2019-2020 Beypiliç Boluspor, Altınordu maç özeti, maç sonucu
2019-2020 TFF 1. Lig 3. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Altınordu ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 3. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Altınordu ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Altınordu taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Altınordu ile 28.09.2020 19:00'da karşılaştı. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Beypiliç Boluspor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Beypiliç Boluspor Altınordu Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bolu Atatürk - Bolu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.09.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Onur Özütoprak(hakem), Mehmet Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Özcan Sultanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Serkan Önsal(dördüncü Hakem)
Beypiliç Boluspor İlk 11
25. Orlando Mosquera, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 8. Bekir Yılmaz, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 23. Muhammed Gümüşkaya, 7. Melih Okutan, 33. Muhammed Bayır, 48. Mertan Caner Öztürk, 50. Ali Keten
Yedekler
29. Ömer Alıcı, 6. Burak Asan, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 9. Rydell Romano Poepon, 11. Hamza Gür, 18. Muhammet Arslantaş, 21. Araz Abdullayev, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 86. Burak Bekaroğlu, 89. Fatih Özkan
Teknik Sorumlu
Ahmet Taşyürek
Goller
Tugay Kacar,14.dk (h)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Mertan Caner Öztürk 70.dk, Gökhan Sazdağı 70.dk, Tugay Kacar 89.dk, Muhammed Gümüşkaya 61.dk
Oyuna Girenler
Rydell Romano Poepon 70.dk, Nemanja Mıhajlovıc 70.dk, Muhammet Arslantaş 89.dk, Burak Asan 61.dk
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 18. Alper Tursun, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 20. Kahraman Demirtaş, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 52. Hüsamettin Yener, 6. Muzaffer Kocaer, 7. Metehan Mimaroğlu
Yedekler
12. Ali Emre Yanar, 10. Ahmet Dereli, 11. Oğuzhan Akgün, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 25. Birhan Vatansever, 27. Emre Nefiz, 88. Yusuf Can Esendemir, 94. Enis Destan
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
Oğulcan Ülgün,8.dk (f), Burak İnce,87.dk (f)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Metehan Mimaroğlu 46.dk, Hüsamettin Yener 90+4.dk, Muzaffer Kocaer 56.dk
Oyuna Girenler
Ahmet Dereli 46.dk, Birhan Vatansever 90+4.dk, Burak İnce 56.dk
TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adana Demirspor
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|7
|4
|2
|Tuzlaspor
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|7
|4
|3
|Ankara Keçiörengücü
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|4
|İstanbulspor
|3
|2
|0
|1
|5
|3
|6
|2
|5
|Altınordu
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|6
|1
|6
|Samsunspor
|3
|1
|2
|0
|5
|2
|5
|3
|7
|Adanaspor
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|5
|1
|8
|Altay
|3
|1
|1
|1
|7
|2
|4
|5
|9
|Akhisarspor
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|10
|Bandırmaspor
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|4
|0
|11
|Giresunspor
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|4
|-1
|12
|Bursaspor
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|3
|-1
|13
|Balıkesirspor
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|3
|-1
|14
|Ankaraspor
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|3
|-3
|15
|Ümraniyespor
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|3
|-4
|16
|Boluspor
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|1
|-2
|17
|Menemenspor
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|1
|-5
|18
|Eskişehirspor
|3
|0
|1
|2
|0
|7
|1
|-7
TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür
|25.09.2020
|Adanaspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|26.09.2020
|Akhisarspor
|2-0
|Balıkesirspor
|26.09.2020
|Bursaspor
|1-2
|Giresunspor
|26.09.2020
|Ümraniyespor
|1-3
|İstanbulspor
|27.09.2020
|Osmanlıspor FK
|Adana Demirspor
|27.09.2020
|Altay
|6-0
|Eskişehirspor
|27.09.2020
|Bandırmaspor
|2-2
|Samsunspor
|27.09.2020
|Ankaraspor
|1-3
|Adana Demirspor
|28.09.2020
|Menemenspor
|2-5
|Tuzlaspor
|28.09.2020
|Boluspor
|1-2
|Altınordu