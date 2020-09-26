2019 - 2020 Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile 26.09.2020 16:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maç sonucu: Atakaş Hatayspor Kasımpaşa 1 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Antakya Atatürk Stadı - Hatay

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.09.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Hüseyin Göçek(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Murat Ergin Gözütok(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Cevdet Kömürcüoğlu(avar)

Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 28. Adama Traore, 8. Aabıd Rayane, 10. Selim Ilgaz, 11. Gökhan Karadeniz, 14. Pablo Renan Dos Santos, 16. Mesut Çaytemel, 55. Yusuf Abdioğlu, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, 90. Strahıl Venkov Popov, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 2. Burak Can Çamoğlu, 3. Alexandros Katranıs, 4. Soner Örnek, 41. Joseph Akomadı, 9. Aaron Salem Boupendza, 20. Mirkan Aydın, 23. Abdurrahman Canlı, 6. Jean Claude Bıllong, 61. Muhammet Mahmut Emir

Teknik Sorumlu

Goller

Mame Bıram Dıouf,57.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Mesut Çaytemel 45+2.dk, Sarı Kart Mame Bıram Dıouf 50.dk

Oyundan Çıkanlar

Gökhan Karadeniz 90+2.dk, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa 90+2.dk, Mame Bıram Dıouf 77.dk, Adama Traore 77.dk

Oyuna Girenler

Jean Claude Bıllong 90+2.dk, Burak Can Çamoğlu 90+2.dk, Aaron Salem Boupendza 77.dk, Abdurrahman Canlı 77.dk

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 5. Tarkan Serbest, 6. Loret Sadıku, 8. Davıd Pavelka, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 94. Florent Hadergjonaj, 20. Alan Lıma Carıus, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 35. Aytaç Kara

Yedekler

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 22. Erdem Canpolat, 3. Oussama Hadadı, 17. Ahmet Oğuz, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 55. Yasin Dülger

Teknik Sorumlu

Mehmet Altıparmak

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Ahmet Oğuz 90+5.dk, Sarı Kart Aytaç Kara 35.dk, Sarı Kart Tarkan Serbest 74.dk

Oyundan Çıkanlar

Loret Sadıku 70.dk, Davıd Pavelka 46.dk, Florent Hadergjonaj 70.dk, Kevın Varga 70.dk

Oyuna Girenler

Mickael Sylvain Tırpan 70.dk, Oussama Hadadı 46.dk, Ahmet Oğuz 70.dk, Yasin Dülger 70.dk

Süper Lig 3. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fatih Karagümrük 3 2 1 0 7 2 7 5 2 Hatayspor 3 2 1 0 3 0 7 3 3 Galatasaray 2 2 0 0 5 1 6 4 4 Alanyaspor 2 2 0 0 4 0 6 4 5 BB Erzurumspor 3 2 0 1 6 4 6 2 6 Göztepe 3 1 2 0 8 4 5 4 7 Beşiktaş 2 1 1 0 4 2 4 2 8 Antalyaspor 2 1 1 0 3 1 4 2 9 Fenerbahçe 2 1 1 0 2 1 4 1 10 Kasımpaşa 3 1 0 2 2 2 3 0 11 Sivasspor 2 1 0 1 2 3 3 -1 12 Kayserispor 3 1 0 2 2 5 3 -3 13 Gaziantep FK 3 0 2 1 5 7 2 -2 14 Konyaspor 1 0 1 0 0 0 1 0 15 Trabzonspor 2 0 1 1 1 3 1 -2 16 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 17 Yeni Malatyaspor 2 0 1 1 1 4 1 -3 18 Denizlispor 2 0 1 1 1 5 1 -4 19 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 0 -1 20 Çaykur Rizespor 2 0 0 2 1 4 0 -3 21 Başakşehir FK 3 0 0 3 0 6 0 -6

Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları