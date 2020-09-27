2019-2020 Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yılport Samsunspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 3. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Yılport Samsunspor ile 27.09.2020 14:00'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Royal Hastanesi Bandırmaspor - Yılport Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Royal Hastanesi Bandırmaspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bandırma 17 Eylül

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.09.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Turgut Doman(hakem), Cem Özbay(1. Yardımcı Hakem), Suat Güz(2. Yardımcı Hakem), Semih Kurt(dördüncü Hakem)

Royal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 7. Berat Satılmış, 14. İshak Çakmak, 10. Mıckael Franck Pote, 6. Feyyaz Belen, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 19. Onur Akbay, 20. Hüseyin Bak, 22. Hakan Bilgiç, 27. Mehmet Yiğit, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez

Yedekler

91. Zülküf Özer, 4. Fırat Arıkan, 17. Doğan Can Davas, 25. Selçuk Alibaz, 26. Emır Halılovıc, 8. Samet Katanalp, 77. Benhur Keser

Teknik Sorumlu

Ahmet Yurtsever

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 6. Yalçın Kılınç, 10. Vukan Savıcevıc, 11. Ange Freddy Plumaın, 18. Antonıo Manuel Fernandes Mendes, 20. Gökhan Alsan, 23. Muhsin Yıldırım, 19. Ahmethan Köse, 39. Kerem Can Akyüz, 48. Erhan Kartal, 91. Kevın Gnonher Bolı

Yedekler

55. Furkan Köse, 4. Veli Çetin, 7. Guıdo Koçer, 8. Oğuz Gürbulak, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 33. Rahman Buğra Çağıran, 77. Enes İslam İlkin, 42. Guy Serge Cedrıc Yameogo

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adana Demirspor 3 2 1 0 7 3 7 4 2 Ankara Keçiörengücü 3 2 1 0 3 0 7 3 3 İstanbulspor 3 2 0 1 5 3 6 2 4 Samsunspor 3 1 2 0 5 2 5 3 5 Adanaspor 3 1 2 0 1 0 5 1 6 Akhisarspor 3 1 1 1 2 1 4 1 7 Tuzlaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 8 Bandırmaspor 3 1 1 1 4 4 4 0 9 Giresunspor 3 1 1 1 4 5 4 -1 10 Altınordu 2 1 0 1 2 2 3 0 11 Bursaspor 3 1 0 2 4 5 3 -1 12 Balıkesirspor 3 1 0 2 3 4 3 -1 13 Ankaraspor 3 1 0 2 2 5 3 -3 14 Ümraniyespor 3 1 0 2 3 7 3 -4 15 Altay 2 0 1 1 1 2 1 -1 16 Boluspor 2 0 1 1 1 2 1 -1 17 Eskişehirspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 18 Menemenspor 2 0 1 1 1 3 1 -2

TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür