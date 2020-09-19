2020-2021 Tuzlaspor, Balıkesirspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 2. hafta maçında Tuzlaspor, Balıkesirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 2. hafta maçında Tuzlaspor, Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Tuzlaspor ve Balıkesirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Balıkesirspor ile 19.09.2020 14:00'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Tuzlaspor - Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Tuzlaspor Balıkesirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.09.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Murat Erdoğan(hakem), Furkan Ürün(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın(2. Yardımcı Hakem), Onur Bingöl(dördüncü Hakem)
Tuzlaspor İlk 11
1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 6. Aykut Çeviker, 7. Adama Yves Sarr, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 17. Ahmet Yazar, 20. Vedat Bora, 22. Erdem Özgenç, 35. Yasin Güreler, 99. Özgür Can Özcan
Yedekler
30. Kubilay Tim Mert Akış, 8. Gökcan Kaya, 9. Onat Kutay Kurt, 21. Matej Pucko, 25. Chıdıebere Chıjıoke Nwakalı, 81. Tarık Tekdal, 98. Baran Işık
Teknik Sorumlu
Taner Taşkın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Balıkesirspor İlk 11
19. Atilla Özmen, 3. Berat Aydoğdu, 11. Oltıon Bılallı, 35. Batuhan İşçiler, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 27. Emre Şahin, 5. Serdar Güncü, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 7. Celal Emir Dede, 10. Foxı Kethevoama
Yedekler
99. Yiğithan Kır, 90. Bedirhan Kolkoparan, 2. Kağan Kayalı, 23. Enes Karabulut, 25. Sedat Yiğit Kurnaz, 9. Emirhan Çakır, 6. Alperen Erdinç, 97. Berkay Aykurt, 88. Ümit Doğru, 8. Görkem Fidan
Teknik Sorumlu
Mesut Dilsöz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adanaspor
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|2
|Tuzlaspor
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|3
|Adana Demirspor
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|2
|4
|Altınordu
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|5
|Balıkesirspor
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|3
|1
|6
|Ümraniyespor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|7
|Ankara Keçiörengücü
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|8
|Ankaraspor
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|9
|Bandırmaspor
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|10
|Altay
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|11
|Samsunspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|12
|Akhisarspor
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|-1
|13
|Eskişehirspor
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|-1
|14
|Boluspor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|15
|İstanbulspor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|16
|Bursaspor
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|-2
|17
|Giresunspor
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|-2
|18
|Menemenspor
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|-2
TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür
|18.09.2020
|Eskişehirspor
|0-0
|Adanaspor
|19.09.2020
|Altınordu
|Bursaspor
|19.09.2020
|Bandırmaspor
|1-0
|Akhisarspor
|19.09.2020
|Tuzlaspor
|1-0
|Balıkesirspor
|20.09.2020
|Giresunspor
|Menemenspor
|20.09.2020
|Ankara Keçiörengücü
|Osmanlıspor FK
|20.09.2020
|İstanbulspor
|Altay
|21.09.2020
|Samsunspor
|Ümraniyespor
|21.09.2020
|Adana Demirspor
|Boluspor