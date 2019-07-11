2019-2020 sezonu TFF 3. Lig'in takımları kura sonuçlarıyla belli oldu

2019-2020 sezonu TFF 2 VE 3. Lig'in gruplarında yer alacak takımlar yapılan kura çekimi ile belirlendi. TFF 2. Lig, Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, iki grupta da 18 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen grup kura çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 2 ve TFF 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

2019-2020 sezonunda TFF 2. Lig, Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, iki grupta da 18 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak.

TFF 3. Lig Grupları

TFF 3. Lig'de birinci, ikinci ve üçüncü grupta yer alacak takımlar şöyle:

1. Grup: 24Erzincanspor, 68 Aksaray Belediyespor, Artvin Hopaspor, Çankaya, Çatalcaspor, Düzcespor, Erzin Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediyespor, Kızılcabölükspor, Manisaspor, Serik Belediyespor, Silivrispor, Sultanbeyli Belediyespor, Şile Yıldızspor, Tire 1922, Tokatspor, Yeni Orduspor, Yomraspor

2. Grup: 1877 Alemdağspor, Ağrı 1970 Spor, Belediye Derincespor, Büyükçekmece Tepecikspor, Cizrespor, Elaziz Belediyespor, Erbaaspor, Erokspor, Fatsa Belediyespor, Fethiyespor, Karşıyaka, Kemerspor 2003, Kocaelispor, Kozan Belediyespor, Ofspor, Payasspor, Turgutluspor

3. Grup: Altındağ Belediyespor, Batman Petrolspor, Bayrampaşa, Darıca Gençlerbirliği, Diyarbekirspor, Gölcükspor, Halide Edip Adıvarspor, Karacabey Belediyespor, Kelkit Belediye Hürriyetspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Modafenspor, Muğlaspor, Nazilli Belediyespor, Nevşehir Belediyespor, Osmaniyespor, Pazarspor, Somaspor, Yozgatspor 1959

TFF 2. Lig Grupları

2. Lig'de 2019-2020 sezonunda Beyaz ve Kırmızı Grup'ta mücadele edecek takımlar şöyle:

Beyaz Grup: Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Bak Spor, Gümüşhanespor, Hacettepe, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukluspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor, Samsunspor, Sancaktepe Belediyespor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Tarsus İdmanyurdu, Yeni Çorumspor, Zonguldak Kömürspor.

Kırmızı Grup: Ankara Demirspor, Bandırmaspor Baltok, Bayburt Grup Özel İdare, Birevim Elazığspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor, Kahramanmaraşspor, Kardemir Karabükspor, Kastamonuspor 1966, Kırşehir Belediyespor, Niğde Anadolu, Sakaryaspor, Sivas Belediyespor, Tuzlaspor, Utaş Uşakspor, Van Büyükşehir Belediyespor.

Kura çekiminde konuşan TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın şunları söyledi:

"Bütün kulüpler bizler için çok önemli, çok kıymetli ama özellikle 3. Lig ve 2. Lig kulüplerimizin heyecanı ve arzusu, Türk futboluna çok değer katıyor. Bunun için de hem şahsım hem de federasyonumuz olarak sizleri ve bu kulüplerimizi çok önemsiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, yeni yönetim kurulu olarak biz de görev aldığımız süreç içerisinde kulüplerimizin sorunlarıyla ilgili elimizden geldiğince ilgilenip çözüm üretmek için, gerekeni yapmak için buradayız.

Bu süreci hep birlikte göreceğiz, beraber olacağız. Her konuda sizlere destek vermeye gayret ediyoruz, bu gayreti devam ettireceğiz. İnşallah sonuç hepimiz için hayırlı olur. Federasyon olarak bizler her zaman sizlerle iletişimde bulunarak, iyi niyet çerçevesinde sorunlara çözüm üretmeye çalışacağız. Bu liglerde rekabetin üst düzeyde yaşandığı, güzelliklerin ön plana çıktığı yeni sezonun inşallah Fair-play çerçevesinde hepimize hayırlı olmasını şimdiden temenni ediyorum."

TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez ise, yaptığı konuşmada, "Tüm kulüp başkaları, değerli yöneticiler; ben de sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Değerli bir lig olsun. Biz 2. Lig ve 3.Lig'e, bütün alt liglere her zaman önem verdik. Ama bu dönem inşallah çok daha fazla destek verilecek. Hayırlı uğurlu olsun. Fair Play'in önde olduğu bir sezon diliyorum. Allah kulüplerimize bir sakatlık, sıkıntı vermesin. Herkese başarılar diliyorum. Sahada olan sahada kalır. Hak edenin kazandığı bir lig ümit ediyorum." dedi.