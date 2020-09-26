2019-2020 Akhisarspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucu
2019-2020 TFF 1. Lig 3. hafta maçında Akhisarspor, Balıkesirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 3. hafta maçında Akhisarspor, Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Akhisarspor ve Balıkesirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Akhisarspor sahasında Balıkesirspor ile 26.09.2020 19:00'da karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Akhisarspor - Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Akhisarspor Balıkesirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Spor Toto Akhisar Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.09.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Caner Ak(hakem), Seyfettin Ünal(1. Yardımcı Hakem), Ali Tuna(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Aksu(dördüncü Hakem)
Akhisarspor İlk 11
1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 17. Bertuğ Bayar, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 87. Theodor Elmar Bjarnason, 88. Taha Yalçıner
Yedekler
45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 72. İlke Nelik, 74. Doğukan Nelik
Teknik Sorumlu
Ercan Kahyaoğlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Balıkesirspor İlk 11
19. Atilla Özmen, 3. Berat Aydoğdu, 2. Kağan Kayalı, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 35. Batuhan İşçiler, 5. Serdar Güncü, 39. Antonıo Mrsıc, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 7. Celal Emir Dede, 10. Foxı Kethevoama
Yedekler
99. Yiğithan Kır, 27. Emre Şahin, 90. Bedirhan Kolkoparan, 11. Oltıon Bılallı, 6. Alperen Erdinç, 24. Anıl Taşdemir, 8. Görkem Fidan, 25. Sedat Yiğit Kurnaz, 9. Emirhan Çakır
Teknik Sorumlu
Mesut Dilsöz
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|2
|İstanbulspor
|3
|2
|0
|1
|5
|3
|6
|2
|3
|Adanaspor
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|5
|1
|4
|Samsunspor
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|4
|3
|5
|Adana Demirspor
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|2
|6
|Akhisarspor
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|7
|Tuzlaspor
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|8
|Giresunspor
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|4
|-1
|9
|Altınordu
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|10
|Bandırmaspor
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|11
|Bursaspor
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|3
|-1
|12
|Balıkesirspor
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|3
|-1
|13
|Ankaraspor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|14
|Ümraniyespor
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|3
|-4
|15
|Altay
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|16
|Boluspor
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|17
|Eskişehirspor
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|-1
|18
|Menemenspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-2
TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür
|25.09.2020
|Adanaspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|26.09.2020
|Akhisarspor
|2-0
|Balıkesirspor
|26.09.2020
|Bursaspor
|1-2
|Giresunspor
|26.09.2020
|Ümraniyespor
|1-3
|İstanbulspor
|27.09.2020
|Osmanlıspor FK
|Adana Demirspor
|27.09.2020
|Altay
|Eskişehirspor
|27.09.2020
|Bandırmaspor
|Samsunspor
|27.09.2020
|Ankaraspor
|Adana Demirspor
|28.09.2020
|Menemenspor
|Tuzlaspor
|28.09.2020
|Boluspor
|Altınordu