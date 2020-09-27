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2019 - 2020 Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2019 - 2020 Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Aytemiz Alanyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 27.09.2020 13:30'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu:

ÇAYKUR RİZESPOR AYTEMİZ ALANYASPOR
Çaykur Rizespor Aytemiz Alanyaspor
1 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi - Rize

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.09.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Fırat Aydınus(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Erdinç Sezertam(avar)

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 5. Abdullah Durak, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 15. Selim Ay, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah, 17. Konrad Hubert Mıchalak

Yedekler

1. Tarık Çetin, 30. Zafer Görgen, 4. Montassar Omar Talbı, 6. Yasin Pehlivan, 11. Tunay Torun, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 35. Alberk Koç, 70. Nadir Çiftçi, 77. Orhan Ovacıklı

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

Loic Alex Teliere Hubert Remy,81.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Yasin Pehlivan 90+4.dk, Sarı Kart Fabrıcıo Santos De Jesus 77.dk

Oyundan Çıkanlar

Abdullah Durak 75.dk, Doğan Erdoğan 58.dk, Konrad Hubert Mıchalak 58.dk, Loic Alex Teliere Hubert Remy 87.dk

Oyuna Girenler

Mılan Skoda 75.dk, Yasin Pehlivan 58.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 58.dk, Tunay Torun 87.dk

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 75. Tayfur Bingöl, 19. Mustafa Pektemek, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 23. Efkan Bekiroğlu, 44. Steven Roy Caulker, 26. Emmanouıl Sıopıs

Yedekler

1. Ufuk Ceylan, 3. Ahmet Gülay, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 11. Anastasıos Bakasetas, 22. Berkan İsmail Kutlu, 31. Georgıos Tzavellas, 91. Davıdson Da Luz Pereıra, 25. Onur Bulut, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

Mustafa Pektemek,69.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Juan Francısco Moreno Fuertes 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar

Mustafa Pektemek 76.dk, Ceyhun Gülselam 63.dk, Emmanouıl Sıopıs 85.dk, Efkan Bekiroğlu 63.dk, Elhadjı Babacar Khouma 63.dk

Oyuna Girenler

Davıdson Da Luz Pereıra 76.dk, Anastasıos Bakasetas 63.dk, Georgıos Tzavellas 85.dk, Salih Uçan 63.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 63.dk

Süper Lig 3. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fatih Karagümrük32107275
2Alanyaspor32105174
3Hatayspor32103073
4Galatasaray22005164
5BB Erzurumspor32016462
6Göztepe31208454
7Konyaspor21104143
8Antalyaspor21103142
9Fenerbahçe21102141
10Trabzonspor31114440
11Beşiktaş3111564-1
12Sivasspor3111234-1
13Kasımpaşa31022230
14Kayserispor3102253-3
15Gaziantep FK3021572-2
16MKE Ankaragücü2011121-1
17Gençlerbirliği2011021-2
18Çaykur Rizespor3012251-3
19Denizlispor2011151-4
20Yeni Malatyaspor3012271-5
21Başakşehir FK3003060-6

Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları

25.09.2020Fatih Karagümrük2-0Başakşehir FK
26.09.2020Kayserispor1-3BB Erzurumspor
26.09.2020Göztepe2-2Gaziantep FK
26.09.2020Hatayspor1-0Kasımpaşa
26.09.2020Trabzonspor3-1Yeni Malatyaspor
27.09.2020GalatasarayFenerbahçe
27.09.2020Sivasspor0-0MKE Ankaragücü
27.09.2020Konyaspor4-1Beşiktaş
27.09.2020Çaykur Rizespor1-1Alanyaspor
28.09.2020AntalyasporDenizlispor


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