2019-2020 sezonunda dereceye girenlere Başkan Şadi Yazıcı ödüllerini takdim etti!

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Okulları kapsamında 2019-2020 sezonunda kendi branşlarında dereceye giren 40 sporcunun ödüllerini verdi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Okulları 2019-2020 sezonunu tamamladı. Sezon içerisinde farklı branşlarda dereceye giren 40 sporcuya ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı verdi. Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 4 antrenör ve 5 lisanslı sporcu ile bir araya gelen Başkan Yazıcı, dereceye girmiş 40 sporcunun ödüllerini temsili olarak katılımcılara verdi. Başkan Yazıcı 40 başarılı sporcuya 168 bin 150 Türk Lirası para ödülü verdi.

''UZAK DOĞU SPORLARI KONUSUNDAKİ İLGİLİMİZ DEVAM EDECEK''

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yaptığı açıklamada,” Başarılınızı takdirle izliyoruz. Tuzlamızın adını duyuruyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Biz de elimizden geldiğince, bu konuda, bizim Uzak Doğu sporları konusundaki ilgimiz alakamız devam edecek. İnşallah bundan sonra da güzel çalışmalar, güzel mekanlarda, en iyi şekilde hazırlanıp hem ülkemizi, hem milletimizi, tabi ki bireysel olarak da başarılarınızı sergileyeceğiniz güzel yarışlara katılmak nasip olur” dedi.

EĞİTİMLER ONLİNE OLARAK VERİLİYOR

Tuzla Belediyesi Spor Akademisi, 15 farklı branşta toplam 12 bin 223 sporcuya eğitim verdi. Yapılan çalışmalar ile Taekwando 3 bin 900, yüzme bin 665, kick boks bin 180, futbol 975, jimnastik 950, basketbol 875, voleybol 726, futsal 660, plates 440, okçuluk 284, BESYO, 180, masa tenisi 180, step aerobik 120, tenis 48, badminton 40 adet sporcuya eğitim verildi. Mart ayına kadar yüz yüze verilen eğitimler, Mart ayından sonra Koronavirüs salgını nedeniyle online olarak verilmeye başlandı.