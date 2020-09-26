2019 - 2020 Göztepe, Gaziantep maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Göztepe, Gaziantep ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Göztepe ve Gaziantep taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Göztepe sahasında Gaziantep ile 26.09.2020 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Göztepe, Gaziantep maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Göztepe, Gaziantep maç sonucu: Göztepe Gaziantep 2 2 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Göztepe, Gaziantep maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Gürsel Aksel Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.09.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Yasin Kol(hakem), Mustafa Sönmez(1. Yardımcı Hakem), Murat Şener(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Murat Erdoğan(avar)

Göztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 5. Alpaslan Öztürk, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 10. Jose Marcıo Da Costa, 11. Zlatko Trıpıc, 22. Brown Aıde Ideye, 30. Yalçın Kayan, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 77. Murat Paluli

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 6. Kubilay Sönmez, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 3. Marko Mıhojevıc, 20. Lamine Gassama, 61. Hakan Çinemre, 66. Burak Süleyman, 68. Dzenan Burekovıc, 90. Efe Binici

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 10. Muhammet Demir, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 11. Güray Vural, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 7. Kenan Özer, 5. Kubilay Aktaş, 23. Mehmet Erdem Uğurlu, 17. Oğuz Ceylan, 20. Zvonımır Kozulj, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 55. Abdul Azız Tetteh, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 3. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fatih Karagümrük 3 2 1 0 7 2 7 5 2 Hatayspor 3 2 1 0 3 0 7 3 3 Galatasaray 2 2 0 0 5 1 6 4 4 Alanyaspor 2 2 0 0 4 0 6 4 5 BB Erzurumspor 3 2 0 1 6 4 6 2 6 Göztepe 3 1 2 0 8 4 5 4 7 Beşiktaş 2 1 1 0 4 2 4 2 8 Antalyaspor 2 1 1 0 3 1 4 2 9 Fenerbahçe 2 1 1 0 2 1 4 1 10 Kasımpaşa 3 1 0 2 2 2 3 0 11 Sivasspor 2 1 0 1 2 3 3 -1 12 Kayserispor 3 1 0 2 2 5 3 -3 13 Gaziantep FK 3 0 2 1 5 7 2 -2 14 Konyaspor 1 0 1 0 0 0 1 0 15 Trabzonspor 2 0 1 1 1 3 1 -2 16 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 17 Yeni Malatyaspor 2 0 1 1 1 4 1 -3 18 Denizlispor 2 0 1 1 1 5 1 -4 19 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 0 -1 20 Çaykur Rizespor 2 0 0 2 1 4 0 -3 21 Başakşehir FK 3 0 0 3 0 6 0 -6

Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları