2019-2020 Menemen Spor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucu
2019-2020 TFF 1. Lig 3. hafta maçında Menemen Spor, Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 3. hafta maçında Menemen Spor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 2-5 sona erdi. Menemen Spor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Menemen Spor sahasında Tuzlaspor ile 28.09.2020 19:00'da karşılaştı. Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Menemen Spor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Menemen Spor Tuzlaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.09.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Kadir Sağlam(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Demokrat Özgür Güneş(dördüncü Hakem)
Menemen Spor İlk 11
1. Gentıan Selmanı, 2. Yusuf Talum, 4. Furkan Bayır, 8. Murat Erdemir, 9. Oğuz Han Aynaoğlu, 11. Anane Tıdjanı, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 52. Tayfun Aydoğan, 53. Mehmet Aytemiz, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas
Yedekler
33. Amir Güren, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 7. Murat Elkatmış, 14. Bekir Can Sönmez, 21. Ömer Şahbaş, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 27. Şeref Özcan, 88. Rıdvan Koçak
Teknik Sorumlu
Dilaver Mutlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Tuzlaspor İlk 11
1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 6. Aykut Çeviker, 8. Gökcan Kaya, 9. Onat Kutay Kurt, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 17. Ahmet Yazar, 22. Erdem Özgenç, 21. Matej Pucko, 87. Ferhat Öztorun
Yedekler
41. Metin Erol, 20. Vedat Bora, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 77. Samet Asatekin, 81. Tarık Tekdal, 98. Baran Işık, 99. Özgür Can Özcan
Teknik Sorumlu
Taner Taşkın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adana Demirspor
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|7
|4
|2
|Tuzlaspor
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|7
|4
|3
|Ankara Keçiörengücü
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|4
|İstanbulspor
|3
|2
|0
|1
|5
|3
|6
|2
|5
|Altınordu
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|6
|1
|6
|Samsunspor
|3
|1
|2
|0
|5
|2
|5
|3
|7
|Adanaspor
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|5
|1
|8
|Altay
|3
|1
|1
|1
|7
|2
|4
|5
|9
|Akhisarspor
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|10
|Bandırmaspor
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|4
|0
|11
|Giresunspor
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|4
|-1
|12
|Bursaspor
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|3
|-1
|13
|Balıkesirspor
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|3
|-1
|14
|Ankaraspor
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|3
|-3
|15
|Ümraniyespor
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|3
|-4
|16
|Boluspor
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|1
|-2
|17
|Menemenspor
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|1
|-5
|18
|Eskişehirspor
|3
|0
|1
|2
|0
|7
|1
|-7
TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür
|25.09.2020
|Adanaspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|26.09.2020
|Akhisarspor
|2-0
|Balıkesirspor
|26.09.2020
|Bursaspor
|1-2
|Giresunspor
|26.09.2020
|Ümraniyespor
|1-3
|İstanbulspor
|27.09.2020
|Osmanlıspor FK
|Adana Demirspor
|27.09.2020
|Altay
|6-0
|Eskişehirspor
|27.09.2020
|Bandırmaspor
|2-2
|Samsunspor
|27.09.2020
|Ankaraspor
|1-3
|Adana Demirspor
|28.09.2020
|Menemenspor
|2-5
|Tuzlaspor
|28.09.2020
|Boluspor
|1-2
|Altınordu