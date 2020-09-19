2020-2021 Tuzlaspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 2. hafta maçında Tuzlaspor, Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Tuzlaspor ve Balıkesirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Balıkesirspor ile 19.09.2020 14:00'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Tuzlaspor - Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Tuzlaspor Balıkesirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.09.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Murat Erdoğan(hakem), Furkan Ürün(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın(2. Yardımcı Hakem), Onur Bingöl(dördüncü Hakem)

Tuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 6. Aykut Çeviker, 7. Adama Yves Sarr, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 17. Ahmet Yazar, 20. Vedat Bora, 22. Erdem Özgenç, 35. Yasin Güreler, 99. Özgür Can Özcan

Yedekler

30. Kubilay Tim Mert Akış, 8. Gökcan Kaya, 9. Onat Kutay Kurt, 21. Matej Pucko, 25. Chıdıebere Chıjıoke Nwakalı, 81. Tarık Tekdal, 98. Baran Işık

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Balıkesirspor

Balıkesirspor İlk 11

19. Atilla Özmen, 3. Berat Aydoğdu, 11. Oltıon Bılallı, 35. Batuhan İşçiler, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 27. Emre Şahin, 5. Serdar Güncü, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 7. Celal Emir Dede, 10. Foxı Kethevoama

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 90. Bedirhan Kolkoparan, 2. Kağan Kayalı, 23. Enes Karabulut, 25. Sedat Yiğit Kurnaz, 9. Emirhan Çakır, 6. Alperen Erdinç, 97. Berkay Aykurt, 88. Ümit Doğru, 8. Görkem Fidan

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adanaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 2 Tuzlaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 3 Adana Demirspor 1 1 0 0 3 1 3 2 4 Altınordu 1 1 0 0 2 0 3 2 5 Balıkesirspor 2 1 0 1 3 2 3 1 6 Ümraniyespor 1 1 0 0 2 1 3 1 7 Ankara Keçiörengücü 1 1 0 0 1 0 3 1 8 Ankaraspor 1 1 0 0 1 0 3 1 9 Bandırmaspor 2 1 0 1 2 2 3 0 10 Altay 1 0 1 0 0 0 1 0 11 Samsunspor 1 0 1 0 0 0 1 0 12 Akhisarspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 13 Eskişehirspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 14 Boluspor 1 0 0 1 0 1 0 -1 15 İstanbulspor 1 0 0 1 0 1 0 -1 16 Bursaspor 1 0 0 1 1 3 0 -2 17 Giresunspor 1 0 0 1 1 3 0 -2 18 Menemenspor 1 0 0 1 0 2 0 -2

TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür