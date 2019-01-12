2019 AK Parti Yenipazar belediye başkan adayı Ertegün Ünal kimdir, aslen nereli?
AK Parti Yenipazar belediye başkan adayı Ertegün Ünal oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Yenipazar'da AK Parti'yi Ertegün Ünal temsil edecek. Peki Ertegün Ünal kimdir, aslen nereli? İşte detaylı biyografisi
31 Mart 2019 seçimlerine adım adım yaklaşılırken AK Parti adaylarını belirlemeye devam ediyor. Bu bağlamda Aydın'ın Yenipazar Belediye başkan adayı belli oldu. Böylece uzun süredir merak edilen ”2019 Yenipazar belediye başkanı kim olacak” sorusunun yanıtı açıklanmış oldu.
2019 AK Parti Yenipazar belediye başkan adayı Ertegün Ünal kimdir, aslen nereli?
1964 yılında esnaf bir ailenin çocuğu olarak Sultanhisar'da doğdu.
Askerlik hizmetinden sonra 1986 yılında memur olarak Sultanhisar Belediyesinde göreve başladı, değişik kademelerde ve üç ayrı Belediye Başkanı ile görev yaptı.
29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisinden Belediye Başkan aday adayı oldu ve Belediye Başkanı seçildi.
Sultanhisar'da yaşamaktadır. Evli ve bir çocuğu var.
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