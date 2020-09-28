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2019-2020 Menemen Spor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 TFF 1. Lig 3. hafta maçında Menemen Spor, Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2019-2020 Menemen Spor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 3. hafta maçında Menemen Spor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 2-5 sona erdi. Menemen Spor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Menemen Spor sahasında Tuzlaspor ile 28.09.2020 19:00'da karşılaştı. Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Menemen Spor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Menemen Spor Tuzlaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Menemen İlçe Stadı - İzmir - Menemen

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Kadir Sağlam(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Demokrat Özgür Güneş(dördüncü Hakem)

MENEMEN SPORMenemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 2. Yusuf Talum, 4. Furkan Bayır, 8. Murat Erdemir, 9. Oğuz Han Aynaoğlu, 11. Anane Tıdjanı, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 52. Tayfun Aydoğan, 53. Mehmet Aytemiz, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas

Yedekler

33. Amir Güren, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 7. Murat Elkatmış, 14. Bekir Can Sönmez, 21. Ömer Şahbaş, 22. Cem Çelik, 23. Berkan İbrahim Çakır, 27. Şeref Özcan, 88. Rıdvan Koçak

Teknik Sorumlu

Dilaver Mutlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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TUZLASPORTuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 6. Aykut Çeviker, 8. Gökcan Kaya, 9. Onat Kutay Kurt, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 17. Ahmet Yazar, 22. Erdem Özgenç, 21. Matej Pucko, 87. Ferhat Öztorun

Yedekler

41. Metin Erol, 20. Vedat Bora, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo, 77. Samet Asatekin, 81. Tarık Tekdal, 98. Baran Işık, 99. Özgür Can Özcan

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adana Demirspor32107374
2Tuzlaspor32106274
3Ankara Keçiörengücü32103073
4İstanbulspor32015362
5Altınordu32014361
6Samsunspor31205253
7Adanaspor31201051
8Altay31117245
9Akhisarspor31112141
10Bandırmaspor31114440
11Giresunspor3111454-1
12Bursaspor3102453-1
13Balıkesirspor3102343-1
14Ankaraspor3102253-3
15Ümraniyespor3102373-4
16Boluspor3012241-2
17Menemenspor3012381-5
18Eskişehirspor3012071-7

TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür

25.09.2020Adanaspor0-0Ankara Keçiörengücü
26.09.2020Akhisarspor2-0Balıkesirspor
26.09.2020Bursaspor1-2Giresunspor
26.09.2020Ümraniyespor1-3İstanbulspor
27.09.2020Osmanlıspor FK Adana Demirspor
27.09.2020Altay6-0Eskişehirspor
27.09.2020Bandırmaspor2-2Samsunspor
27.09.2020Ankaraspor1-3Adana Demirspor
28.09.2020Menemenspor2-5Tuzlaspor
28.09.2020Boluspor1-2Altınordu


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