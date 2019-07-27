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2019 Bakırköy kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesim ve satış yerleri araştırılıyor. Bakırköy kurban kesim ve satış yerlerini adresleriyle birlikte sizin için derledik. Peki, Bakırköy bölgesi kurban kesim ve satış yerleri nerelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…

2019 Bakırköy kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

Kurban pazarları kuruldu ve kurbanlıklar görücüye çıktı. İstanbul Bakırköy kurban kesim yerleri, Bakırköy kurban satış yerleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgileri sizlere sunuyoruz. Bakırköy kurban kesim ve satış yerleri adresi ve iletişim bilgilerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

2019 Bakırköy kurban kesim yerleri nerelerdir? Kurban satış yerleri

İlçedeki kurban kesim ve satış yerleri aynıdır.

 

YER ADIADRESİLETİŞİM
FAKİR VE MUHTAÇLARA YARDIM DERNEĞİ FLORYA ŞUBESİNE AİT YERŞENLİKKÖY MAHALLESİ ALTAY SK. NO:6 FLORYA/BAKIRKÖY5058894717
BASINKÖY CAMİİ'Nİ YAPTIRMA KORUMA VE TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİNE AİT YERBASINKÖY MAHALLESİ ATAYURT CADDESİ NO: 15542973860
BAKIRKÖY İSLAM VE MİLLİ KÜLTÜR VAKFINA AİT YERKARTALTEPE MAHALLESİ VELİ EFENDİ KOŞUYOLU CADDESİ NO:40/12125422052
KARTALTEPE AMİNE HATUN CAMİİ TESİSLERİ VE KUR'AN KURSLARINI KORUMA YAŞATMA DERNEĞİNE AİT YERKARTALTEPE MAHALLESİ SEFALI SOKAK NO: 40535 321 0934
KARTALTEPE KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİNE AİT YERKARTALTEPE MAHALLESİ SEFALI SOKAK NO:25325906168

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