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2019-2020 Akhisarspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 TFF 1. Lig 3. hafta maçında Akhisarspor, Balıkesirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2019-2020 Akhisarspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 3. hafta maçında Akhisarspor, Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Akhisarspor ve Balıkesirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Akhisarspor sahasında Balıkesirspor ile 26.09.2020 19:00'da karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Akhisarspor - Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Akhisarspor Balıkesirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Spor Toto Akhisar Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Caner Ak(hakem), Seyfettin Ünal(1. Yardımcı Hakem), Ali Tuna(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Aksu(dördüncü Hakem)

AKHİSARSPORAkhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 17. Bertuğ Bayar, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 87. Theodor Elmar Bjarnason, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 72. İlke Nelik, 74. Doğukan Nelik

Teknik Sorumlu

Ercan Kahyaoğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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BALIKESİRSPORBalıkesirspor

Balıkesirspor İlk 11

19. Atilla Özmen, 3. Berat Aydoğdu, 2. Kağan Kayalı, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 35. Batuhan İşçiler, 5. Serdar Güncü, 39. Antonıo Mrsıc, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 7. Celal Emir Dede, 10. Foxı Kethevoama

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 27. Emre Şahin, 90. Bedirhan Kolkoparan, 11. Oltıon Bılallı, 6. Alperen Erdinç, 24. Anıl Taşdemir, 8. Görkem Fidan, 25. Sedat Yiğit Kurnaz, 9. Emirhan Çakır

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü32103073
2İstanbulspor32015362
3Adanaspor31201051
4Samsunspor21103043
5Adana Demirspor21104242
6Akhisarspor31112141
7Tuzlaspor21101041
8Giresunspor3111454-1
9Altınordu21012230
10Bandırmaspor21012230
11Bursaspor3102453-1
12Balıkesirspor3102343-1
13Ankaraspor2101123-1
14Ümraniyespor3102373-4
15Altay2011121-1
16Boluspor2011121-1
17Eskişehirspor2011011-1
18Menemenspor2011131-2

TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür

25.09.2020Adanaspor0-0Ankara Keçiörengücü
26.09.2020Akhisarspor2-0Balıkesirspor
26.09.2020Bursaspor1-2Giresunspor
26.09.2020Ümraniyespor1-3İstanbulspor
27.09.2020Osmanlıspor FK Adana Demirspor
27.09.2020Altay Eskişehirspor
27.09.2020Bandırmaspor Samsunspor
27.09.2020Ankaraspor Adana Demirspor
28.09.2020Menemenspor Tuzlaspor
28.09.2020Boluspor Altınordu


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