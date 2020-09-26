2019 - 2020 Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maç özeti, maç sonucu
2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile 26.09.2020 16:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
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Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maç sonucu:
|Atakaş Hatayspor
|Kasımpaşa
|1
|0
Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Antakya Atatürk Stadı - Hatay
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.09.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Hüseyin Göçek(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Murat Ergin Gözütok(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Cevdet Kömürcüoğlu(avar)
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor İlk 11
1. Munır Mohand Mohamedı, 28. Adama Traore, 8. Aabıd Rayane, 10. Selim Ilgaz, 11. Gökhan Karadeniz, 14. Pablo Renan Dos Santos, 16. Mesut Çaytemel, 55. Yusuf Abdioğlu, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, 90. Strahıl Venkov Popov, 92. Mame Bıram Dıouf
Yedekler
34. Akın Alkan, 2. Burak Can Çamoğlu, 3. Alexandros Katranıs, 4. Soner Örnek, 41. Joseph Akomadı, 9. Aaron Salem Boupendza, 20. Mirkan Aydın, 23. Abdurrahman Canlı, 6. Jean Claude Bıllong, 61. Muhammet Mahmut Emir
Teknik Sorumlu
Goller
Mame Bıram Dıouf,57.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mesut Çaytemel 45+2.dk, Sarı Kart Mame Bıram Dıouf 50.dk
Oyundan Çıkanlar
Gökhan Karadeniz 90+2.dk, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa 90+2.dk, Mame Bıram Dıouf 77.dk, Adama Traore 77.dk
Oyuna Girenler
Jean Claude Bıllong 90+2.dk, Burak Can Çamoğlu 90+2.dk, Aaron Salem Boupendza 77.dk, Abdurrahman Canlı 77.dk
Kasımpaşa İlk 11
1. Ramazan Köse, 5. Tarkan Serbest, 6. Loret Sadıku, 8. Davıd Pavelka, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 94. Florent Hadergjonaj, 20. Alan Lıma Carıus, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 35. Aytaç Kara
Yedekler
33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 22. Erdem Canpolat, 3. Oussama Hadadı, 17. Ahmet Oğuz, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 55. Yasin Dülger
Teknik Sorumlu
Mehmet Altıparmak
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ahmet Oğuz 90+5.dk, Sarı Kart Aytaç Kara 35.dk, Sarı Kart Tarkan Serbest 74.dk
Oyundan Çıkanlar
Loret Sadıku 70.dk, Davıd Pavelka 46.dk, Florent Hadergjonaj 70.dk, Kevın Varga 70.dk
Oyuna Girenler
Mickael Sylvain Tırpan 70.dk, Oussama Hadadı 46.dk, Ahmet Oğuz 70.dk, Yasin Dülger 70.dk
Süper Lig 3. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fatih Karagümrük
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|7
|5
|2
|Hatayspor
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|3
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|6
|4
|4
|Alanyaspor
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|6
|4
|5
|BB Erzurumspor
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|6
|2
|6
|Göztepe
|3
|1
|2
|0
|8
|4
|5
|4
|7
|Beşiktaş
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|2
|8
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|2
|9
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|4
|1
|10
|Kasımpaşa
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|3
|0
|11
|Sivasspor
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|-1
|12
|Kayserispor
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|3
|-3
|13
|Gaziantep FK
|3
|0
|2
|1
|5
|7
|2
|-2
|14
|Konyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|15
|Trabzonspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-2
|16
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-2
|17
|Yeni Malatyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|-3
|18
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|-4
|19
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|20
|Çaykur Rizespor
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|0
|-3
|21
|Başakşehir FK
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|0
|-6
Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları
|25.09.2020
|Fatih Karagümrük
|2-0
|Başakşehir FK
|26.09.2020
|Kayserispor
|1-3
|BB Erzurumspor
|26.09.2020
|Göztepe
|2-2
|Gaziantep FK
|26.09.2020
|Hatayspor
|1-0
|Kasımpaşa
|26.09.2020
|Trabzonspor
|3-0
|Yeni Malatyaspor
|27.09.2020
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|27.09.2020
|Sivasspor
|MKE Ankaragücü
|27.09.2020
|Konyaspor
|Beşiktaş
|27.09.2020
|Çaykur Rizespor
|Alanyaspor
|28.09.2020
|Antalyaspor
|Denizlispor