2019-2020 Akhisarspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 3. hafta maçında Akhisarspor, Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Akhisarspor ve Balıkesirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Akhisarspor sahasında Balıkesirspor ile 26.09.2020 19:00'da karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Akhisarspor - Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Akhisarspor Balıkesirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Spor Toto Akhisar Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Caner Ak(hakem), Seyfettin Ünal(1. Yardımcı Hakem), Ali Tuna(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Aksu(dördüncü Hakem)

Akhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 17. Bertuğ Bayar, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 87. Theodor Elmar Bjarnason, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 72. İlke Nelik, 74. Doğukan Nelik

Teknik Sorumlu

Ercan Kahyaoğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Balıkesirspor

Balıkesirspor İlk 11

19. Atilla Özmen, 3. Berat Aydoğdu, 2. Kağan Kayalı, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 35. Batuhan İşçiler, 5. Serdar Güncü, 39. Antonıo Mrsıc, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 7. Celal Emir Dede, 10. Foxı Kethevoama

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 27. Emre Şahin, 90. Bedirhan Kolkoparan, 11. Oltıon Bılallı, 6. Alperen Erdinç, 24. Anıl Taşdemir, 8. Görkem Fidan, 25. Sedat Yiğit Kurnaz, 9. Emirhan Çakır

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 3 2 1 0 3 0 7 3 2 İstanbulspor 3 2 0 1 5 3 6 2 3 Adanaspor 3 1 2 0 1 0 5 1 4 Samsunspor 2 1 1 0 3 0 4 3 5 Adana Demirspor 2 1 1 0 4 2 4 2 6 Akhisarspor 3 1 1 1 2 1 4 1 7 Tuzlaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 8 Giresunspor 3 1 1 1 4 5 4 -1 9 Altınordu 2 1 0 1 2 2 3 0 10 Bandırmaspor 2 1 0 1 2 2 3 0 11 Bursaspor 3 1 0 2 4 5 3 -1 12 Balıkesirspor 3 1 0 2 3 4 3 -1 13 Ankaraspor 2 1 0 1 1 2 3 -1 14 Ümraniyespor 3 1 0 2 3 7 3 -4 15 Altay 2 0 1 1 1 2 1 -1 16 Boluspor 2 0 1 1 1 2 1 -1 17 Eskişehirspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 18 Menemenspor 2 0 1 1 1 3 1 -2

TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür