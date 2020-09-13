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2019-2020 Altay, Yılport Samsunspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 TFF 1. Lig 1. hafta maçında Altay, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2019-2020 Altay, Yılport Samsunspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 1. hafta maçında Altay, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Altay ve Yılport Samsunspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta maçında Altay sahasında Yılport Samsunspor ile 13.09.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Altay - Yılport Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

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MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Altay Yılport Samsunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Onur Özütoprak(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem)

ALTAYAltay

Altay İlk 11

34. Burak Öğür, 38. İbrahim Öztürk, 53. Lokman Gör, 4. Tolga Ünlü, 88. Özgür Özkaya, 77. Jasmın Scuk, 29. Khaly Iyane Thıam, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 16. Anton Putsıla, 17. Ziya Alkurt, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao

Yedekler

35. Cihan Topaloğlu, 25. Rıdvan Şimşek, 22. Çağlar Birinci, 14. Yılmaz Özeren, 89. Erhan Çelenk, 20. Kazımcan Karataş, 9. Ergin Keleş, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Ziya Alkurt 83.dk, Leandro Deyrınıo Kappel 32.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 83.dk, Khaly Iyane Thıam 72.dk

Oyuna Girenler

Ergin Keleş 83.dk, Erhan Çelenk 32.dk, Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 83.dk, Yılmaz Özeren 72.dk

YILPORT SAMSUNSPORYılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 2. Caner Arıcı, 91. Kevın Gnonher Bolı, 6. Yalçın Kılınç, 39. Kerem Can Akyüz, 23. Muhsin Yıldırım, 20. Gökhan Alsan, 10. Vukan Savıcevıc, 24. Burak Çalık, 11. Ange Freddy Plumaın, 19. Ahmethan Köse

Yedekler

55. Furkan Köse, 48. Erhan Kartal, 89. Erkam Reşmen, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 4. Veli Çetin, 77. Enes İslam İlkin, 7. Guıdo Koçer

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Ferhat Çulcuoğlu 81.dk, Sarı Kart Caner Arıcı 21.dk, Sarı Kart Gökhan Alsan 56.dk

Oyundan Çıkanlar

Gökhan Alsan 67.dk, Muhsin Yıldırım 90+3.dk, Ahmethan Köse 77.dk, Vukan Savıcevıc 77.dk

Oyuna Girenler

İlyas Kubilay Yavuz 67.dk, Veli Çetin 90+3.dk, Ferhat Çulcuoğlu 77.dk, Guıdo Koçer 77.dk

TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adana Demirspor11003132
2Altınordu11002032
3Ümraniyespor11002131
4Adanaspor11001031
5Ankara Keçiörengücü11001031
6Ankaraspor11001031
7Altay10100010
8Samsunspor10100010
9Akhisarspor00000000
10Balıkesirspor00000000
11Giresunspor00000000
12Tuzlaspor00000000
13Bandırmaspor1001120-1
14Boluspor1001010-1
15Eskişehirspor1001010-1
16İstanbulspor1001010-1
17Bursaspor1001130-2
18Menemenspor1001020-2

TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür

11.09.2020Menemenspor0-2Altınordu
12.09.2020Boluspor0-1Ankara Keçiörengücü
12.09.2020Ümraniyespor2-1Bandırmaspor
12.09.2020Osmanlıspor FK Eskişehirspor
12.09.2020Ankaraspor1-0Eskişehirspor
13.09.2020Altay0-0Samsunspor
13.09.2020Bursaspor1-3Adana Demirspor
13.09.2020Adanaspor1-0İstanbulspor
14.09.2020Balıkesirspor Giresunspor
14.09.2020Akhisarspor Tuzlaspor

 

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Altay, sahasında Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, maçı hak ettiklerini söylerken, "Tek eksik bizim golümüzdü" dedi. Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise takımın 5 aydır maç yapmadığını kaydederek, birkaç hafta sonra taraftarın izlerken keyif alacağı bir takım haline geleceklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Altay, Samsunspor'u ağırladı. Karşılıklı ataklar şeklinde geçen mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları müsabakayı değerlendirdi.

İldiz: "Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum"

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, sezonun ilk maçlarının her zaman zor olduğunu söyleyerek, "Bugün de Samsunspor'la çok zorlu bir müsabaka oynadık. Oyunun ilk yarısı biraz daha dengeli geçti. İkinci 45 dakikada tamamen oyuna ağırlığımızı koyduk. Çok pozisyon olan bir müsabaka değildi ama tek eksik bizim golümüzdü düşünüyorum. Eksiklerimiz tabii ki var. Yapılması beklenen 1-2 transferimiz daha var, arkadaşlarımız uğraşıyorlar. Oyuncu arkadaşlarımızın verdiği mücadeleden memnunum. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi bir oyun sergileyeceğiz. İnşallah verdiğimiz mücadeleyi skor tabelasına da yansıtırız. Bugünkü müsabakanın bana göre tek eksik yönü gol veya gollerimizdi. Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum ama tabii futbol bu. Samsunspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz de 3 puanla başlamak isterdik ama 1 puanla başladık" dedi.

Sağlam: "Taraftarımızın gurur duyacağı, izlerken keyif alacağı bir takım haline geleceğiz"

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise şampiyonluk yolunda iki iddialı takımın mücadelesini olduğunu belirterek, "Altay iyi bir takım olmuş, yaptıkları 14 transferle kadrolarını güçlendirmişler. Burada böyle iddialı bir takımla oynamak bizim için kolay olmadı. Birçok dezavantajımız vardı. Biz en son maçımızı Mart ayının 15'inde oynadık. Yaklaşık 5 ay sonra maç yapan arkadaşlarımız var aramızda. Pandemi dolayısıyla da oynayacağımız birkaç tane hazırlık maçını da oynayamadık. Oynadığımız maçlarda ise bazı arkadaşlarımız çeşitli sebeplerden dolayı sahada değildi. Çok uzun zaman sonra maç oynayan futbolcularımız 90 dakika oynayınca zorlandılar. Bunun yanında yeni transferlerimizden Tomane ve Gyasi'yi bugün oynatamadık. Oğuz'un yokluğu da orta sahada bizi eksik bıraktı. Mücadelemiz iyiydi, oyuncuları kutluyorum. Şampiyonluktaki rakibimiz olan Altay'la deplasmanda oynayıp gol yemeden maçı tamamlamak, burada puan almak bizim için önemliydi. Lige maç kaybetmeden başlamak önemliydi. Yeni oyuncularımızın katılımıyla ofansif anlamdaki kalitemiz artacak. Oyunu daha fazla rakip yarı alanda oynayacağız, bunun garantisini verebilirim. İnşallah birkaç maç daha birlikte oynayarak bugünkü performansımızdan çok daha fazlasını ortaya koyabilecek bir takım haline geleceğiz. Altay'ı tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Hakemler de maçı iyi yönettiler. Altay'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Birkaç hafta sonra taraftarımızın gurur duyacağı, izlerken keyif alacağı bir takım haline geleceğiz" dedi.



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