0 -1 16 İstanbulspor 1 0 0 1 0 1 0 -1 17 Bursaspor 1 0 0 1 1 3 0 -2 18 Menemenspor 1 0 0 1 0 2 0 -2

TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür