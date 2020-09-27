2019 - 2020 Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti, maç sonucu
2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Aytemiz Alanyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 27.09.2020 13:30'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu:
|Çaykur Rizespor
|Aytemiz Alanyaspor
|1
|1
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Çaykur Didi - Rize
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.09.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Fırat Aydınus(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Erdinç Sezertam(avar)
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor İlk 11
25. Gökhan Akkan, 5. Abdullah Durak, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 15. Selim Ay, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah, 17. Konrad Hubert Mıchalak
Yedekler
1. Tarık Çetin, 30. Zafer Görgen, 4. Montassar Omar Talbı, 6. Yasin Pehlivan, 11. Tunay Torun, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 35. Alberk Koç, 70. Nadir Çiftçi, 77. Orhan Ovacıklı
Teknik Sorumlu
Stjepan Tomas
Goller
Loic Alex Teliere Hubert Remy,81.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Yasin Pehlivan 90+4.dk, Sarı Kart Fabrıcıo Santos De Jesus 77.dk
Oyundan Çıkanlar
Abdullah Durak 75.dk, Doğan Erdoğan 58.dk, Konrad Hubert Mıchalak 58.dk, Loic Alex Teliere Hubert Remy 87.dk
Oyuna Girenler
Mılan Skoda 75.dk, Yasin Pehlivan 58.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 58.dk, Tunay Torun 87.dk
Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 75. Tayfur Bingöl, 19. Mustafa Pektemek, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 23. Efkan Bekiroğlu, 44. Steven Roy Caulker, 26. Emmanouıl Sıopıs
Yedekler
1. Ufuk Ceylan, 3. Ahmet Gülay, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 11. Anastasıos Bakasetas, 22. Berkan İsmail Kutlu, 31. Georgıos Tzavellas, 91. Davıdson Da Luz Pereıra, 25. Onur Bulut, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra
Teknik Sorumlu
Semih Tokatlı
Goller
Mustafa Pektemek,69.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Juan Francısco Moreno Fuertes 90+3.dk
Oyundan Çıkanlar
Mustafa Pektemek 76.dk, Ceyhun Gülselam 63.dk, Emmanouıl Sıopıs 85.dk, Efkan Bekiroğlu 63.dk, Elhadjı Babacar Khouma 63.dk
Oyuna Girenler
Davıdson Da Luz Pereıra 76.dk, Anastasıos Bakasetas 63.dk, Georgıos Tzavellas 85.dk, Salih Uçan 63.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 63.dk
Süper Lig 3. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fatih Karagümrük
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|7
|5
|2
|Alanyaspor
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|7
|4
|3
|Hatayspor
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|4
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|6
|4
|5
|BB Erzurumspor
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|6
|2
|6
|Göztepe
|3
|1
|2
|0
|8
|4
|5
|4
|7
|Konyaspor
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|4
|3
|8
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|2
|9
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|4
|1
|10
|Trabzonspor
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|4
|0
|11
|Beşiktaş
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|4
|-1
|12
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|13
|Kasımpaşa
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|3
|0
|14
|Kayserispor
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|3
|-3
|15
|Gaziantep FK
|3
|0
|2
|1
|5
|7
|2
|-2
|16
|MKE Ankaragücü
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|17
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-2
|18
|Çaykur Rizespor
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|1
|-3
|19
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|-4
|20
|Yeni Malatyaspor
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|1
|-5
|21
|Başakşehir FK
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|0
|-6
Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları
|25.09.2020
|Fatih Karagümrük
|2-0
|Başakşehir FK
|26.09.2020
|Kayserispor
|1-3
|BB Erzurumspor
|26.09.2020
|Göztepe
|2-2
|Gaziantep FK
|26.09.2020
|Hatayspor
|1-0
|Kasımpaşa
|26.09.2020
|Trabzonspor
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|27.09.2020
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|27.09.2020
|Sivasspor
|0-0
|MKE Ankaragücü
|27.09.2020
|Konyaspor
|4-1
|Beşiktaş
|27.09.2020
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Alanyaspor
|28.09.2020
|Antalyaspor
|Denizlispor