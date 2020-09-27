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2019-2020 Ankaraspor, Adana Demirspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 TFF 1. Lig 3. hafta maçında Ankaraspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2019-2020 Ankaraspor, Adana Demirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 3. hafta maçında Ankaraspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Ankaraspor ve Adana Demirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Ankaraspor sahasında Adana Demirspor ile 27.09.2020 16:30'da karşılaştı. Osmanlı Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Ankaraspor - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

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MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Ankaraspor Adana Demirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Osmanlı Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.09.2020 16:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Kutluhan Bilgiç(hakem), Deniz Turgut(1. Yardımcı Hakem), Gökmen Baltacı(2. Yardımcı Hakem), Ömer Faruk Gültekin(dördüncü Hakem)

ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

24. Kerem Vergilier, 2. Ali Ülgen, 5. Halil İbrahim Esen, 10. Beykan Şimşek, 44. Berkay Anıl Demir, 17. Erdem Çetinkaya, 21. Doğukan Efe, 25. Fatih Kızılkaya, 53. Tunahan Keskin, 61. Barış Zeren, 20. Muzaffer Doğan

Yedekler

65. Bayram Kılıç, 15. İlhami Siraçhan Nas, 19. Yiğit Kotan, 27. Berk Yiğit Karadağ, 94. Ali Rıza Kılıç, 7. Erıc Ayuk Mbu

Teknik Sorumlu

Ali Güneş

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ADANA DEMİRSPORAdana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 12. Okan Alkan, 19. Osman Tarık Çamdal, 6. Hamıdou Traore, 55. Hasan Kılıç, 70. Sedat Şahintürk, 7. Jakub Koseckı, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

22. Emre Selen, 5. Mehmet Uslu, 88. Anıl Karaer, 30. Süleyman Koç, 8. Sinan Kurt, 11. Kerim Avcı, 9. Davide Lanzafame

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adana Demirspor32107374
2Ankara Keçiörengücü32103073
3İstanbulspor32015362
4Samsunspor31205253
5Adanaspor31201051
6Akhisarspor31112141
7Tuzlaspor21101041
8Bandırmaspor31114440
9Giresunspor3111454-1
10Altınordu21012230
11Bursaspor3102453-1
12Balıkesirspor3102343-1
13Ankaraspor3102253-3
14Ümraniyespor3102373-4
15Altay2011121-1
16Boluspor2011121-1
17Eskişehirspor2011011-1
18Menemenspor2011131-2

TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür

25.09.2020Adanaspor0-0Ankara Keçiörengücü
26.09.2020Akhisarspor2-0Balıkesirspor
26.09.2020Bursaspor1-2Giresunspor
26.09.2020Ümraniyespor1-3İstanbulspor
27.09.2020Osmanlıspor FKAdana Demirspor
27.09.2020Altay5-0Eskişehirspor
27.09.2020Bandırmaspor2-2Samsunspor
27.09.2020Ankaraspor1-3Adana Demirspor
28.09.2020MenemensporTuzlaspor
28.09.2020BolusporAltınordu


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