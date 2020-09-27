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2019-2020 Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yılport Samsunspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 TFF 1. Lig 3. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2019-2020 Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yılport Samsunspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 3. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Yılport Samsunspor ile 27.09.2020 14:00'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Yılport Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Royal Hastanesi Bandırmaspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bandırma 17 Eylül

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.09.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Turgut Doman(hakem), Cem Özbay(1. Yardımcı Hakem), Suat Güz(2. Yardımcı Hakem), Semih Kurt(dördüncü Hakem)

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPORRoyal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 7. Berat Satılmış, 14. İshak Çakmak, 10. Mıckael Franck Pote, 6. Feyyaz Belen, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 19. Onur Akbay, 20. Hüseyin Bak, 22. Hakan Bilgiç, 27. Mehmet Yiğit, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez

Yedekler

91. Zülküf Özer, 4. Fırat Arıkan, 17. Doğan Can Davas, 25. Selçuk Alibaz, 26. Emır Halılovıc, 8. Samet Katanalp, 77. Benhur Keser

Teknik Sorumlu

Ahmet Yurtsever

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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YILPORT SAMSUNSPORYılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 6. Yalçın Kılınç, 10. Vukan Savıcevıc, 11. Ange Freddy Plumaın, 18. Antonıo Manuel Fernandes Mendes, 20. Gökhan Alsan, 23. Muhsin Yıldırım, 19. Ahmethan Köse, 39. Kerem Can Akyüz, 48. Erhan Kartal, 91. Kevın Gnonher Bolı

Yedekler

55. Furkan Köse, 4. Veli Çetin, 7. Guıdo Koçer, 8. Oğuz Gürbulak, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 33. Rahman Buğra Çağıran, 77. Enes İslam İlkin, 42. Guy Serge Cedrıc Yameogo

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adana Demirspor32107374
2Ankara Keçiörengücü32103073
3İstanbulspor32015362
4Samsunspor31205253
5Adanaspor31201051
6Akhisarspor31112141
7Tuzlaspor21101041
8Bandırmaspor31114440
9Giresunspor3111454-1
10Altınordu21012230
11Bursaspor3102453-1
12Balıkesirspor3102343-1
13Ankaraspor3102253-3
14Ümraniyespor3102373-4
15Altay2011121-1
16Boluspor2011121-1
17Eskişehirspor2011011-1
18Menemenspor2011131-2

TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür

25.09.2020Adanaspor0-0Ankara Keçiörengücü
26.09.2020Akhisarspor2-0Balıkesirspor
26.09.2020Bursaspor1-2Giresunspor
26.09.2020Ümraniyespor1-3İstanbulspor
27.09.2020Osmanlıspor FK Adana Demirspor
27.09.2020Altay Eskişehirspor
27.09.2020Bandırmaspor2-2Samsunspor
27.09.2020Ankaraspor1-3Adana Demirspor
28.09.2020Menemenspor Tuzlaspor
28.09.2020Boluspor Altınordu


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