2019-2020 Ankaraspor, Adana Demirspor maç özeti, maç sonucu
2019-2020 TFF 1. Lig 3. hafta maçında Ankaraspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 3. hafta maçında Ankaraspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Ankaraspor ve Adana Demirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Ankaraspor sahasında Adana Demirspor ile 27.09.2020 16:30'da karşılaştı. Osmanlı Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Ankaraspor - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Ankaraspor Adana Demirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Osmanlı Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.09.2020 16:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Kutluhan Bilgiç(hakem), Deniz Turgut(1. Yardımcı Hakem), Gökmen Baltacı(2. Yardımcı Hakem), Ömer Faruk Gültekin(dördüncü Hakem)
Ankaraspor İlk 11
24. Kerem Vergilier, 2. Ali Ülgen, 5. Halil İbrahim Esen, 10. Beykan Şimşek, 44. Berkay Anıl Demir, 17. Erdem Çetinkaya, 21. Doğukan Efe, 25. Fatih Kızılkaya, 53. Tunahan Keskin, 61. Barış Zeren, 20. Muzaffer Doğan
Yedekler
65. Bayram Kılıç, 15. İlhami Siraçhan Nas, 19. Yiğit Kotan, 27. Berk Yiğit Karadağ, 94. Ali Rıza Kılıç, 7. Erıc Ayuk Mbu
Teknik Sorumlu
Ali Güneş
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Adana Demirspor İlk 11
1. Emılıjus Zubas, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 12. Okan Alkan, 19. Osman Tarık Çamdal, 6. Hamıdou Traore, 55. Hasan Kılıç, 70. Sedat Şahintürk, 7. Jakub Koseckı, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz
Yedekler
22. Emre Selen, 5. Mehmet Uslu, 88. Anıl Karaer, 30. Süleyman Koç, 8. Sinan Kurt, 11. Kerim Avcı, 9. Davide Lanzafame
Teknik Sorumlu
Ümit Özat
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adana Demirspor
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|7
|4
|2
|Ankara Keçiörengücü
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|3
|İstanbulspor
|3
|2
|0
|1
|5
|3
|6
|2
|4
|Samsunspor
|3
|1
|2
|0
|5
|2
|5
|3
|5
|Adanaspor
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|5
|1
|6
|Akhisarspor
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|7
|Tuzlaspor
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|8
|Bandırmaspor
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|4
|0
|9
|Giresunspor
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|4
|-1
|10
|Altınordu
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|11
|Bursaspor
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|3
|-1
|12
|Balıkesirspor
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|3
|-1
|13
|Ankaraspor
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|3
|-3
|14
|Ümraniyespor
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|3
|-4
|15
|Altay
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|16
|Boluspor
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|17
|Eskişehirspor
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|-1
|18
|Menemenspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-2
TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür
|25.09.2020
|Adanaspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|26.09.2020
|Akhisarspor
|2-0
|Balıkesirspor
|26.09.2020
|Bursaspor
|1-2
|Giresunspor
|26.09.2020
|Ümraniyespor
|1-3
|İstanbulspor
|27.09.2020
|Osmanlıspor FK
|Adana Demirspor
|27.09.2020
|Altay
|5-0
|Eskişehirspor
|27.09.2020
|Bandırmaspor
|2-2
|Samsunspor
|27.09.2020
|Ankaraspor
|1-3
|Adana Demirspor
|28.09.2020
|Menemenspor
|Tuzlaspor
|28.09.2020
|Boluspor
|Altınordu