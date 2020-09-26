2019-2020 Bursaspor, Giresunspor maç özeti, maç sonucu
2019-2020 TFF 1. Lig 3. hafta maçında Bursaspor, Giresunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 3. hafta maçında Bursaspor, Giresunspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Bursaspor ve Giresunspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Bursaspor sahasında Giresunspor ile 26.09.2020 19:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Bursaspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Bursaspor Giresunspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.09.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Mustafa Kürşad Filiz(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Can Cengiz(dördüncü Hakem)
Bursaspor İlk 11
1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 10. Özer Hurmacı, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 18. Ali Akman, 36. Burak Altıparmak
Yedekler
28. Deniz Aydın, 6. Ramazan Keskin, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 23. Furkan Emre Ünver, 24. Kerem Kök, 61. Batuhan Kör, 74. Vefa Temel, 75. Eren Güler
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Giresunspor İlk 11
15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 22. Sadi Karaduman, 77. Hayrullah Bilazer, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 14. Mıchal Jan Nalepa, 7. Abdou Razack Traore, 10. Eren Tozlu, 17. Ibrahıma Balde, 99. Caner Hüseyin Bağ
Yedekler
1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 85. Fatih Yılmaz, 28. Erol Can Akdağ, 8. Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 19. Yasin Ozan, 37. Kerem Kalafat, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 35. Sergen Piçinciol
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|2
|İstanbulspor
|3
|2
|0
|1
|5
|3
|6
|2
|3
|Adanaspor
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|5
|1
|4
|Samsunspor
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|4
|3
|5
|Adana Demirspor
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|2
|6
|Akhisarspor
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|7
|Tuzlaspor
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|8
|Giresunspor
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|4
|-1
|9
|Altınordu
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|10
|Bandırmaspor
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|11
|Bursaspor
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|3
|-1
|12
|Balıkesirspor
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|3
|-1
|13
|Ankaraspor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|14
|Ümraniyespor
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|3
|-4
|15
|Altay
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|16
|Boluspor
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|17
|Eskişehirspor
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|-1
|18
|Menemenspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-2
TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür
|25.09.2020
|Adanaspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|26.09.2020
|Akhisarspor
|2-0
|Balıkesirspor
|26.09.2020
|Bursaspor
|1-2
|Giresunspor
|26.09.2020
|Ümraniyespor
|1-3
|İstanbulspor
|27.09.2020
|Osmanlıspor FK
|Adana Demirspor
|27.09.2020
|Altay
|Eskişehirspor
|27.09.2020
|Bandırmaspor
|Samsunspor
|27.09.2020
|Ankaraspor
|Adana Demirspor
|28.09.2020
|Menemenspor
|Tuzlaspor
|28.09.2020
|Boluspor
|Altınordu