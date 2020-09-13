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2019-2020 Adanaspor, İstanbulspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 TFF 1. Lig 1. hafta maçında Adanaspor, İstanbulspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2019-2020 Adanaspor, İstanbulspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 1. hafta maçında Adanaspor, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Adanaspor ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta maçında Adanaspor sahasında İstanbulspor ile 13.09.2020 19:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Adanaspor - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Adanaspor İstanbulspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

5 Ocak Fatih Terim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Kadir Sağlam(hakem), Ömer Tevfik Özkoç(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Gültek(dördüncü Hakem)

ADANASPORAdanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 12. Isaac Donkor, 23. Evren Korkmaz, 27. Furkan Şeker, 52. Canberk Dilaver, 35. Uğurcan Yazğılı, 20. Tevfik Altındağ, 26. Moussa Bagayoko, 80. Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, 11. Eren Keleş, 9. Ognjen Ozegovıc

Yedekler

48. Yaşar Memişoğullarından, 4. İhsan Uğur Göktaş, 39. Cenk Alptekin, 6. Mustafa Samican Keskin, 5. Umut Sözen, 94. İbrahim Aksu, 7. Ömer Çiçek, 19. Adolphe Belem, 53. Ozan Papaker

Teknik Sorumlu

Recep Yazıcı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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İSTANBULSPORİstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

25. Halil Yiğit Yitmez, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 5. Eslem Öztürk, 7. Ali Dere, 10. Onur Ergün, 11. Aldın Cajıc, 17. Patrıck Etoga Atchom, 20. Kamal Issah, 52. Tuncer Duhan Aksu, 53. Papa Alıoune Dıouf, 77. Kağan Miray Bağış

Yedekler

1. Muhammed Alperen Uysal, 9. İbrahim Yılmaz, 15. Uygar Mert Zeybek, 23. Muhammed Enes Durmuş, 33. Levent Ayçiçek, 35. Egehan Gök, 44. Yusuf Ali Özer, 57. Melih Kabasakal, 66. Ali Yaşar, 14. Emrecan Uzunhan

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adana Demirspor11003132
2Altınordu11002032
3Ümraniyespor11002131
4Adanaspor11001031
5Ankara Keçiörengücü11001031
6Ankaraspor11001031
7Altay10100010
8Samsunspor10100010
9Akhisarspor00000000
10Balıkesirspor00000000
11Giresunspor00000000
12Tuzlaspor00000000
13Bandırmaspor1001120-1
14Boluspor1001010-1
15Eskişehirspor1001010-1
16İstanbulspor1001010-1
17Bursaspor1001130-2
18Menemenspor1001020-2

TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür

11.09.2020Menemenspor0-2Altınordu
12.09.2020Boluspor0-1Ankara Keçiörengücü
12.09.2020Ümraniyespor2-1Bandırmaspor
12.09.2020Osmanlıspor FK Eskişehirspor
12.09.2020Ankaraspor1-0Eskişehirspor
13.09.2020Altay0-0Samsunspor
13.09.2020Bursaspor1-3Adana Demirspor
13.09.2020Adanaspor1-0İstanbulspor
14.09.2020Balıkesirspor Giresunspor
14.09.2020Akhisarspor Tuzlaspor


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