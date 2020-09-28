2019-2020 Beypiliç Boluspor, Altınordu maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 3. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Altınordu ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Altınordu taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Altınordu ile 28.09.2020 19:00'da karşılaştı. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Beypiliç Boluspor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Beypiliç Boluspor Altınordu Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bolu Atatürk - Bolu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Onur Özütoprak(hakem), Mehmet Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Özcan Sultanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Serkan Önsal(dördüncü Hakem)

Beypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

25. Orlando Mosquera, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 8. Bekir Yılmaz, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 23. Muhammed Gümüşkaya, 7. Melih Okutan, 33. Muhammed Bayır, 48. Mertan Caner Öztürk, 50. Ali Keten

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 6. Burak Asan, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 9. Rydell Romano Poepon, 11. Hamza Gür, 18. Muhammet Arslantaş, 21. Araz Abdullayev, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 86. Burak Bekaroğlu, 89. Fatih Özkan

Teknik Sorumlu

Ahmet Taşyürek

Goller

Tugay Kacar,14.dk (h)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Mertan Caner Öztürk 70.dk, Gökhan Sazdağı 70.dk, Tugay Kacar 89.dk, Muhammed Gümüşkaya 61.dk

Oyuna Girenler

Rydell Romano Poepon 70.dk, Nemanja Mıhajlovıc 70.dk, Muhammet Arslantaş 89.dk, Burak Asan 61.dk

Altınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 18. Alper Tursun, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 20. Kahraman Demirtaş, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 24. Furkan Çil, 52. Hüsamettin Yener, 6. Muzaffer Kocaer, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

12. Ali Emre Yanar, 10. Ahmet Dereli, 11. Oğuzhan Akgün, 14. Hüseyin Altuğ Taş, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 25. Birhan Vatansever, 27. Emre Nefiz, 88. Yusuf Can Esendemir, 94. Enis Destan

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

Oğulcan Ülgün,8.dk (f), Burak İnce,87.dk (f)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Metehan Mimaroğlu 46.dk, Hüsamettin Yener 90+4.dk, Muzaffer Kocaer 56.dk

Oyuna Girenler

Ahmet Dereli 46.dk, Birhan Vatansever 90+4.dk, Burak İnce 56.dk

TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adana Demirspor 3 2 1 0 7 3 7 4 2 Tuzlaspor 3 2 1 0 6 2 7 4 3 Ankara Keçiörengücü 3 2 1 0 3 0 7 3 4 İstanbulspor 3 2 0 1 5 3 6 2 5 Altınordu 3 2 0 1 4 3 6 1 6 Samsunspor 3 1 2 0 5 2 5 3 7 Adanaspor 3 1 2 0 1 0 5 1 8 Altay 3 1 1 1 7 2 4 5 9 Akhisarspor 3 1 1 1 2 1 4 1 10 Bandırmaspor 3 1 1 1 4 4 4 0 11 Giresunspor 3 1 1 1 4 5 4 -1 12 Bursaspor 3 1 0 2 4 5 3 -1 13 Balıkesirspor 3 1 0 2 3 4 3 -1 14 Ankaraspor 3 1 0 2 2 5 3 -3 15 Ümraniyespor 3 1 0 2 3 7 3 -4 16 Boluspor 3 0 1 2 2 4 1 -2 17 Menemenspor 3 0 1 2 3 8 1 -5 18 Eskişehirspor 3 0 1 2 0 7 1 -7

TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür