2019 - 2020 Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maç özeti, maç sonucu
2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor ile 26.09.2020 19:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?
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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maç sonucu:
|Trabzonspor
|Yeni Malatyaspor
|3
|1
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Şenol Güneş Spor Kompleksi
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.09.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Özgür Yankaya(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Erkan Özdamar(avar)
Trabzonspor
Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 4. Hüseyin Türkmen, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 79. Benık Tunanı Afobe, 99. Serkan Asan
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 7. Yusuf Sarı, 19. Safa Kınalı, 22. Gaston Matıas Campı, 28. Salih Kavrazlı, 33. Abdurrahim Dursun, 38. Ahmet Canbaz, 39. Atakan Gündüz, 45. Bilal Başacıkoğlu, 52. Stıven Rıcardo Plaza Castıllo
Teknik Sorumlu
Edward John Ikem Newton
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Yeni Malatyaspor İlk 11
22. Guıdo Gabrıel Herrera, 6. Afrıyıe Acquah, 10. Chrıstıan Alberto Cueva Bravo, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 19. Benjamın Tetteh, 20. Ahmed Ildız, 44. Murat Akça, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 57. Issam Chebake, 99. Adem Büyük
Yedekler
1. Abdulsamed Damlu, 67. Eray İşcan, 7. Berk Yıldız, 8. Fernando Ruben Zuquı, 9. Umut Bulut, 11. Jody Lukoki, 61. Zeki Yavru, 77. Mustafa Eskihellaç, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli
Teknik Sorumlu
Hamza Hamzaoğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Süper Lig 3. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fatih Karagümrük
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|7
|5
|2
|Hatayspor
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|3
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|6
|4
|4
|Alanyaspor
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|6
|4
|5
|BB Erzurumspor
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|6
|2
|6
|Göztepe
|3
|1
|2
|0
|8
|4
|5
|4
|7
|Beşiktaş
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|2
|8
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|2
|9
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|4
|1
|10
|Trabzonspor
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|4
|0
|11
|Kasımpaşa
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|3
|0
|12
|Sivasspor
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|-1
|13
|Kayserispor
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|3
|-3
|14
|Gaziantep FK
|3
|0
|2
|1
|5
|7
|2
|-2
|15
|Konyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|16
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-2
|17
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|-4
|18
|Yeni Malatyaspor
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|1
|-5
|19
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|20
|Çaykur Rizespor
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|0
|-3
|21
|Başakşehir FK
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|0
|-6
Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları
|25.09.2020
|Fatih Karagümrük
|2-0
|Başakşehir FK
|26.09.2020
|Kayserispor
|1-3
|BB Erzurumspor
|26.09.2020
|Göztepe
|2-2
|Gaziantep FK
|26.09.2020
|Hatayspor
|1-0
|Kasımpaşa
|26.09.2020
|Trabzonspor
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|27.09.2020
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|27.09.2020
|Sivasspor
|MKE Ankaragücü
|27.09.2020
|Konyaspor
|Beşiktaş
|27.09.2020
|Çaykur Rizespor
|Alanyaspor
|28.09.2020
|Antalyaspor
|Denizlispor