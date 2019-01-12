31 Mart 2019 seçimlerine adım adım yaklaşılırken AK Parti adaylarını belirlemeye devam ediyor. Bu bağlamda Aydın'ın Köşk Belediye başkan adayı belli oldu. Böylece uzun süredir merak edilen ”2019 Köşk belediye başkanı kim olacak” sorusunun yanıtı açıklanmış oldu.

2019 AK Parti Köşk belediye başkan adayı Nuri Güler kimdir, aslen nereli?

Nuri Güler hakkında şuan bir bilgiye ulaşamadık. kendisi bizlere ulaşarak biyografisini göndermek isterse bu sayfada biyografi bilgilerine yer verebiliriz.

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KÖŞK HAKKINDA BİLGİ

Aydın İline bağlı bir ilçe olan Köşk Doğu'sunda Sultanhisar, Güneydoğusu'nda Yenipazar ilçeleri, Batısında Merkez ilçe Aydın, kuzeyinde de İzmir ili ile çevrilidir.

Ekonomik durum

İlçenin ekonomisi tarıma dayalıdır. Ekili ve dikili alan toplam 106.471 dekardır. İlçe merkezi ve ova köylerinde narenciye, pamuk, mısır; yüksek arazi yapısı olan köylerde önemli miktarda zeytin, kestane, incir üretilmektedir. Ayrıca önem sırasına göre karpuz, erik, şeftali, buğday gibi ürünler de yetiştirilmektedir. Bölgenin en büyük kestane pazarı Köşk ilçesinde kurulmaktadır. Yılda 10.000 ton kestanenin önemli bir bölümü selekte edilmiş ve ambalajlanmış olarak pazarlanmaktadır. Hayvancılık tarımın yanında ikinci bir iş olarak yapılmaktadır.

1878 yılında nahiye olan Köşk, nüfus azalmasından dolayı 1932-1958 yılları arasında köy statüsünde yönetilmiş, ancak 1958 yılında tekrar nahiye olmuştur. Köşk adını 1653 yılında meydana gelen deprem nedeniyle almıştır. Halk buna istinaden “Göçük” ismini vermiş daha sonraları “Göçük”e olan benzerliğinden dolayı “Köşk” adına dönüşmüştür.[2]

İklim

Köşk ilçesi ile çevresinde Akdeniz iklimi görülür. Yazlar sıcak, kurak ve kışlar ılık, yağışlı geçer. Dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması ile deniz etkisi iç kesimlere kadar sokulur. Yüksek kesimlerde nadiren kar yağışları görülmektedir.[3]