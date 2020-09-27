2019-2020 Ankaraspor, Adana Demirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 3. hafta maçında Ankaraspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Ankaraspor ve Adana Demirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Ankaraspor sahasında Adana Demirspor ile 27.09.2020 16:30'da karşılaştı. Osmanlı Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Ankaraspor - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Ankaraspor Adana Demirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Osmanlı Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.09.2020 16:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Kutluhan Bilgiç(hakem), Deniz Turgut(1. Yardımcı Hakem), Gökmen Baltacı(2. Yardımcı Hakem), Ömer Faruk Gültekin(dördüncü Hakem)

Ankaraspor

Ankaraspor İlk 11

24. Kerem Vergilier, 2. Ali Ülgen, 5. Halil İbrahim Esen, 10. Beykan Şimşek, 44. Berkay Anıl Demir, 17. Erdem Çetinkaya, 21. Doğukan Efe, 25. Fatih Kızılkaya, 53. Tunahan Keskin, 61. Barış Zeren, 20. Muzaffer Doğan

Yedekler

65. Bayram Kılıç, 15. İlhami Siraçhan Nas, 19. Yiğit Kotan, 27. Berk Yiğit Karadağ, 94. Ali Rıza Kılıç, 7. Erıc Ayuk Mbu

Teknik Sorumlu

Ali Güneş

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 12. Okan Alkan, 19. Osman Tarık Çamdal, 6. Hamıdou Traore, 55. Hasan Kılıç, 70. Sedat Şahintürk, 7. Jakub Koseckı, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

22. Emre Selen, 5. Mehmet Uslu, 88. Anıl Karaer, 30. Süleyman Koç, 8. Sinan Kurt, 11. Kerim Avcı, 9. Davide Lanzafame

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adana Demirspor 3 2 1 0 7 3 7 4 2 Ankara Keçiörengücü 3 2 1 0 3 0 7 3 3 İstanbulspor 3 2 0 1 5 3 6 2 4 Samsunspor 3 1 2 0 5 2 5 3 5 Adanaspor 3 1 2 0 1 0 5 1 6 Akhisarspor 3 1 1 1 2 1 4 1 7 Tuzlaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 8 Bandırmaspor 3 1 1 1 4 4 4 0 9 Giresunspor 3 1 1 1 4 5 4 -1 10 Altınordu 2 1 0 1 2 2 3 0 11 Bursaspor 3 1 0 2 4 5 3 -1 12 Balıkesirspor 3 1 0 2 3 4 3 -1 13 Ankaraspor 3 1 0 2 2 5 3 -3 14 Ümraniyespor 3 1 0 2 3 7 3 -4 15 Altay 2 0 1 1 1 2 1 -1 16 Boluspor 2 0 1 1 1 2 1 -1 17 Eskişehirspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 18 Menemenspor 2 0 1 1 1 3 1 -2

TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür