2019-2020 Spor Toto Süper Lig sezonu fikstür çekimi yapıldı

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonunun fikstür çekimi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. 16, 17, 18, ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve efsane futbolcu Cemil Usta'nın ismiyle oynanacak olan sezonun fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

İLK HAFTA MAÇLARI

Süper Lig'de 1. hafta maçları:

•Sivasspor - Beşiktaş

• Fenerbahçe - Gazişehir

• Yeni Malatyaspor - Başakşehir

• Gençlerbirliği - Rizespor

• Kasımpaşa - Trabzonspor

• Kayserispor - Alanyaspor

• Konyaspor - Ankaragücü

• Denizlispor - Galatasaray

• Göztepe- Antalyaspor

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda derbi programı:

3'üncü hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

6'ncı hafta: Galatasaray - Fenerbahçe / Trabzonspor - Beşiktaş

9'uncu hafta: Beşiktaş - Galatasaray

13'üncü hafta: Trabzonspor - Galatasaray

16'ncı hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de yine aynı salonda gerçekleştirilecek.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYIP, NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.

Detaylar birazdan...