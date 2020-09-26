2019-2020 Bursaspor, Giresunspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 3. hafta maçında Bursaspor, Giresunspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Bursaspor ve Giresunspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Bursaspor sahasında Giresunspor ile 26.09.2020 19:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Bursaspor - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Bursaspor Giresunspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Mustafa Kürşad Filiz(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Can Cengiz(dördüncü Hakem)

Bursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 10. Özer Hurmacı, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 18. Ali Akman, 36. Burak Altıparmak

Yedekler

28. Deniz Aydın, 6. Ramazan Keskin, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 23. Furkan Emre Ünver, 24. Kerem Kök, 61. Batuhan Kör, 74. Vefa Temel, 75. Eren Güler

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

Giresunspor

Giresunspor İlk 11

15. Tolgahan Acar, 2. Mamadou Dıarra, 22. Sadi Karaduman, 77. Hayrullah Bilazer, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 14. Mıchal Jan Nalepa, 7. Abdou Razack Traore, 10. Eren Tozlu, 17. Ibrahıma Balde, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

1. Onurcan Piri, 4. Arda Kılıç, 85. Fatih Yılmaz, 28. Erol Can Akdağ, 8. Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 19. Yasin Ozan, 37. Kerem Kalafat, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 35. Sergen Piçinciol

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 3 2 1 0 3 0 7 3 2 İstanbulspor 3 2 0 1 5 3 6 2 3 Adanaspor 3 1 2 0 1 0 5 1 4 Samsunspor 2 1 1 0 3 0 4 3 5 Adana Demirspor 2 1 1 0 4 2 4 2 6 Akhisarspor 3 1 1 1 2 1 4 1 7 Tuzlaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 8 Giresunspor 3 1 1 1 4 5 4 -1 9 Altınordu 2 1 0 1 2 2 3 0 10 Bandırmaspor 2 1 0 1 2 2 3 0 11 Bursaspor 3 1 0 2 4 5 3 -1 12 Balıkesirspor 3 1 0 2 3 4 3 -1 13 Ankaraspor 2 1 0 1 1 2 3 -1 14 Ümraniyespor 3 1 0 2 3 7 3 -4 15 Altay 2 0 1 1 1 2 1 -1 16 Boluspor 2 0 1 1 1 2 1 -1 17 Eskişehirspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 18 Menemenspor 2 0 1 1 1 3 1 -2

TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür