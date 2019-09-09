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2019-2020 eğitim öğretim yılı başladı! İşte İstanbul trafiği son durum...

18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı başladı. İstanbul'da 6 bin 792 okulda toplam 2 milyon 796 bin 674 öğrenci ile 155 bin 39 öğretmen ders başı yapacak. İstanbul trafiğini rahatlatmak için bugün saat 6:00 - 14:00 arasında İETT ücretsiz hizmet verecek. Peki İstanbul'da trafik durumu nasıl?

2019-2020 eğitim öğretim yılı başladı! İşte İstanbul trafiği son durum...

Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında bugün ders başı yapıyor. İstanbul 'da ise İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında, İstanbul'da 6 bin 792 okulda toplam 2 milyon 796 bin 674 öğrenci ile 155 bin 39 öğretmen ders başı yapacak.

İSTANBUL TRAFİK DURUMU SON DAKİKA 9 EYLÜL 2019 PAZARTESİ

Yüz binlerce veli çocuğunu okula götürmek için servis kullanacak. Servislerin katılımıyla da trafikte yoğunluk yaşanması bekleniyor.

İşte 07.40 itibariyle İstanbul trafiğinde son durum...

2019-2020 eğitim öğretim yılı başladı! İşte İstanbul trafiği son durum...

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.  Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

İSTANBUL'DA YOL DURUMU SON DAKİKA

Okulların açılmasıyla birlikte gözler trafik durumuna da çevrildi.

Başakşehir-Tem bağlantı yolunda sağ şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle bir şerif araç trafiğine kapandı.

D100 Beylikdüzü-Büyükçekmece yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı projesi nedeniyle Alibeyköy'de İSKİ ve İGDAŞ tarafından alyapı taşıması yapılacak. Atatürk Caddesi-Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağının kapalı olması trafikte yoğunluğa neden oluyor.

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