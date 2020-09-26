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2019 - 2020 Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2019 - 2020 Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Atakaş Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile 26.09.2020 16:00'da karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maç sonucu:

ATAKAŞ HATAYSPOR KASIMPAŞA
Atakaş Hatayspor Kasımpaşa
1 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Antakya Atatürk Stadı - Hatay

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.09.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Hüseyin Göçek(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Murat Ergin Gözütok(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Cevdet Kömürcüoğlu(avar)

ATAKAŞ HATAYSPORAtakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 28. Adama Traore, 8. Aabıd Rayane, 10. Selim Ilgaz, 11. Gökhan Karadeniz, 14. Pablo Renan Dos Santos, 16. Mesut Çaytemel, 55. Yusuf Abdioğlu, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, 90. Strahıl Venkov Popov, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 2. Burak Can Çamoğlu, 3. Alexandros Katranıs, 4. Soner Örnek, 41. Joseph Akomadı, 9. Aaron Salem Boupendza, 20. Mirkan Aydın, 23. Abdurrahman Canlı, 6. Jean Claude Bıllong, 61. Muhammet Mahmut Emir

Teknik Sorumlu

Goller

Mame Bıram Dıouf,57.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Mesut Çaytemel 45+2.dk, Sarı Kart Mame Bıram Dıouf 50.dk

Oyundan Çıkanlar

Gökhan Karadeniz 90+2.dk, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa 90+2.dk, Mame Bıram Dıouf 77.dk, Adama Traore 77.dk

Oyuna Girenler

Jean Claude Bıllong 90+2.dk, Burak Can Çamoğlu 90+2.dk, Aaron Salem Boupendza 77.dk, Abdurrahman Canlı 77.dk

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 5. Tarkan Serbest, 6. Loret Sadıku, 8. Davıd Pavelka, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 94. Florent Hadergjonaj, 20. Alan Lıma Carıus, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 35. Aytaç Kara

Yedekler

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 22. Erdem Canpolat, 3. Oussama Hadadı, 17. Ahmet Oğuz, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 55. Yasin Dülger

Teknik Sorumlu

Mehmet Altıparmak

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Ahmet Oğuz 90+5.dk, Sarı Kart Aytaç Kara 35.dk, Sarı Kart Tarkan Serbest 74.dk

Oyundan Çıkanlar

Loret Sadıku 70.dk, Davıd Pavelka 46.dk, Florent Hadergjonaj 70.dk, Kevın Varga 70.dk

Oyuna Girenler

Mickael Sylvain Tırpan 70.dk, Oussama Hadadı 46.dk, Ahmet Oğuz 70.dk, Yasin Dülger 70.dk

Süper Lig 3. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fatih Karagümrük32107275
2Hatayspor32103073
3Galatasaray22005164
4Alanyaspor22004064
5BB Erzurumspor32016462
6Göztepe31208454
7Beşiktaş21104242
8Antalyaspor21103142
9Fenerbahçe21102141
10Kasımpaşa31022230
11Sivasspor2101233-1
12Kayserispor3102253-3
13Gaziantep FK3021572-2
14Konyaspor10100010
15Trabzonspor2011131-2
16Gençlerbirliği2011021-2
17Yeni Malatyaspor2011141-3
18Denizlispor2011151-4
19MKE Ankaragücü1001120-1
20Çaykur Rizespor2002140-3
21Başakşehir FK3003060-6

Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları

25.09.2020Fatih Karagümrük2-0Başakşehir FK
26.09.2020Kayserispor1-3BB Erzurumspor
26.09.2020Göztepe2-2Gaziantep FK
26.09.2020Hatayspor1-0Kasımpaşa
26.09.2020Trabzonspor3-0Yeni Malatyaspor
27.09.2020Galatasaray Fenerbahçe
27.09.2020Sivasspor MKE Ankaragücü
27.09.2020Konyaspor Beşiktaş
27.09.2020Çaykur Rizespor Alanyaspor
28.09.2020Antalyaspor Denizlispor


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