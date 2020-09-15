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2019-2020 Balıkesirspor, Giresunspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 TFF 1. Lig 1. hafta maçında Balıkesirspor, Giresunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2019-2020 Balıkesirspor, Giresunspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 1. hafta maçında Balıkesirspor, Giresunspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Balıkesirspor ve Giresunspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta maçında Balıkesirspor sahasında Giresunspor ile 14.09.2020 19:00'da karşılaştı. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Balıkesirspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Balıkesirspor Giresunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Balıkesir Atatürk - Balıkesir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Kutluhan Bilgiç(hakem), Gökmen Baltacı(1. Yardımcı Hakem), Özcan Sultanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem)

BALIKESİRSPORBalıkesirspor

Balıkesirspor İlk 11

19. Atilla Özmen, 27. Emre Şahin, 11. Oltıon Bılallı, 35. Batuhan İşçiler, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 5. Serdar Güncü, 8. Görkem Fidan, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 10. Foxı Kethevoama, 7. Celal Emir Dede

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 3. Berat Aydoğdu, 2. Kağan Kayalı, 22. Ayberk Kaygısız, 25. Sedat Yiğit Kurnaz, 88. Ümit Doğru, 97. Berkay Aykurt, 6. Alperen Erdinç, 23. Enes Karabulut, 9. Emirhan Çakır

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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GİRESUNSPORGiresunspor

Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu, 6. Mehmet Taş, 85. Fatih Yılmaz, 4. Arda Kılıç, 28. Erol Can Akdağ, 66. Atakan Doğanay Aygün, 20. Alperen Aydın, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 21. Saruhan Bolat, 68. İshak Doğan

Yedekler

33. Göktan Cörüt, 91. Semih Kavrazlı, 25. Şükrü Kara, 16. Ahmet Yusuf İpekçi

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adana Demirspor11003132
2Balıkesirspor11003132
3Altınordu11002032
4Ümraniyespor11002131
5Adanaspor11001031
6Ankara Keçiörengücü11001031
7Ankaraspor11001031
8Akhisarspor10100010
9Altay10100010
10Samsunspor10100010
11Tuzlaspor10100010
12Bandırmaspor1001120-1
13Boluspor1001010-1
14Eskişehirspor1001010-1
15İstanbulspor1001010-1
16Bursaspor1001130-2
17Giresunspor1001130-2
18Menemenspor1001020-2

TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür

11.09.2020Menemenspor0-2Altınordu
12.09.2020Boluspor0-1Ankara Keçiörengücü
12.09.2020Ümraniyespor2-1Bandırmaspor
12.09.2020Osmanlıspor FK Eskişehirspor
12.09.2020Ankaraspor1-0Eskişehirspor
13.09.2020Altay0-0Samsunspor
13.09.2020Bursaspor1-3Adana Demirspor
13.09.2020Adanaspor1-0İstanbulspor
14.09.2020Balıkesirspor3-1Giresunspor
14.09.2020Akhisarspor0-0Tuzlaspor


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