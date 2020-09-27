2019-2020 Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yılport Samsunspor maç özeti, maç sonucu
2019-2020 TFF 1. Lig 3. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 3. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Yılport Samsunspor ile 27.09.2020 14:00'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Yılport Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Royal Hastanesi Bandırmaspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bandırma 17 Eylül
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.09.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Turgut Doman(hakem), Cem Özbay(1. Yardımcı Hakem), Suat Güz(2. Yardımcı Hakem), Semih Kurt(dördüncü Hakem)
Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11
35. Gökhan Değirmenci, 7. Berat Satılmış, 14. İshak Çakmak, 10. Mıckael Franck Pote, 6. Feyyaz Belen, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 19. Onur Akbay, 20. Hüseyin Bak, 22. Hakan Bilgiç, 27. Mehmet Yiğit, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez
Yedekler
91. Zülküf Özer, 4. Fırat Arıkan, 17. Doğan Can Davas, 25. Selçuk Alibaz, 26. Emır Halılovıc, 8. Samet Katanalp, 77. Benhur Keser
Teknik Sorumlu
Ahmet Yurtsever
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Yılport Samsunspor İlk 11
1. Nurullah Aslan, 6. Yalçın Kılınç, 10. Vukan Savıcevıc, 11. Ange Freddy Plumaın, 18. Antonıo Manuel Fernandes Mendes, 20. Gökhan Alsan, 23. Muhsin Yıldırım, 19. Ahmethan Köse, 39. Kerem Can Akyüz, 48. Erhan Kartal, 91. Kevın Gnonher Bolı
Yedekler
55. Furkan Köse, 4. Veli Çetin, 7. Guıdo Koçer, 8. Oğuz Gürbulak, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 33. Rahman Buğra Çağıran, 77. Enes İslam İlkin, 42. Guy Serge Cedrıc Yameogo
Teknik Sorumlu
Ertuğrul Sağlam
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adana Demirspor
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|7
|4
|2
|Ankara Keçiörengücü
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|3
|İstanbulspor
|3
|2
|0
|1
|5
|3
|6
|2
|4
|Samsunspor
|3
|1
|2
|0
|5
|2
|5
|3
|5
|Adanaspor
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|5
|1
|6
|Akhisarspor
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|7
|Tuzlaspor
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|8
|Bandırmaspor
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|4
|0
|9
|Giresunspor
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|4
|-1
|10
|Altınordu
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|11
|Bursaspor
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|3
|-1
|12
|Balıkesirspor
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|3
|-1
|13
|Ankaraspor
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|3
|-3
|14
|Ümraniyespor
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|3
|-4
|15
|Altay
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|16
|Boluspor
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|17
|Eskişehirspor
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|-1
|18
|Menemenspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-2
TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür
|25.09.2020
|Adanaspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|26.09.2020
|Akhisarspor
|2-0
|Balıkesirspor
|26.09.2020
|Bursaspor
|1-2
|Giresunspor
|26.09.2020
|Ümraniyespor
|1-3
|İstanbulspor
|27.09.2020
|Osmanlıspor FK
|Adana Demirspor
|27.09.2020
|Altay
|Eskişehirspor
|27.09.2020
|Bandırmaspor
|2-2
|Samsunspor
|27.09.2020
|Ankaraspor
|1-3
|Adana Demirspor
|28.09.2020
|Menemenspor
|Tuzlaspor
|28.09.2020
|Boluspor
|Altınordu