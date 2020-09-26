2019 - 2020 Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor ile 26.09.2020 19:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maç sonucu: Trabzonspor Yeni Malatyaspor 3 1 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Özgür Yankaya(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Erkan Özdamar(avar)

Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 4. Hüseyin Türkmen, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 79. Benık Tunanı Afobe, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 7. Yusuf Sarı, 19. Safa Kınalı, 22. Gaston Matıas Campı, 28. Salih Kavrazlı, 33. Abdurrahim Dursun, 38. Ahmet Canbaz, 39. Atakan Gündüz, 45. Bilal Başacıkoğlu, 52. Stıven Rıcardo Plaza Castıllo

Teknik Sorumlu

Edward John Ikem Newton

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

22. Guıdo Gabrıel Herrera, 6. Afrıyıe Acquah, 10. Chrıstıan Alberto Cueva Bravo, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 19. Benjamın Tetteh, 20. Ahmed Ildız, 44. Murat Akça, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 57. Issam Chebake, 99. Adem Büyük

Yedekler

1. Abdulsamed Damlu, 67. Eray İşcan, 7. Berk Yıldız, 8. Fernando Ruben Zuquı, 9. Umut Bulut, 11. Jody Lukoki, 61. Zeki Yavru, 77. Mustafa Eskihellaç, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 3. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fatih Karagümrük 3 2 1 0 7 2 7 5 2 Hatayspor 3 2 1 0 3 0 7 3 3 Galatasaray 2 2 0 0 5 1 6 4 4 Alanyaspor 2 2 0 0 4 0 6 4 5 BB Erzurumspor 3 2 0 1 6 4 6 2 6 Göztepe 3 1 2 0 8 4 5 4 7 Beşiktaş 2 1 1 0 4 2 4 2 8 Antalyaspor 2 1 1 0 3 1 4 2 9 Fenerbahçe 2 1 1 0 2 1 4 1 10 Trabzonspor 3 1 1 1 4 4 4 0 11 Kasımpaşa 3 1 0 2 2 2 3 0 12 Sivasspor 2 1 0 1 2 3 3 -1 13 Kayserispor 3 1 0 2 2 5 3 -3 14 Gaziantep FK 3 0 2 1 5 7 2 -2 15 Konyaspor 1 0 1 0 0 0 1 0 16 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 17 Denizlispor 2 0 1 1 1 5 1 -4 18 Yeni Malatyaspor 3 0 1 2 2 7 1 -5 19 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 0 -1 20 Çaykur Rizespor 2 0 0 2 1 4 0 -3 21 Başakşehir FK 3 0 0 3 0 6 0 -6

Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları