2019-2020 Altay, Yılport Samsunspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 1. hafta maçında Altay, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Altay ve Yılport Samsunspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta maçında Altay sahasında Yılport Samsunspor ile 13.09.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Altay - Yılport Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Altay Yılport Samsunspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Onur Özütoprak(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem)

Altay

Altay İlk 11

34. Burak Öğür, 38. İbrahim Öztürk, 53. Lokman Gör, 4. Tolga Ünlü, 88. Özgür Özkaya, 77. Jasmın Scuk, 29. Khaly Iyane Thıam, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 16. Anton Putsıla, 17. Ziya Alkurt, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao

Yedekler

35. Cihan Topaloğlu, 25. Rıdvan Şimşek, 22. Çağlar Birinci, 14. Yılmaz Özeren, 89. Erhan Çelenk, 20. Kazımcan Karataş, 9. Ergin Keleş, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Ziya Alkurt 83.dk, Leandro Deyrınıo Kappel 32.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 83.dk, Khaly Iyane Thıam 72.dk

Oyuna Girenler

Ergin Keleş 83.dk, Erhan Çelenk 32.dk, Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 83.dk, Yılmaz Özeren 72.dk

Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 2. Caner Arıcı, 91. Kevın Gnonher Bolı, 6. Yalçın Kılınç, 39. Kerem Can Akyüz, 23. Muhsin Yıldırım, 20. Gökhan Alsan, 10. Vukan Savıcevıc, 24. Burak Çalık, 11. Ange Freddy Plumaın, 19. Ahmethan Köse

Yedekler

55. Furkan Köse, 48. Erhan Kartal, 89. Erkam Reşmen, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 4. Veli Çetin, 77. Enes İslam İlkin, 7. Guıdo Koçer

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Ferhat Çulcuoğlu 81.dk, Sarı Kart Caner Arıcı 21.dk, Sarı Kart Gökhan Alsan 56.dk

Oyundan Çıkanlar

Gökhan Alsan 67.dk, Muhsin Yıldırım 90+3.dk, Ahmethan Köse 77.dk, Vukan Savıcevıc 77.dk

Oyuna Girenler

İlyas Kubilay Yavuz 67.dk, Veli Çetin 90+3.dk, Ferhat Çulcuoğlu 77.dk, Guıdo Koçer 77.dk

TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adana Demirspor 1 1 0 0 3 1 3 2 2 Altınordu 1 1 0 0 2 0 3 2 3 Ümraniyespor 1 1 0 0 2 1 3 1 4 Adanaspor 1 1 0 0 1 0 3 1 5 Ankara Keçiörengücü 1 1 0 0 1 0 3 1 6 Ankaraspor 1 1 0 0 1 0 3 1 7 Altay 1 0 1 0 0 0 1 0 8 Samsunspor 1 0 1 0 0 0 1 0 9 Akhisarspor 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Balıkesirspor 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Giresunspor 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Tuzlaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Bandırmaspor 1 0 0 1 1 2 0 -1 14 Boluspor 1 0 0 1 0 1 0 -1 15 Eskişehirspor 1 0 0 1 0 1 0 -1 16 İstanbulspor 1 0 0 1 0 1 0 -1 17 Bursaspor 1 0 0 1 1 3 0 -2 18 Menemenspor 1 0 0 1 0 2 0 -2

TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür

11.09.2020 Menemenspor 0-2 Altınordu 12.09.2020 Boluspor 0-1 Ankara Keçiörengücü 12.09.2020 Ümraniyespor 2-1 Bandırmaspor 12.09.2020 Osmanlıspor FK Eskişehirspor 12.09.2020 Ankaraspor 1-0 Eskişehirspor 13.09.2020 Altay 0-0 Samsunspor 13.09.2020 Bursaspor 1-3 Adana Demirspor 13.09.2020 Adanaspor 1-0 İstanbulspor 14.09.2020 Balıkesirspor Giresunspor 14.09.2020 Akhisarspor Tuzlaspor

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Altay, sahasında Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, maçı hak ettiklerini söylerken, "Tek eksik bizim golümüzdü" dedi. Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise takımın 5 aydır maç yapmadığını kaydederek, birkaç hafta sonra taraftarın izlerken keyif alacağı bir takım haline geleceklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Altay, Samsunspor'u ağırladı. Karşılıklı ataklar şeklinde geçen mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları müsabakayı değerlendirdi.

İldiz: "Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum"

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, sezonun ilk maçlarının her zaman zor olduğunu söyleyerek, "Bugün de Samsunspor'la çok zorlu bir müsabaka oynadık. Oyunun ilk yarısı biraz daha dengeli geçti. İkinci 45 dakikada tamamen oyuna ağırlığımızı koyduk. Çok pozisyon olan bir müsabaka değildi ama tek eksik bizim golümüzdü düşünüyorum. Eksiklerimiz tabii ki var. Yapılması beklenen 1-2 transferimiz daha var, arkadaşlarımız uğraşıyorlar. Oyuncu arkadaşlarımızın verdiği mücadeleden memnunum. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi bir oyun sergileyeceğiz. İnşallah verdiğimiz mücadeleyi skor tabelasına da yansıtırız. Bugünkü müsabakanın bana göre tek eksik yönü gol veya gollerimizdi. Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum ama tabii futbol bu. Samsunspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz de 3 puanla başlamak isterdik ama 1 puanla başladık" dedi.

Sağlam: "Taraftarımızın gurur duyacağı, izlerken keyif alacağı bir takım haline geleceğiz"

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise şampiyonluk yolunda iki iddialı takımın mücadelesini olduğunu belirterek, "Altay iyi bir takım olmuş, yaptıkları 14 transferle kadrolarını güçlendirmişler. Burada böyle iddialı bir takımla oynamak bizim için kolay olmadı. Birçok dezavantajımız vardı. Biz en son maçımızı Mart ayının 15'inde oynadık. Yaklaşık 5 ay sonra maç yapan arkadaşlarımız var aramızda. Pandemi dolayısıyla da oynayacağımız birkaç tane hazırlık maçını da oynayamadık. Oynadığımız maçlarda ise bazı arkadaşlarımız çeşitli sebeplerden dolayı sahada değildi. Çok uzun zaman sonra maç oynayan futbolcularımız 90 dakika oynayınca zorlandılar. Bunun yanında yeni transferlerimizden Tomane ve Gyasi'yi bugün oynatamadık. Oğuz'un yokluğu da orta sahada bizi eksik bıraktı. Mücadelemiz iyiydi, oyuncuları kutluyorum. Şampiyonluktaki rakibimiz olan Altay'la deplasmanda oynayıp gol yemeden maçı tamamlamak, burada puan almak bizim için önemliydi. Lige maç kaybetmeden başlamak önemliydi. Yeni oyuncularımızın katılımıyla ofansif anlamdaki kalitemiz artacak. Oyunu daha fazla rakip yarı alanda oynayacağız, bunun garantisini verebilirim. İnşallah birkaç maç daha birlikte oynayarak bugünkü performansımızdan çok daha fazlasını ortaya koyabilecek bir takım haline geleceğiz. Altay'ı tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Hakemler de maçı iyi yönettiler. Altay'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Birkaç hafta sonra taraftarımızın gurur duyacağı, izlerken keyif alacağı bir takım haline geleceğiz" dedi.