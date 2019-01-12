31 Mart 2019 seçimlerine adım adım yaklaşılırken AK Parti adaylarını belirlemeye devam ediyor. Bu bağlamda Aydın'ın Yenipazar Belediye başkan adayı belli oldu. Böylece uzun süredir merak edilen ”2019 Yenipazar belediye başkanı kim olacak” sorusunun yanıtı açıklanmış oldu.

2019 AK Parti Yenipazar belediye başkan adayı Suat Menderes kimdir, aslen nereli?

Nuri Güler hakkında şuan bir bilgiye ulaşamadık. kendisi bizlere ulaşarak biyografisini göndermek isterse bu sayfada biyografi bilgilerine yer verebiliriz.

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YENİPAZAR HAKKINDA BİLGİ

Yenipazar, Ege Bölgesi'nde Aydın ilinin bir ilçesidir.

İzmir-Denizli Devlet Karayolu (D 320)'den 8 km. içeride bulunduğundan göç almamış ve bu nedenle Aydın Kültürü'nü korumuş olan, kendine has pide çeşitleriyle ünlü bir ilçedir. Aydın'a bağlı bir ilçedir.

İçindekiler

Tarihçe

Aydın'ın Yenipazar ilçesinin 5 kilometre doğusunda Orthasia adlı yerleşim merkezi Yenipazar'ın çok eski bir yerleşim merkezi olduğunu ortaya koyuyor. Yenipazar'ın Donduran köyünde ortaya çıkarılan Orthasiadan Yunan coğrafyacı ve tarihçi Strabon, Karya yerleşmesi olarak söz ediyor. M.Ö 7. yüzyılda Kimmerlerin saldırısına uğrayan kent, Lidya kralı Alyattes'in Kimmerleri yenmesi sonucu Lidyalıların eline geçmiş, M.Ö 6. yüzyılda ise İonya birliğine katılmış ve birçok Anadolu kenti gibi Perslerin egemenliğine girmişti.

Kentteki önemli yapılar arasında yer alan tiyatro ve bir Bizans yapısı, bugünde ayakta duruyor. Nekropol üzerinde ise iyi korunmuş durumda lahitler ve oda mezarlar, kaliteli işçilik gösteriyor.

Konum

Yenipazar ilçesinin doğusunda Nazilli, Aydın ve Bozdoğan ilçeleri, kuzeyinde Sultanhisar ilçesi ve Atça beldesi, batısında Efeler ilçesi, güneyinde Çine ilçeleriyle çevrilidir.