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2020 - 2021 Yeni Malatyaspor, Göztepe maç özeti, maç sonucu

2020 - 2021 Süper Lig 2. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Göztepe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020 - 2021 Yeni Malatyaspor, Göztepe maç özeti, maç sonucu

2020 - 2021 Süper Lig 2. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Göztepe ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yeni Malatyaspor ve Göztepe taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Göztepe ile 18.09.2020 20:00'da karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Yeni Malatyaspor, Göztepe maç sonucu:

YENİ MALATYASPOR GÖZTEPE
Yeni Malatyaspor Göztepe
1 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Yeni Malatyaspor, Göztepe maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Malatya Stadyumu - Malatya - Malatya Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.09.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Abdulkadir Bitigen(var), Yakup Özhan(avar)

YENİ MALATYASPORYeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

22. Guıdo Gabrıel Herrera, 6. Afrıyıe Acquah, 9. Umut Bulut, 10. Chrıstıan Alberto Cueva Bravo, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 44. Murat Akça, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 57. Issam Chebake, 99. Adem Büyük

Yedekler

1. Abdulsamed Damlu, 7. Berk Yıldız, 8. Fernando Ruben Zuquı, 11. Jody Lukoki, 14. Doğukan Emeksiz, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 39. Erkan Kaş, 77. Mustafa Eskihellaç, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

Adem Büyük,30.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Ahmed Ildız 78.dk, Sarı Kart Issam Chebake 45+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Umut Bulut 81.dk, Ahmed Ildız 90.dk, Moryke Fofana 61.dk, Chrıstıan Alberto Cueva Bravo 81.dk

Oyuna Girenler

Fernando Ruben Zuquı 81.dk, Mustafa Eskihellaç 90.dk, Jody Lukoki 61.dk, Teenage Lınganı Hadebe 81.dk

GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 5. Alpaslan Öztürk, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 10. Jose Marcıo Da Costa, 11. Zlatko Trıpıc, 22. Brown Aıde Ideye, 30. Yalçın Kayan, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 77. Murat Paluli

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 6. Kubilay Sönmez, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 18. Ege Özkayımoğlu, 20. Lamine Gassama, 61. Hakan Çinemre, 66. Burak Süleyman, 68. Dzenan Burekovıc, 90. Efe Binici

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

Halil Akbunar,19.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Soner Aydoğdu 35.dk, Sarı Kart İrfan Can Eğribayat 28.dk, Sarı Kart Yalçın Kayan 35.dk

Oyundan Çıkanlar

Yalçın Kayan 46.dk, Jose Marcıo Da Costa 72.dk, Zlatko Trıpıc 88.dk, Brown Aıde Ideye 90+4.dk

Oyuna Girenler

Kubilay Sönmez 46.dk, Pape Cherıf Ndıaye 72.dk, Dzenan Burekovıc 88.dk, Chrıstıan Chagas Tarouco 90+4.dk

Süper Lig 2. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Göztepe21106244
2Fatih Karagümrük11003033
3Beşiktaş11003132
4Galatasaray11003132
5Alanyaspor11002032
6Antalyaspor11002032
7Hatayspor11002032
8BB Erzurumspor11002131
9Fenerbahçe11002131
10Kayserispor11001031
11Yeni Malatyaspor2011141-3
12Konyaspor00000000
13Çaykur Rizespor1001120-1
14MKE Ankaragücü1001120-1
15Kasımpaşa1001010-1
16Gaziantep FK1001130-2
17Trabzonspor1001130-2
18Başakşehir FK1001020-2
19Gençlerbirliği1001020-2
20Sivasspor1001020-2
21Denizlispor1001150-4

Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları

18.09.2020Yeni Malatyaspor1-1Göztepe
19.09.2020Alanyaspor Kayserispor
19.09.2020Denizlispor Trabzonspor
19.09.2020Gençlerbirliği Konyaspor
19.09.2020Beşiktaş Antalyaspor
20.09.2020BB Erzurumspor Sivasspor
20.09.2020Kasımpaşa Çaykur Rizespor
20.09.2020Başakşehir FK Galatasaray
20.09.2020Gaziantep FK Fatih Karagümrük
21.09.2020Fenerbahçe Hatayspor


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