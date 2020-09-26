Prof. Dr. Hasan Onat koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiCübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili konuştuEge Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, koronavirüse yenik düştüChelsea, West Bromwich karşısında 3-1'den geri döndü: 3-32019 - 2020 Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, maç sonucu2019-2020 Ümraniyespor, İstanbulspor maç özeti, maç sonucu2019 - 2020 Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maç özeti, maç sonucu2019 - 2020 Göztepe, Gaziantep maç özeti, maç sonucu
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2019 - 2020 Göztepe, Gaziantep maç özeti, maç sonucu

2019 - 2020 Göztepe, Gaziantep maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Göztepe, Gaziantep ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2019 - 2020 Göztepe, Gaziantep maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Göztepe, Gaziantep ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Göztepe ve Gaziantep taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Göztepe sahasında Gaziantep ile 26.09.2020 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Göztepe, Gaziantep maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Göztepe, Gaziantep maç sonucu:

GÖZTEPE GAZİANTEP
Göztepe Gaziantep
2 2

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Göztepe, Gaziantep maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Gürsel Aksel Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.09.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Yasin Kol(hakem), Mustafa Sönmez(1. Yardımcı Hakem), Murat Şener(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Murat Erdoğan(avar)

GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 5. Alpaslan Öztürk, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 10. Jose Marcıo Da Costa, 11. Zlatko Trıpıc, 22. Brown Aıde Ideye, 30. Yalçın Kayan, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 77. Murat Paluli

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 6. Kubilay Sönmez, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 3. Marko Mıhojevıc, 20. Lamine Gassama, 61. Hakan Çinemre, 66. Burak Süleyman, 68. Dzenan Burekovıc, 90. Efe Binici

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 10. Muhammet Demir, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 11. Güray Vural, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 76. Jean Armel Kana Bıyık

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 7. Kenan Özer, 5. Kubilay Aktaş, 23. Mehmet Erdem Uğurlu, 17. Oğuz Ceylan, 20. Zvonımır Kozulj, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 55. Abdul Azız Tetteh, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 3. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fatih Karagümrük32107275
2Hatayspor32103073
3Galatasaray22005164
4Alanyaspor22004064
5BB Erzurumspor32016462
6Göztepe31208454
7Beşiktaş21104242
8Antalyaspor21103142
9Fenerbahçe21102141
10Kasımpaşa31022230
11Sivasspor2101233-1
12Kayserispor3102253-3
13Gaziantep FK3021572-2
14Konyaspor10100010
15Trabzonspor2011131-2
16Gençlerbirliği2011021-2
17Yeni Malatyaspor2011141-3
18Denizlispor2011151-4
19MKE Ankaragücü1001120-1
20Çaykur Rizespor2002140-3
21Başakşehir FK3003060-6

Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları

25.09.2020Fatih Karagümrük2-0Başakşehir FK
26.09.2020Kayserispor1-3BB Erzurumspor
26.09.2020Göztepe2-2Gaziantep FK
26.09.2020Hatayspor1-0Kasımpaşa
26.09.2020Trabzonspor3-0Yeni Malatyaspor
27.09.2020GalatasarayFenerbahçe
27.09.2020SivassporMKE Ankaragücü
27.09.2020KonyasporBeşiktaş
27.09.2020Çaykur RizesporAlanyaspor
28.09.2020AntalyasporDenizlispor


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT