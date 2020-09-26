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2019-2020 Ümraniyespor, İstanbulspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 TFF 1. Lig 3. hafta maçında Ümraniyespor, İstanbulspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2019-2020 Ümraniyespor, İstanbulspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 3. hafta maçında Ümraniyespor, İstanbulspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Ümraniyespor ve İstanbulspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Ümraniyespor sahasında İstanbulspor ile 26.09.2020 14:00'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Ümraniyespor - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Ümraniyespor İstanbulspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.09.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Direnç Tonusluoğlu(hakem), Baran Eraslan(1. Yardımcı Hakem), Sezgin Çınar(2. Yardımcı Hakem), Davut Dakul Çelik(dördüncü Hakem)

ÜMRANİYESPORÜmraniyespor

Ümraniyespor İlk 11

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 5. Alim Öztürk, 23. Alaaddin Okumuş, 8. Serkan Göksu, 9. Hüseyin Çolak, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 18. Gökhan Süzen, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı, 40. Yusuf Emre Gültekin

Yedekler

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 11. Enes Soy, 10. Okan Derici, 21. Mustafa Eser, 32. Ante Zıvkovıc, 77. Ali Han Tunçer, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 13. Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, 92. Mustafa Murat Uslu

Teknik Sorumlu

Sait Karafırtınalar

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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İSTANBULSPORİstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 61. Eduart Rroca, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 20. Kamal Issah, 33. Levent Ayçiçek, 53. Papa Alıoune Dıouf, 66. Ali Yaşar

Yedekler

25. Halil Yiğit Yitmez, 70. Krıstal Abazaj, 9. İbrahim Yılmaz, 7. Ali Dere, 15. Uygar Mert Zeybek, 23. Muhammed Enes Durmuş, 35. Egehan Gök, 44. Yusuf Ali Özer, 52. Tuncer Duhan Aksu, 57. Melih Kabasakal

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü32103073
2İstanbulspor32015362
3Adanaspor31201051
4Samsunspor21103043
5Adana Demirspor21104242
6Tuzlaspor21101041
7Balıkesirspor21013231
8Bursaspor21013330
9Altınordu21012230
10Bandırmaspor21012230
11Ankaraspor2101123-1
12Ümraniyespor3102373-4
13Altay2011121-1
14Boluspor2011121-1
15Akhisarspor2011011-1
16Eskişehirspor2011011-1
17Giresunspor2011241-2
18Menemenspor2011131-2

TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür

25.09.2020Adanaspor0-0Ankara Keçiörengücü
26.09.2020Akhisarspor0-0Balıkesirspor
26.09.2020Bursaspor1-1Giresunspor
26.09.2020Ümraniyespor1-3İstanbulspor
27.09.2020Osmanlıspor FK Adana Demirspor
27.09.2020Altay Eskişehirspor
27.09.2020Bandırmaspor Samsunspor
27.09.2020Ankaraspor Adana Demirspor
28.09.2020Menemenspor Tuzlaspor
28.09.2020Boluspor Altınordu


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