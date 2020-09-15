2019-2020 Balıkesirspor, Giresunspor maç özeti, maç sonucu
2019-2020 TFF 1. Lig 1. hafta maçında Balıkesirspor, Giresunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 1. hafta maçında Balıkesirspor, Giresunspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Balıkesirspor ve Giresunspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta maçında Balıkesirspor sahasında Giresunspor ile 14.09.2020 19:00'da karşılaştı. Balıkesir Atatürk - Balıkesir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Balıkesirspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Balıkesirspor Giresunspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Balıkesir Atatürk - Balıkesir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.09.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Kutluhan Bilgiç(hakem), Gökmen Baltacı(1. Yardımcı Hakem), Özcan Sultanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem)
Balıkesirspor İlk 11
19. Atilla Özmen, 27. Emre Şahin, 11. Oltıon Bılallı, 35. Batuhan İşçiler, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 5. Serdar Güncü, 8. Görkem Fidan, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 10. Foxı Kethevoama, 7. Celal Emir Dede
Yedekler
99. Yiğithan Kır, 3. Berat Aydoğdu, 2. Kağan Kayalı, 22. Ayberk Kaygısız, 25. Sedat Yiğit Kurnaz, 88. Ümit Doğru, 97. Berkay Aykurt, 6. Alperen Erdinç, 23. Enes Karabulut, 9. Emirhan Çakır
Teknik Sorumlu
Mesut Dilsöz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Giresunspor İlk 11
1. Onurcan Piri, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu, 6. Mehmet Taş, 85. Fatih Yılmaz, 4. Arda Kılıç, 28. Erol Can Akdağ, 66. Atakan Doğanay Aygün, 20. Alperen Aydın, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 21. Saruhan Bolat, 68. İshak Doğan
Yedekler
33. Göktan Cörüt, 91. Semih Kavrazlı, 25. Şükrü Kara, 16. Ahmet Yusuf İpekçi
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adana Demirspor
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|2
|2
|Balıkesirspor
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|2
|3
|Altınordu
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|4
|Ümraniyespor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|5
|Adanaspor
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|6
|Ankara Keçiörengücü
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|7
|Ankaraspor
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|8
|Akhisarspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|9
|Altay
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|10
|Samsunspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|11
|Tuzlaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|12
|Bandırmaspor
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|13
|Boluspor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|14
|Eskişehirspor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|15
|İstanbulspor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|16
|Bursaspor
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|-2
|17
|Giresunspor
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|-2
|18
|Menemenspor
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|-2
TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür
|11.09.2020
|Menemenspor
|0-2
|Altınordu
|12.09.2020
|Boluspor
|0-1
|Ankara Keçiörengücü
|12.09.2020
|Ümraniyespor
|2-1
|Bandırmaspor
|12.09.2020
|Osmanlıspor FK
|Eskişehirspor
|12.09.2020
|Ankaraspor
|1-0
|Eskişehirspor
|13.09.2020
|Altay
|0-0
|Samsunspor
|13.09.2020
|Bursaspor
|1-3
|Adana Demirspor
|13.09.2020
|Adanaspor
|1-0
|İstanbulspor
|14.09.2020
|Balıkesirspor
|3-1
|Giresunspor
|14.09.2020
|Akhisarspor
|0-0
|Tuzlaspor