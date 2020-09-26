Prof. Dr. Hasan Onat koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiCübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili konuştuEge Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, koronavirüse yenik düştüChelsea, West Bromwich karşısında 3-1'den geri döndü: 3-32019 - 2020 Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, maç sonucu2019-2020 Ümraniyespor, İstanbulspor maç özeti, maç sonucu2019 - 2020 Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maç özeti, maç sonucu2019 - 2020 Göztepe, Gaziantep maç özeti, maç sonucu
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2019-2020 Bursaspor, Giresunspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Bursaspor, Giresunspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 TFF 1. Lig 3. hafta maçında Bursaspor, Giresunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2019-2020 Bursaspor, Giresunspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 3. hafta maçında Bursaspor, Giresunspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Bursaspor ve Giresunspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Bursaspor sahasında Giresunspor ile 26.09.2020 19:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Bursaspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Bursaspor Giresunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Mustafa Kürşad Filiz(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Can Cengiz(dördüncü Hakem)

BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 10. Özer Hurmacı, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 18. Ali Akman, 36. Burak Altıparmak

Yedekler

28. Deniz Aydın, 6. Ramazan Keskin, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 23. Furkan Emre Ünver, 24. Kerem Kök, 61. Batuhan Kör, 74. Vefa Temel, 75. Eren Güler

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

GİRESUNSPORGiresunspor

Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 22. Sadi Karaduman, 77. Hayrullah Bilazer, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 14. Mıchal Jan Nalepa, 7. Abdou Razack Traore, 10. Eren Tozlu, 17. Ibrahıma Balde, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 85. Fatih Yılmaz, 28. Erol Can Akdağ, 8. Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 19. Yasin Ozan, 37. Kerem Kalafat, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 35. Sergen Piçinciol

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü32103073
2İstanbulspor32015362
3Adanaspor31201051
4Samsunspor21103043
5Adana Demirspor21104242
6Akhisarspor31112141
7Tuzlaspor21101041
8Giresunspor3111454-1
9Altınordu21012230
10Bandırmaspor21012230
11Bursaspor3102453-1
12Balıkesirspor3102343-1
13Ankaraspor2101123-1
14Ümraniyespor3102373-4
15Altay2011121-1
16Boluspor2011121-1
17Eskişehirspor2011011-1
18Menemenspor2011131-2

TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür

25.09.2020Adanaspor0-0Ankara Keçiörengücü
26.09.2020Akhisarspor2-0Balıkesirspor
26.09.2020Bursaspor1-2Giresunspor
26.09.2020Ümraniyespor1-3İstanbulspor
27.09.2020Osmanlıspor FK Adana Demirspor
27.09.2020Altay Eskişehirspor
27.09.2020Bandırmaspor Samsunspor
27.09.2020Ankaraspor Adana Demirspor
28.09.2020Menemenspor Tuzlaspor
28.09.2020Boluspor Altınordu


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT