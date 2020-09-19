2020 - 2021 Yeni Malatyaspor, Göztepe maç özeti, maç sonucu
2020 - 2021 Süper Lig 2. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Göztepe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020 - 2021 Süper Lig 2. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Göztepe ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Göztepe taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Göztepe ile 18.09.2020 20:00'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı kaç kaç bitti?
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Yeni Malatyaspor, Göztepe maç sonucu:
|Yeni Malatyaspor
|Göztepe
|1
|1
Yeni Malatyaspor, Göztepe maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.09.2020 20:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Yakup Özhan(avar)
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor İlk 11
22. Guıdo Gabrıel Herrera, 6. Afrıyıe Acquah, 9. Umut Bulut, 10. Chrıstıan Alberto Cueva Bravo, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 44. Murat Akça, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 57. Issam Chebake, 99. Adem Büyük
Yedekler
1. Abdulsamed Damlu, 7. Berk Yıldız, 8. Fernando Ruben Zuquı, 11. Jody Lukoki, 14. Doğukan Emeksiz, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 39. Erkan Kaş, 77. Mustafa Eskihellaç, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli
Teknik Sorumlu
Hamza Hamzaoğlu
Goller
Adem Büyük,30.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Ahmed Ildız 78.dk, Sarı Kart Issam Chebake 45+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Umut Bulut 81.dk, Ahmed Ildız 90.dk, Moryke Fofana 61.dk, Chrıstıan Alberto Cueva Bravo 81.dk
Oyuna Girenler
Fernando Ruben Zuquı 81.dk, Mustafa Eskihellaç 90.dk, Jody Lukoki 61.dk, Teenage Lınganı Hadebe 81.dk
Göztepe İlk 11
70. İrfan Can Eğribayat, 5. Alpaslan Öztürk, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 10. Jose Marcıo Da Costa, 11. Zlatko Trıpıc, 22. Brown Aıde Ideye, 30. Yalçın Kayan, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 77. Murat Paluli
Yedekler
16. Balazs Attıla Megyerı, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 6. Kubilay Sönmez, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 18. Ege Özkayımoğlu, 20. Lamine Gassama, 61. Hakan Çinemre, 66. Burak Süleyman, 68. Dzenan Burekovıc, 90. Efe Binici
Teknik Sorumlu
Ersan Parlatan
Goller
Halil Akbunar,19.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Soner Aydoğdu 35.dk, Sarı Kart İrfan Can Eğribayat 28.dk, Sarı Kart Yalçın Kayan 35.dk
Oyundan Çıkanlar
Yalçın Kayan 46.dk, Jose Marcıo Da Costa 72.dk, Zlatko Trıpıc 88.dk, Brown Aıde Ideye 90+4.dk
Oyuna Girenler
Kubilay Sönmez 46.dk, Pape Cherıf Ndıaye 72.dk, Dzenan Burekovıc 88.dk, Chrıstıan Chagas Tarouco 90+4.dk
Süper Lig 2. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Göztepe
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|2
|Fatih Karagümrük
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|3
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|2
|4
|Galatasaray
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|2
|5
|Alanyaspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|6
|Antalyaspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|7
|Hatayspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|8
|BB Erzurumspor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|9
|Fenerbahçe
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|10
|Kayserispor
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|11
|Yeni Malatyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|-3
|12
|Konyaspor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Çaykur Rizespor
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|14
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|15
|Kasımpaşa
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|16
|Gaziantep FK
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|-2
|17
|Trabzonspor
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|-2
|18
|Başakşehir FK
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|-2
|19
|Gençlerbirliği
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|-2
|20
|Sivasspor
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|-2
|21
|Denizlispor
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|0
|-4
Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları
|18.09.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-1
|Göztepe
|19.09.2020
|Alanyaspor
|Kayserispor
|19.09.2020
|Denizlispor
|Trabzonspor
|19.09.2020
|Gençlerbirliği
|Konyaspor
|19.09.2020
|Beşiktaş
|Antalyaspor
|20.09.2020
|BB Erzurumspor
|Sivasspor
|20.09.2020
|Kasımpaşa
|Çaykur Rizespor
|20.09.2020
|Başakşehir FK
|Galatasaray
|20.09.2020
|Gaziantep FK
|Fatih Karagümrük
|21.09.2020
|Fenerbahçe
|Hatayspor