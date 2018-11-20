2019 Antalya Belediye başkan adayları belli oldu – 2019 Antalya yerel seçim adayları

2019 Belediye başkan adayları yerel seçimleri için merak ediliyor. Peki AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP Antalya Belediye başkan adayları kim oldu?

2019 yerel seçimleri için belediye başkan adayları açıklandı.Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran'da sandık başına giden Türk seçmeni, bu kez 31 Mart'ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanacak.

2019 Antalya yerel seçim adayları

Tüm siyasi partiler, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. Bu bağlamda her parti kendi adayını belirledi.

AK Parti Antalya Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı: Menderes Türel - Mevcut Belediye Başkanı

AK Parti Antalya Akseki Belediye Başkan Adayı:- İbrahim Özkan

AK Parti Antalya Aksu Belediye Başkan Adayı: Halil Şahin

AK Parti Antalya Demre Belediye Başkan Adayı:- Süleyman Topçu

AK Parti Antalya Döşemealtı Belediye Başkan Adayı: Emre Afacan

AK Parti Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı:- Ümit Öztekin

AK Parti Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı: - Adil Çelik

AK Parti Antalya Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı:- Mehmet Özeren

AK Parti Antalya İbradı Belediye Başkan Adayı:- Hatice Sekmen

AK Parti Antalya Kaş Belediye Başkan Adayı:- Mutlu Ulutaş

AK Parti Antalya Kepez Belediye Başkan Adayı:- Hakan Tütüncü

AK Parti Antalya Konyaaltı Belediye Başkan Adayı:- Gaye Doğanoğlu

AK Parti Antalya Kumluca Belediye Başkan Adayı:- Hüsamettin Çetinkaya

AK Parti Antalya Manavgat Belediye Başkan Adayı: - Hasan Öz

AK Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan Adayı:- Gökçe Özdoğan Enç

AK Parti Antalya Serik Belediye Başkan Adayı:- Enver Aputkan

AK Parti Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı:- Adem Murat Yücel (Cumhur İttifakı)

AK Parti Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı: - Yusuf Üras (Cumhur İttifakı)

AK Parti Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı: - Ömer Niyazi İşlek (Cumhur İttifakı)

AK Parti Antalya Finike Belediye Başkan Adayı: - Nail Dülgeroğlu (Cumhur İttifakı)

CHP Antalya Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Yılmaz

Antalya Kaş Hayri Süt

MHP Antalya Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

MHP Antalya Alanya - Adem Murat Yücel (Cumhur İttifakı)

MHP Antalya Kemer - Yusuf Üras (Cumhur İttifakı)

MHP ANTALYA Korkuteli - Ömer Niyazi İşlek (Cumhur İttifakı)

MHP ANTALYA Finike - Nail Dülgeroğlu (Cumhur İttifakı)

MHP Antalya'nın diğer ilçelerinde AK Parti'nin adaylarını destekleyecek. AK Parti ise MHP'nin aday çıkarttığı yerlerde MHP'yi destekleyecek.

İYİ Parti Antalya Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

ANTALYA ALANYA: ABDULLAH SÖNMEZ

ANTALYA GÜNDOĞMUŞ: SULTAN ÇETİN

ANTALYA KORKUTELİ: HALİL KARA

ANTALYA SERİK: YUSUF MECEK

HDP Antalya Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

Adayları henüz belli olmadı. Adaylar belli olur olmaz bu sayfa güncellenecektir.

2019 Yerel seçim takvimi

31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek olan yerel seçim öncesi, seçim takvimi açıklandı. Seçmen kaydı sorgulama Ocak ayının ikinci haftasına başlayacak. Bu seçimde de her seçimde olduğu gibi seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet üzerinden internet ortamında da yayınlanacak.

Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) seçimle ilgili çalışmalar sürüyor. YSK tarafından hazırlanacak seçim takvimi, 1 Ocak 2019 Salı günü işlemeye başlayacak.

SEÇMEN KAYITLARININ SORGULANMASI OCAĞIN İKİNCİ HAFTASI

Açıklanması beklenen seçim takvimine göre, seçim sürecinin başlamasıyla ilk olarak seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.

Ardından siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya bildirmeleri istenecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması, www.ysk.gov.tr'de de seçmen kayıtlarının sorgulanmasına ocak ayının ikinci haftasında başlanacak.

Takvime göre, ocak ayının son günlerinde siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekilecek.

Aynı gün siyasi partilerin, ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler, ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevreleriyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler askıya çıkarılacak ve ön seçim - aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazlar başlayacak.

YEREL SEÇİMLER ŞUBAT AYI TAKVİMİ

Öngörülen takvime göre, hangi siyasi partinin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları şubat ayı başında ilan edilecek.

Sandık bölgesi askı listelerindeki değişiklikler işlenerek seçmen kütükleri şubat ayının ilk haftasında kesinleştirilecek.

Siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek ilçe seçim kurullarına şubat ayının ikinci haftasında vermesi gerekecek.

Aday listelerindeki eksiklikleri siyasi partiler şubat ayının üçüncü haftasına kadar tamamlayacak. Ertesi gün geçici aday listeleri ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımı da bu süreçte yapılacak.

YEREL SEÇİMLER MART AYI SÜRECİ

Planlanan seçim takvimine göre mart ayının ilk günü, aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü olacak. Bu ayın başında, kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine de aynı gün başlanacak.

Seçim propaganda ve yasaklarının, seçime 10 gün kala yani 21 Mart'ta başlaması öngörülüyor.

Seçime bir hafta kala seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.

Seçim propagandası seçimden bir gün önce, 30 Mart'ta saat 18.00'de sona erecek. Türkiye 31 Mart'ta oy vermek için sandık başına gidecek.

2019 yerel seçimlerde kaç doğumlular oy kullanacak?

Kasım 2019'da yapılması beklenen seçimlerin 5 ay geriye çekilerek, 24 Haziran 2018'de yapılacak olması oy kullanmayı bekleyen gençlerin de takvimini değiştirdi. İlk planlara göre örneğin 3 Kasım 2019 Pazar günü yapılacak seçimlerde 3 Kasım 2001'de doğan biri, 18 yaşını tam doldurduğu için sandığa gidebilecekti. Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahip. Buna göre 2019 yerel seçimlerinde 2001 doğumlular oy kullanmak için sandığa gidebilecek. Buna göre 2019'da seçilebilecek biri, 18 yaş bandında olması durumunda yaş şartını karşılayamazsa aday olamayacak.