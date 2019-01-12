31 Mart 2019 seçimlerine adım adım yaklaşılırken AK Parti adaylarını belirlemeye devam ediyor. Bu bağlamda Aydın'ın Yenipazar Belediye başkan adayı belli oldu. Böylece uzun süredir merak edilen ”2019 Yenipazar belediye başkanı kim olacak” sorusunun yanıtı açıklanmış oldu.

2019 AK Parti Yenipazar belediye başkan adayı Ertegün Ünal kimdir, aslen nereli?

1964 yılında esnaf bir ailenin çocuğu olarak Sultanhisar'da doğdu.

Askerlik hizmetinden sonra 1986 yılında memur olarak Sultanhisar Belediyesinde göreve başladı, değişik kademelerde ve üç ayrı Belediye Başkanı ile görev yaptı.



Sultanhisar'da yaşamaktadır. Evli ve bir çocuğu var.