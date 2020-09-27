2019 - 2020 Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Aytemiz Alanyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 27.09.2020 13:30'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: Çaykur Rizespor Aytemiz Alanyaspor 1 1 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi - Rize

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.09.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Fırat Aydınus(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Erdinç Sezertam(avar)

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 5. Abdullah Durak, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 15. Selim Ay, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah, 17. Konrad Hubert Mıchalak

Yedekler

1. Tarık Çetin, 30. Zafer Görgen, 4. Montassar Omar Talbı, 6. Yasin Pehlivan, 11. Tunay Torun, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 35. Alberk Koç, 70. Nadir Çiftçi, 77. Orhan Ovacıklı

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

Loic Alex Teliere Hubert Remy,81.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Yasin Pehlivan 90+4.dk, Sarı Kart Fabrıcıo Santos De Jesus 77.dk

Oyundan Çıkanlar

Abdullah Durak 75.dk, Doğan Erdoğan 58.dk, Konrad Hubert Mıchalak 58.dk, Loic Alex Teliere Hubert Remy 87.dk

Oyuna Girenler

Mılan Skoda 75.dk, Yasin Pehlivan 58.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 58.dk, Tunay Torun 87.dk

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 6. Ceyhun Gülselam, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 75. Tayfur Bingöl, 19. Mustafa Pektemek, 21. Jacques François Moubandje, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 23. Efkan Bekiroğlu, 44. Steven Roy Caulker, 26. Emmanouıl Sıopıs

Yedekler

1. Ufuk Ceylan, 3. Ahmet Gülay, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 11. Anastasıos Bakasetas, 22. Berkan İsmail Kutlu, 31. Georgıos Tzavellas, 91. Davıdson Da Luz Pereıra, 25. Onur Bulut, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

Mustafa Pektemek,69.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Juan Francısco Moreno Fuertes 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar

Mustafa Pektemek 76.dk, Ceyhun Gülselam 63.dk, Emmanouıl Sıopıs 85.dk, Efkan Bekiroğlu 63.dk, Elhadjı Babacar Khouma 63.dk

Oyuna Girenler

Davıdson Da Luz Pereıra 76.dk, Anastasıos Bakasetas 63.dk, Georgıos Tzavellas 85.dk, Salih Uçan 63.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 63.dk

Süper Lig 3. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fatih Karagümrük 3 2 1 0 7 2 7 5 2 Alanyaspor 3 2 1 0 5 1 7 4 3 Hatayspor 3 2 1 0 3 0 7 3 4 Galatasaray 2 2 0 0 5 1 6 4 5 BB Erzurumspor 3 2 0 1 6 4 6 2 6 Göztepe 3 1 2 0 8 4 5 4 7 Konyaspor 2 1 1 0 4 1 4 3 8 Antalyaspor 2 1 1 0 3 1 4 2 9 Fenerbahçe 2 1 1 0 2 1 4 1 10 Trabzonspor 3 1 1 1 4 4 4 0 11 Beşiktaş 3 1 1 1 5 6 4 -1 12 Sivasspor 3 1 1 1 2 3 4 -1 13 Kasımpaşa 3 1 0 2 2 2 3 0 14 Kayserispor 3 1 0 2 2 5 3 -3 15 Gaziantep FK 3 0 2 1 5 7 2 -2 16 MKE Ankaragücü 2 0 1 1 1 2 1 -1 17 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 18 Çaykur Rizespor 3 0 1 2 2 5 1 -3 19 Denizlispor 2 0 1 1 1 5 1 -4 20 Yeni Malatyaspor 3 0 1 2 2 7 1 -5 21 Başakşehir FK 3 0 0 3 0 6 0 -6

Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları