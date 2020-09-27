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2019 - 2020 İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2019 - 2020 İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Beşiktaş ile 27.09.2020 16:00'da karşılaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş maç sonucu:

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR BEŞİKTAŞ
İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş
4 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.09.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Abdulkadir Bitigen(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Sarper Barış Saka(dördüncü Hakem), Atilla Karaoğlan(var), Tarık Ongun(avar)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 42. Abdülkerim Bardakcı, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 15. Uğur Demirok, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 11. Denı Mılosevıc, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

61. Mücahit Atalay, 4. Adil Demirbağ, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 21. Faruku Mıya, 22. Savaş Polat, 23. Artem Kravets, 28. Musa Çağıran, 70. Samuel Emem Eduok, 77. Şener Kaya, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 9. Güven Yalçın, 11. Tyler Domınıc Boyd, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 43. Bernard Mensah

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 10. Oğuzhan Özyakup, 12. Erdoğan Kaya, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 19. Ajdın Hasıc, 33. Rıdvan Yılmaz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 70. Gökhan Töre

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 3. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fatih Karagümrük32107275
2Alanyaspor32105174
3Hatayspor32103073
4Galatasaray22005164
5BB Erzurumspor32016462
6Göztepe31208454
7Konyaspor21104143
8Antalyaspor21103142
9Fenerbahçe21102141
10Trabzonspor31114440
11Beşiktaş3111564-1
12Sivasspor3111234-1
13Kasımpaşa31022230
14Kayserispor3102253-3
15Gaziantep FK3021572-2
16MKE Ankaragücü2011121-1
17Gençlerbirliği2011021-2
18Çaykur Rizespor3012251-3
19Denizlispor2011151-4
20Yeni Malatyaspor3012271-5
21Başakşehir FK3003060-6

Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları

25.09.2020Fatih Karagümrük2-0Başakşehir FK
26.09.2020Kayserispor1-3BB Erzurumspor
26.09.2020Göztepe2-2Gaziantep FK
26.09.2020Hatayspor1-0Kasımpaşa
26.09.2020Trabzonspor3-1Yeni Malatyaspor
27.09.2020Galatasaray Fenerbahçe
27.09.2020Sivasspor0-0MKE Ankaragücü
27.09.2020Konyaspor4-1Beşiktaş
27.09.2020Çaykur Rizespor1-1Alanyaspor
28.09.2020Antalyaspor Denizlispor


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