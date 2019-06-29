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2019 Afrika Uluslar Kupası

Güney Afrika: 1 - Namibya: 0

2019 Afrika Uluslar Kupası

İSTANBUL (AA) - 2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Güney Afrika, Namibya'yı 1-0 yendi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki D Grubu maçında, Güney Afrika ile Namibya karşılaştı.

Başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda oynanan maçı, 68. dakikada Bongani Zungu'nun attığı golle Güney Afrika kazandı.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.


Kaynak: AA

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