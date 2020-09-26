2019 - 2020 Göztepe, Gaziantep maç özeti, maç sonucu
2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Göztepe, Gaziantep ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Göztepe, Gaziantep ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Göztepe ve Gaziantep taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Göztepe sahasında Gaziantep ile 26.09.2020 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Göztepe, Gaziantep maçı kaç kaç bitti?
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Göztepe, Gaziantep maç sonucu:
|Göztepe
|Gaziantep
|2
|2
Göztepe, Gaziantep maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Gürsel Aksel Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.09.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Yasin Kol(hakem), Mustafa Sönmez(1. Yardımcı Hakem), Murat Şener(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Murat Erdoğan(avar)
Göztepe
Göztepe İlk 11
70. İrfan Can Eğribayat, 5. Alpaslan Öztürk, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 10. Jose Marcıo Da Costa, 11. Zlatko Trıpıc, 22. Brown Aıde Ideye, 30. Yalçın Kayan, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 77. Murat Paluli
Yedekler
16. Balazs Attıla Megyerı, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 6. Kubilay Sönmez, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 3. Marko Mıhojevıc, 20. Lamine Gassama, 61. Hakan Çinemre, 66. Burak Süleyman, 68. Dzenan Burekovıc, 90. Efe Binici
Teknik Sorumlu
Ersan Parlatan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 10. Muhammet Demir, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 11. Güray Vural, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık
Yedekler
25. Çağlar Şahin Akbaba, 7. Kenan Özer, 5. Kubilay Aktaş, 23. Mehmet Erdem Uğurlu, 17. Oğuz Ceylan, 20. Zvonımır Kozulj, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 55. Abdul Azız Tetteh, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp
Teknik Sorumlu
Marıusı Nınel Şumudıca
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 3. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fatih Karagümrük
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|7
|5
|2
|Hatayspor
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|3
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|6
|4
|4
|Alanyaspor
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|6
|4
|5
|BB Erzurumspor
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|6
|2
|6
|Göztepe
|3
|1
|2
|0
|8
|4
|5
|4
|7
|Beşiktaş
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|2
|8
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|2
|9
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|4
|1
|10
|Kasımpaşa
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|3
|0
|11
|Sivasspor
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|-1
|12
|Kayserispor
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|3
|-3
|13
|Gaziantep FK
|3
|0
|2
|1
|5
|7
|2
|-2
|14
|Konyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|15
|Trabzonspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-2
|16
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-2
|17
|Yeni Malatyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|-3
|18
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|-4
|19
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|20
|Çaykur Rizespor
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|0
|-3
|21
|Başakşehir FK
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|0
|-6
Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları
|25.09.2020
|Fatih Karagümrük
|2-0
|Başakşehir FK
|26.09.2020
|Kayserispor
|1-3
|BB Erzurumspor
|26.09.2020
|Göztepe
|2-2
|Gaziantep FK
|26.09.2020
|Hatayspor
|1-0
|Kasımpaşa
|26.09.2020
|Trabzonspor
|3-0
|Yeni Malatyaspor
|27.09.2020
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|27.09.2020
|Sivasspor
|MKE Ankaragücü
|27.09.2020
|Konyaspor
|Beşiktaş
|27.09.2020
|Çaykur Rizespor
|Alanyaspor
|28.09.2020
|Antalyaspor
|Denizlispor