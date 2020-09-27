2019 - 2020 İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş maç özeti, maç sonucu
2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Beşiktaş ile 27.09.2020 16:00'da karşılaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş maç sonucu:
|İttifak Holding Konyaspor
|Beşiktaş
|4
|1
İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.09.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Abdulkadir Bitigen(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Sarper Barış Saka(dördüncü Hakem), Atilla Karaoğlan(var), Tarık Ongun(avar)
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
13. İbrahim Sehıc, 42. Abdülkerim Bardakcı, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 15. Uğur Demirok, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 11. Denı Mılosevıc, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
61. Mücahit Atalay, 4. Adil Demirbağ, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 21. Faruku Mıya, 22. Savaş Polat, 23. Artem Kravets, 28. Musa Çağıran, 70. Samuel Emem Eduok, 77. Şener Kaya, 88. Erdon Dacı
Teknik Sorumlu
İsmail Kartal
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 9. Güven Yalçın, 11. Tyler Domınıc Boyd, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 43. Bernard Mensah
Yedekler
97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 10. Oğuzhan Özyakup, 12. Erdoğan Kaya, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 19. Ajdın Hasıc, 33. Rıdvan Yılmaz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 70. Gökhan Töre
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 3. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fatih Karagümrük
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|7
|5
|2
|Alanyaspor
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|7
|4
|3
|Hatayspor
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|4
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|6
|4
|5
|BB Erzurumspor
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|6
|2
|6
|Göztepe
|3
|1
|2
|0
|8
|4
|5
|4
|7
|Konyaspor
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|4
|3
|8
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|2
|9
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|4
|1
|10
|Trabzonspor
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|4
|0
|11
|Beşiktaş
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|4
|-1
|12
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|13
|Kasımpaşa
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|3
|0
|14
|Kayserispor
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|3
|-3
|15
|Gaziantep FK
|3
|0
|2
|1
|5
|7
|2
|-2
|16
|MKE Ankaragücü
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|17
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-2
|18
|Çaykur Rizespor
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|1
|-3
|19
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|-4
|20
|Yeni Malatyaspor
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|1
|-5
|21
|Başakşehir FK
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|0
|-6
Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları
|25.09.2020
|Fatih Karagümrük
|2-0
|Başakşehir FK
|26.09.2020
|Kayserispor
|1-3
|BB Erzurumspor
|26.09.2020
|Göztepe
|2-2
|Gaziantep FK
|26.09.2020
|Hatayspor
|1-0
|Kasımpaşa
|26.09.2020
|Trabzonspor
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|27.09.2020
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|27.09.2020
|Sivasspor
|0-0
|MKE Ankaragücü
|27.09.2020
|Konyaspor
|4-1
|Beşiktaş
|27.09.2020
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Alanyaspor
|28.09.2020
|Antalyaspor
|Denizlispor