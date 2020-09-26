2019-2020 Ümraniyespor, İstanbulspor maç özeti, maç sonucu
2019-2020 TFF 1. Lig 3. hafta maçında Ümraniyespor, İstanbulspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 3. hafta maçında Ümraniyespor, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Ümraniyespor ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Ümraniyespor sahasında İstanbulspor ile 26.09.2020 14:00'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Ümraniyespor - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Ümraniyespor İstanbulspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.09.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Direnç Tonusluoğlu(hakem), Baran Eraslan(1. Yardımcı Hakem), Sezgin Çınar(2. Yardımcı Hakem), Davut Dakul Çelik(dördüncü Hakem)
Ümraniyespor İlk 11
1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 5. Alim Öztürk, 23. Alaaddin Okumuş, 8. Serkan Göksu, 9. Hüseyin Çolak, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 18. Gökhan Süzen, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı, 40. Yusuf Emre Gültekin
Yedekler
61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 11. Enes Soy, 10. Okan Derici, 21. Mustafa Eser, 32. Ante Zıvkovıc, 77. Ali Han Tunçer, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 92. Mustafa Murat Uslu
Teknik Sorumlu
Sait Karafırtınalar
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 61. Eduart Rroca, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 20. Kamal Issah, 33. Levent Ayçiçek, 53. Papa Alıoune Dıouf, 66. Ali Yaşar
Yedekler
25. Halil Yiğit Yitmez, 70. Krıstal Abazaj, 9. İbrahim Yılmaz, 7. Ali Dere, 15. Uygar Mert Zeybek, 23. Muhammed Enes Durmuş, 35. Egehan Gök, 44. Yusuf Ali Özer, 52. Tuncer Duhan Aksu, 57. Melih Kabasakal
Teknik Sorumlu
Orhan Çıkırıkçı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|2
|İstanbulspor
|3
|2
|0
|1
|5
|3
|6
|2
|3
|Adanaspor
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|5
|1
|4
|Samsunspor
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|4
|3
|5
|Adana Demirspor
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|2
|6
|Tuzlaspor
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|7
|Balıkesirspor
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|3
|1
|8
|Bursaspor
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|3
|0
|9
|Altınordu
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|10
|Bandırmaspor
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|11
|Ankaraspor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|12
|Ümraniyespor
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|3
|-4
|13
|Altay
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|14
|Boluspor
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|15
|Akhisarspor
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|-1
|16
|Eskişehirspor
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|-1
|17
|Giresunspor
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|1
|-2
|18
|Menemenspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-2
TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür
|25.09.2020
|Adanaspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|26.09.2020
|Akhisarspor
|0-0
|Balıkesirspor
|26.09.2020
|Bursaspor
|1-1
|Giresunspor
|26.09.2020
|Ümraniyespor
|1-3
|İstanbulspor
|27.09.2020
|Osmanlıspor FK
|Adana Demirspor
|27.09.2020
|Altay
|Eskişehirspor
|27.09.2020
|Bandırmaspor
|Samsunspor
|27.09.2020
|Ankaraspor
|Adana Demirspor
|28.09.2020
|Menemenspor
|Tuzlaspor
|28.09.2020
|Boluspor
|Altınordu