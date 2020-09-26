2019-2020 Ümraniyespor, İstanbulspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 3. hafta maçında Ümraniyespor, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Ümraniyespor ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Ümraniyespor sahasında İstanbulspor ile 26.09.2020 14:00'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Ümraniyespor - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Ümraniyespor İstanbulspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.09.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Direnç Tonusluoğlu(hakem), Baran Eraslan(1. Yardımcı Hakem), Sezgin Çınar(2. Yardımcı Hakem), Davut Dakul Çelik(dördüncü Hakem)

Ümraniyespor

Ümraniyespor İlk 11

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 5. Alim Öztürk, 23. Alaaddin Okumuş, 8. Serkan Göksu, 9. Hüseyin Çolak, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 18. Gökhan Süzen, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı, 40. Yusuf Emre Gültekin

Yedekler

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 11. Enes Soy, 10. Okan Derici, 21. Mustafa Eser, 32. Ante Zıvkovıc, 77. Ali Han Tunçer, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 92. Mustafa Murat Uslu

Teknik Sorumlu

Sait Karafırtınalar

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 61. Eduart Rroca, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 20. Kamal Issah, 33. Levent Ayçiçek, 53. Papa Alıoune Dıouf, 66. Ali Yaşar

Yedekler

25. Halil Yiğit Yitmez, 70. Krıstal Abazaj, 9. İbrahim Yılmaz, 7. Ali Dere, 15. Uygar Mert Zeybek, 23. Muhammed Enes Durmuş, 35. Egehan Gök, 44. Yusuf Ali Özer, 52. Tuncer Duhan Aksu, 57. Melih Kabasakal

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 3 2 1 0 3 0 7 3 2 İstanbulspor 3 2 0 1 5 3 6 2 3 Adanaspor 3 1 2 0 1 0 5 1 4 Samsunspor 2 1 1 0 3 0 4 3 5 Adana Demirspor 2 1 1 0 4 2 4 2 6 Tuzlaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 7 Balıkesirspor 2 1 0 1 3 2 3 1 8 Bursaspor 2 1 0 1 3 3 3 0 9 Altınordu 2 1 0 1 2 2 3 0 10 Bandırmaspor 2 1 0 1 2 2 3 0 11 Ankaraspor 2 1 0 1 1 2 3 -1 12 Ümraniyespor 3 1 0 2 3 7 3 -4 13 Altay 2 0 1 1 1 2 1 -1 14 Boluspor 2 0 1 1 1 2 1 -1 15 Akhisarspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 16 Eskişehirspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 17 Giresunspor 2 0 1 1 2 4 1 -2 18 Menemenspor 2 0 1 1 1 3 1 -2

TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür